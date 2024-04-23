Куда развиваться тем, кому «давит» карьерный потолок 

Существует мнение, что совершенствоваться в профессии можно бесконечно. Не всегда это так. Иногда мы чувствуем, что «уперлись в потолок». Работа больше не приносит удовольствия и перспектив. Разбираемся, что делать, если такая ситуация уже произошла.

Что останавливает человека от изменений

Из-за страха человек, который уже достиг «потолка», может долго находиться в таком состоянии. Страхи мешают сделать первый шаг, заставляют откладывать его на потом. Разберем два основных:

Неизвестность . Сменить хорошо изученное старое на неизвестное новое — всегда страшно. С возрастом этот страх усиливается многократно. Возникают сомнения в своих силах, в том, что новое направление понравится и будет интересно. Нужно помнить, что смена деятельности не говорит о том, что вы в одночасье потеряете все накопленные знания и умения. Наоборот, они приумножатся.

Сожаление о потраченном времени. Времена меняются, и жалеть о том, что было, точно не стоит. Еще 30–50 лет назад можно было всю жизнь проработать на одном месте, это было нормой. Нынешний рынок предполагает регулярную смену деятельности, постоянную учебу, получение новых навыков. Он требует гибкости и широких компетенций.

Что делать дальше

Если показалось, что вам тесно в нынешних профессиональных рамках, скорее всего, так и есть. Невмешательство в ситуацию в надежде, что это временное явление, не приведет ни к чему хорошему. Поэтому придется преодолеть свои страхи и принять решение о том, что делать дальше.

Вот несколько советов, которые могут помочь в принятии решения:

Поговорите с друзьями и коллегами. Спросите их, как они видят вашу ситуацию. Возможно, они смогут дать вам ценные советы.

Проведите исследование. Изучите рынок труда и узнайте, какие профессии востребованы. Это поможет вам понять, есть ли смысл менять профессию.

Попробуйте себя в новой сфере. Если вы не уверены, что смена профессии — это то, что вам нужно, попробуйте себя в новой сфере. Это может быть работа на неполный рабочий день, волонтерство или стажировка.

Обратитесь к карьерному консультанту. Карьерный консультант поможет вам разобраться в своих целях и амбициях. Он также может дать вам советы, как преодолеть карьерный «потолок».

Если вы чувствуете, что смена профессии поможет вам преодолеть карьерный «потолок», рассмотрите этот вариант. Однако прежде чем принимать окончательное решение, убедитесь, что это именно то, что вам нужно.

Решиться уйти из профессии, начать все с нуля сложно и не всегда целесообразно. Для решения проблемы не обязательно сходить с протоптанной дорожки. Ее можно расширить — например, освоить смежную профессию. Имеющиеся у вас навыки очень пригодятся в изучении новой деятельности.

Если вы главный бухгалтер

Станьте финансовым аналитиком

Навыки и опыт, приобретенные на должности главного бухгалтера, могут стать крепким фундаментом для перехода в финансовые аналитики. Вот ключевые аспекты, которые помогут в этом переходе:

Знание финансовой отчетности. Главный бухгалтер имеет навыки работы с балансом, отчетом о прибылях и убытках, отчетом о движении денежных средств, что является ценным активом при выполнении финансового анализа. Внимательность, ответственность. Точность и детальность, необходимые в бухгалтерском учете, будут способствовать тщательному анализу финансовых данных и выявлению тонких тенденций изменения показателей, что критически важно для финансового аналитика. Знание законодательства. Понимание бухгалтерского и налогового законодательства поможет финансовому аналитику в анализе рисков и оптимизации налогового планирования. Умение работать с программным обеспечением для бухгалтерского и финансового учета. Опыт работы с различными бухгалтерскими программами и информационными системами обеспечивает необходимые навыки для эффективного использования аналитических инструментов и программ. Навыки межличностного общения и управления. Опыт взаимодействия с сотрудниками, руководством и внешними сторонами, а также умение управлять командой и проектами будут ценными для работы в команде аналитиков и участия в междепартаментных проектах. Стратегическое мышление. Опыт планирования бюджета и финансового планирования, приобретенный на должности главного бухгалтера, поможет развитию стратегического мышления, необходимого для анализа и оценки финансовых стратегий и их влияния на будущее компании.

Обучение на курсе Нетологии длится 6 месяцев. Вы изучите: Анализ и интерпретацию финансовых отчетов.

Быструю проверку и оценку баланса.

Организацию управления финансовыми потоками предприятия.

Анализ финансового положения организации.

Прогнозирование будущего развития предприятия.

Оптимизацию управления оборотными активам.

Управленческий бухучет и многое другое.

Продакт-менеджер и бухгалтер имеют ряд общих черт и сфер деятельности. Вот некоторые из них:

Умение анализировать. Обе профессии требуют высокого уровня аналитического мышления. Продакт-менеджер анализирует рынок, потребности пользователей и эффективность продукта, в то время как бухгалтер анализирует финансовые данные компании. Внимание к деталям. И продакт-менеджер, и бухгалтер должны обращать внимание на детали. Для продакт-менеджера это может быть связано с требованиями к продукту или пользовательским опытом, а для бухгалтера — с точностью финансовой отчетности. Принятие решений на основе данных. Решения, принимаемые как продакт-менеджером, так и бухгалтером, основываются на данных. Продакт-менеджер использует данные для оптимизации продукта и стратегии его развития, в то время как бухгалтер опирается на финансовые данные для оценки состояния компании. Управление проектами. Продакт-менеджер отвечает за планирование и реализацию проектов по разработке и запуску продуктов, в то время как бухгалтер участвует в финансовом планировании и управлении бюджетами проектов. Стратегическое планирование. Обе роли включают элементы стратегического планирования. Продакт-менеджер стратегически планирует развитие продукта, а бухгалтер участвует в планировании финансовых стратегий компании.

Если вы устали от потока цифр, хотите расширить рамки профессиональной деятельности, добавить креатива и общения, то эта профессия для вас. Обучение длится 9 месяцев. На курсе вы научитесь: Анализировать ниши и конкурентов.

Разработать концепции продукта.

Создавать прототип продукта (MVP).

Выбирать метрики и настраивать продуктовую аналитику.

Рассчитывать юнит-экономику.

Тестировать гипотезы.

Проводить A/B- и usability-тестирования и др.

Продакт-менеджеры востребованы в сфере финансов, IT, строительства, образования. То есть там, где происходит разработка новых продуктов или улучшение существующих.

Бухгалтеры и интернет-маркетологи работают в разных сферах, однако между профессиями существуют определенные сходства:

Аналитические способности. И бухгалтеры, и интернет-маркетологи полагаются на аналитические способности для интерпретации данных. Бухгалтеры анализируют финансовые отчеты для понимания финансового состояния компании, тогда как маркетологи изучают данные об эффективности маркетинговых кампаний для оптимизации стратегий продвижения. Ориентация на результат. Бухгалтеры стремятся к точности и оптимизации финансовых процессов, в то время как маркетологи фокусируются на увеличении видимости бренда, привлечении клиентов и росте продаж. Владение программами, быстрая обучаемость новым технологиям. Как бухгалтеры, так и маркетологи используют в своей работе специализированные программные инструменты. Бухгалтеры работают с программами для учета и финансового планирования, маркетологи же используют инструменты для анализа рынка, SEO, контекстной рекламы и SMM. Работа с цифрами. Для обеих профессий характерно пристальное внимание к деталям, будь то точность в финансовой отчетности или тщательное планирование маркетинговых кампаний. Умение принимать решения. И бухгалтеры, и маркетологи должны уметь принимать обоснованные решения, основываясь на собранных данных.

Если вы хотите добавить креатива в свою работу, но не желаете уходить от знакомых и давно любимых подсчетов, то профессия интернет-маркетолога вам подойдет. Вы будете анализировать рост и падение спроса на товары и услуги, прогнозировать и контролировать динамику продаж, управлять рекламным бюджетом и оценивать его эффективность.

Курс длится 12 месяцев. Вы научитесь: Исследовать рыночную ситуацию и создавать план маркетинговых активностей.

Вырабатывать гипотезы по продукту для улучшения показателей эффективности.

Разрабатывать и анализировать эффективность продаж через юнит-экономику.

Организовывать и контролировать течение цифровых рекламных кампаний.

Прогнозировать и оценивать рентабельность рекламных каналов и др.

Если вы финансист

Финансисты и 1 С аналитики делят между собой не только ключевые навыки, но и общие профессиональные черты и компетенции:

Стратегическое мышление. Обе роли требуют способности видеть ситуацию в целом, понимать, как финансовые данные и аналитические выводы могут повлиять на стратегическое направление и рост компании. Работа в команде. Финансисты и аналитики часто работают в тесном сотрудничестве с другими отделами и должны обладать навыками эффективного коммуникатора. Способность к обучению. Профессионалы должны быть открытыми к новым знаниям и готовыми обучаться для адаптации к изменениям в своей области. Управление временем и приоритетами. Финансистам и аналитикам часто приходится работать в режиме многозадачности. В этом случае нужно уметь расставлять приоритеты, выделять главное, чтобы не сорвать сроки. Решение проблем. Обе роли предполагают решение сложных проблем, будь то финансовые несоответствия или аналитические препятствия, требующие логического мышления и творческого подхода к принятию решений.

Вы будете соединять бизнес со всеми его финансовыми задачами с программистами, которые будут помогать воплощать эти задачи при помощи программ 1С. Курс рассчитан на 11 месяцев. За это время вы научитесь: Анализировать текущие бизнес-процессы внутри организации.

Выявлять потенциал для внесения изменений с целью улучшения эффективности.

Исследовать потребности и желания клиента.

Формулировать задания для разработчиков 1С и осуществлять контроль за процессом тестирования обновленной системы.

Переносить информацию между платформами.

Организовывать взаимодействия системы 1С с сервисами третьих сторон и др.

Специалисты этой профессии востребованы в банках, страховых компаниях, розничной торговле, консалтинге, производстве и IT.

Финансист может относительно легко переучиться на проектного менеджера, так как, несмотря на различия в специализации, обе профессии делят ряд навыков и компетенций:

Умение работать с большим объемом данных. Финансисты привыкли анализировать большие объемы данных и на их основе принимать решения. Этот навык полезен и в управлении проектами, где необходимо анализировать риски и ресурсы. Планирование бюджета. Финансовое планирование и управление бюджетом являются важными аспектами и в проектном менеджменте. Финансисты уже имеют опыт распределения ресурсов и могут эффективно управлять бюджетом проекта. Умение работать в стрессовых ситуациях. Финансисты привыкли работать в условиях строгих сроков и нестабильности рынка, что делает их более устойчивыми к стрессам и непредвиденным обстоятельствам.

Вы будете вести переговоры с клиентами, рассчитывать бюджет проекта, сроки его выполнения, управлять рисками. Параллельно нужно изучать и вводить в бизнес-процессы компании новые интернет-технологии.

Курс длится 12 месяцев. Вы научитесь: Разрабатывать стратегии.

Планировать бюджет и управлять затратами.

Применять аналитические подходы и инструментарий для понимания продукта.

Использовать инструменты для отслеживания задач.

Выбирать оптимальные методы и каналы продвижения продукта.

Станьте трейдером

Профессии финансиста и трейдера объединяет глубокое понимание финансового рынка и его механизмов. Переход в трейдеры кажется логичным шагом по нескольким причинам:

Общая база знаний. Фундаментальные принципы финансовых рынков одинаковы как для финансистов, так и для трейдеров. Знание экономических закономерностей, понимание финансовых инструментов и умение анализировать финансовые отчеты и рыночные данные полезны в обеих профессиях. Аналитические навыки. Анализ трендов, интерпретация графиков и использование статистических методов для прогнозирования рыночных движений — все это составные части работы трейдера. Принятие решений в условиях риска. Финансисты и трейдеры привыкли работать в условиях неопределенности и риска. Технические навыки. Современный трейдинг требует использования сложных программных продуктов для анализа рынка и проведения торговых операций. Финансисты, как правило, уже обладают необходимыми техническими навыками и легко адаптируются к новым инструментам.

Карьера трейдера предлагает прямую зависимость дохода от индивидуальных умений и результатов торговли. Обучение длится 6 месяцев. На курсе вы изучите: Технический анализ: графиков цен, торговых индикаторов и моделей для прогнозирования будущих движений цен.

Фундаментальный анализ: анализ финансовых отчетов компаний, экономических индикаторов и других макроэкономических данных.

Управление рисками: стратегии для минимизации потерь, включая установление стоп-лоссов и определение размера позиции.

Торговые стратегии: различные подходы к торговле, от дейтрейдинга до сделок на длительный срок и др.

Если вы экономист

Давайте рассмотрим, что общего есть у двух профессий и почему переход из экономистов в HR-аналитики привлекателен:

Анализ данных. Обе профессии требуют умения работать с большими объемами данных, анализировать их и делать выводы. Статистические методы. Важным инструментом в обеих областях является применение статистики для анализа информации. Технологическая грамотность. Необходимость владения специализированными программами для обработки данных, например, Excel или специализированными HR-платформами.

Вы будете фокусировать работу персонала на первоочередных задачах, изучать эффективность их выполнения, находить и предлагать решения повышения производительности труда и, как следствие, роста прибыли компании. HR-аналитик работает в основном не с людьми, а с цифрами.

Обучение длится 5 месяцев. Вы научитесь: Использовать HR-метрики и HR-аналитику.

Собирать и анализировать данные.

Работать с базами данных с помощью SQL-запросов.

Использовать разные методы анализа HR-показателей.

Строить и проверять гипотезы, предлагать улучшения.

Визуализировать данные в виде графиков.

Станьте тестировщиком ПО

Кажется, что это две абсолютно разные профессии, на самом деле между ними много общего:

Умение работать в команде. Экономисты часто работают в командах и должны уметь четко излагать свои мысли, а также аргументировать и обосновывать свою точку зрения. Этот навык крайне важен для взаимодействия в команде разработчиков ПО и общения с заказчиками. Критическое мышление. Способность критически анализировать информацию и отделять важное от неважного позволяет эффективно оценивать результаты тестирования и определять приоритеты в работе. Гибкость. В мире экономики условия быстро меняются, что требует от экономистов способности быстро адаптироваться к новым реалиям. В сфере IT, где технологии развиваются семимильными шагами, эта способность к адаптации крайне важна. Склонность к получению знаний. Экономисты имеют опыт постоянного изучения новых теорий, практик и инструментов. Это делает их способными быстро осваивать новые технологии, языки программирования и инструменты тестирования ПО. Организованность. Умение делить большие задачи на управляемые части и систематически подходить к решению проблем — ценный актив в любой профессии, особенно в тестировании, где требуется внимание к деталям и системность.

Эти универсальные навыки и способности делают экономистов привлекательными кандидатами для множества ролей вне их первоначальной специализации, включая профессию тестировщика. Обучение длится 15 месяцев. По окончании курса вы будете уметь: Тестировать веб-приложения.

Составлять отчеты локализации багов, описывать дефекты, определять их критичность.

Создавать баг-репорты.

Работать с Git: создавать репозитория, pull request, реализовывать git push.

Писать автотесты на Java и JavaScript.

Работать с инструментами разработки и отладки в IDEA.

Тестировать мобильные приложения.

Если вы устали держать фокус на анализе данных и финансовых стратегиях. попробуйте себя в работа тестировщика — здесь акцент сдвинут на технологии и инновации.

Станьте бухгалтером

Если вы хотите поменять сферу деятельности, но не готовы к резким переменам, обратите внимание на профессию бухгалтера. В этом случае трансформация пройдет максимально мягко. Ведь работа во многом знакома, осталось пройти курс и научиться в совершенстве владеть деталями. Давайте посмотрим, какой багаж знаний и опыта пригодится вам на новом поприще:

Глубокое понимание экономических процессов. Обеспечивает эффективный анализ финансовых операций. Знание экономической теории для лучшего понимания взаимосвязей между финансовыми показателями и экономическим состоянием. Развитые аналитические способности для обоснования решений. Способность прогнозировать экономические тенденции, которые влияют на финансовое состояние компании. Внимательность, ответственность. Это основополагающие качества экономиста и бухгалтера.

Вы будете взаимодействовать с госорганами, например, налоговой, оформлять льготы для компании, вести бухгалтерский, кадровый и налоговый учет, рассчитывать заработную плату. Задачи бухгалтера направлены на то, чтобы бизнес мог функционировать, а прибыль — увеличиваться.

Курс длится 6 месяцев. Вы освоите: Бухгалтерский и налоговый учет.

Составление бухгалтерских проводок.

Создание двойных записей в бухучете.

Ведение учета финансовых операций.

Учет ОС и НМА, товаров и торговых операций.

Подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности.

Расчет заработной платы и др.

Это одна из самых востребованных профессий в сфере финансов. Вы сможете работать в офисе, удаленно в найме или на фрилансе.

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