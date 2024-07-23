₽ Заказать рекламу
Нетология

Платежный календарь для бизнеса: как правильно составить, чтобы избежать кассовых разрывов

Каждый руководитель хочет получать своевременную информацию и принимать оперативные и верные решения. Ключевым неформальным отчетом в бизнесе является платежный календарь, если его правильно вести, можно избежать многих проблем. Посмотрим как его правильно составить, чтобы не случилось кассового разрыва.
Платежный календарь для бизнеса: как правильно составить, чтобы избежать кассовых разрывов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Платежный календарь

Платежный календарь — это специальная таблица, в которой расписаны ежедневные поступления и расходования денег компании, а также остатки денег на конец и начало рабочего дня. Чем подробнее и правильнее будет составлен платежный календарь, тем эффективнее будет управление организацией. 

Если не вести платежный календарь или заполнять его несвоевременно, то можно столкнуться с кассовым разрывом. 

Кассовый разрыв — это недостаток денег на оплату текущих обязательств. Возникнуть кассовый разрыв может по нескольким причинам:

  • Неверно спланированные траты организации.

  • Компания работает с отсрочкой платежа, а контрагенты не спешат платить. 

  • Неверная приоритизация платежей.

Если не обратить внимание на назревающий кассовый разрыв, то можно получить штрафы и пени за несвоевременную оплату по договорам и налоговым платежам, арест расчетного счета, расторжение договоров и подрыв своей деловой репутации.

Запишитесь на курс Финансовый директор от Нетологии, там вы точно научитесь управлять финансами, составлять платежный календарь и выстраивать финансовую стратегию компании.

Что должно быть в платежном календаре

Платежный календарь обычно ведет экономист, бухгалтер или финансовый директор, в зависимости от масштабов деятельности компании.

Что нужно включить в платежный календарь:

  • Информацию о поступлениях денег от покупателей.

  • Планируемые суммы для оплаты контрагентам.

  • Налоговые платежи.

  • Арендные платежи, зарплату сотрудникам.

  • Другие расходы или поступления денежных средств.

Платежный календарь обычно составляют в виде excel таблицы или в специальных бухгалтерских программах.

Благодаря платежному календарю большие компании оперативно распределяют деньги между филиалами или подразделениями, а малый и средний бизнес контролирует свои финансы и корректирует управленческие решения.

Например, благодаря платежному календарю финансовый директор заметил, что денег на ближайшую оплату контрагенту не хватает, к тому же, необходимо оплатить налоги. Чтобы не потерять репутацию компании можно договориться с контрагентом об отсрочке, предоставить гарантийное письмо и избежать кассового разрыва. 

Если бы платежного календаря не было, то, скорее всего, компания не смогла бы рассчитаться по обязательствам, налоговая заблокировала бы расчетный счет, а контрагент начислил пени за несвоевременную оплату.

Как составить платежный календарь для бизнеса

Чтобы составить эффективный платежный календарь, нужно заполнить следующие данные:

  1. Статьи доходов и расходов.

  2. Данные контрагентов.

  3. Даты поступления денежных средств и суммы, планируемые к зачислению.

  4. Сумма денег и дата уплаты текущих платежей.

  5. Пояснения к календарю.

На самом деле это далеко не полный список того, что может оказаться в вашем платежном календаре, ведь он формируется исключительно под запрос организации. Можно формировать платежный календарь под каждый проект или отдельный филиал компании, добавлять в него другие статьи и данные, которые необходимы для принятия решений.

Например, можно отметить клиентов, которым нельзя просрочить платеж, или распределить данные по центрам финансовой ответственности, или выделить с каких счетов производить те или иные оплаты и т.п. 

Чтобы платежный календарь приносил пользу, необходимо систематизировать работу по его формированию, а также регламент проведения платежей. 

Не забывайте контролировать заполнение и исполнение платежного календаря.

Чтобы научиться эффективно управлять финансами организации, пройдите курс от Нетологии Финансовый директор. Всего 4 месяца обучения вы научитесь:

  • вести управленческий учет и отчетность для принятия решений;

  • анализировать финансовую отчетность для планирования деятельности;

  • создадите свой платежный календарь и рассчитаете точку безубыточности;

  • освоите на практике финансовое планирование и бюджетирование;

  • построите финансовую стратегию;

  • оцените эффективность инвестиционных проектов компании;

  • научитесь выстраивать работу финансовой службы;

  • проработаете soft skills финансового директора.

Вашу квалификацию подтвердит диплом о профессиональной переподготовке, а качество знаний гарантируют преподаватели курса — практикующие эксперты в области финансов.

Как выбрать профессию, которая будет актуальной не только сейчас, но и через 10 лет

Получите бесплатный гайд по выбору профессии, которая будет востребованной в ближайшие годы

Удаленная работа, гибкий график, интересные задачи и хорошая зарплата

Заполните форму, вышлем бесплатный гайд вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Нетология», ИНН 7726464125, erid: LjN8KWyPr

Начать дискуссию

6-НДФЛ

КУБ дня. Про 6-НДФЛ

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает множество вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про 6-НДФЛ
Малый и средний бизнес

Бизнес из сферы народных художественных промыслов заработал более 24 млрд рублей

Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития сообщил, что малый и средний бизнес в сфере народных художественных промыслов (НХП) и ремесленничества в 2023 году заработал более 24 млрд рублей.

Банки

Т-банк открывает специальные счета строительным организациям

Саморегулируемые организации (СРО) в сфере строительства теперь могут открыть специальный счет в Т-банке. На нем будут храниться деньги компенсационных фондов.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Подотчет, командировки

В командировку можно на своем авто

Ни трудовое, ни налоговое законодательство не конкретизируют, каким именно транспортом командированный сотрудник вправе добираться к месту командировки и обратно.

VK Tech
Налоговый мониторинг

«Ростелеком»: как VK Tax Compliance помог снизить налоговую нагрузку

«Ростелеком» — крупнейший российский оператор, обслуживающий более 11 миллионов пользователей. Еще четыре года назад для внедрения налогового мониторинга корпорация подключила VK Tax Compliance.

«Ростелеком»: как VK Tax Compliance помог снизить налоговую нагрузку
Обучение бухгалтера с нуля

Профессия «бухгалтер»

Есть мнение, что организация без бухгалтера не проживет ни дня. Так оно и есть — налоги, зарплата, отчеты, все это ложится на плечи бухгалтера. Давайте разбираться, что должен знать и уметь бухгалтер. Какое нужно образование, чтобы стать специалистом. Плюсы, минусы, востребованность профессии, сколько можно заработать.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
1

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Инвестиции

Инвесторы держат активы в среднем два года

Дольше всего в портфелях инвесторов хранятся акции, в среднем — 623 дня.

Налоговая отчетность

Послезавтра — основной день сдачи налоговых отчетов в июле

До 25 июля включительно 2024 года организации и ИП должны успеть сдать отчетность по налогам.

Бесплатно с Расчеты с работниками

Как оплачивать работу в выходные и праздничные дни

Разбираем, по каким правилам платят зарплату за работу в выходные и праздничные дни.

Как оплачивать работу в выходные и праздничные дни
Страховые взносы

Как исправить ошибку по страховым взносам за прошлые периоды

После смены в учетной политике организации тарифа по страховым взносам с ошибочного общего на пониженный, перерасчет взносов необходимо зарегистрировать месяцем, за который делается пересчет.

МИР

МИД: Китай будет принимать оплату по картам «Мир» в 2024 году

Российские туристы и студенты смогут выгодно оплачивать покупки в Китае. Государство начнет принимать карты «Мир».

EasyDocs
Кадровый учет

Можно ли работать с исполнителями по гражданско-правовым договорам в КЭДО

Для выполнения разовых или проектных задач, работ, для реализации которых у штатных сотрудников нет нужных компетенций, компании и предприниматели нередко привлекают исполнителей по гражданско-правовым договорам. Рассказываем, можно ли обмениваться документами с ними в системе КЭДО EasyDocs.

Можно ли работать с исполнителями по гражданско-правовым договорам в КЭДО
Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Право

Деятельность иноагентов в новых реалиях: какие предъявляются требования и какого ждать наказания

В соответствии с данными, предоставленными официальным сайтом Министерства юстиции, в реестре иностранных агентов содержится 834 субъекта — в него входят как физические, так и юридические лица. Сам же реестр растянулся на 26 страниц.

Деятельность иноагентов в новых реалиях: какие предъявляются требования и какого ждать наказания
Потребительское кредитование

Впервые с начала года сократился объем потребительского кредитования

В июне средний размер потребкредита сократился на 9%, с 233 до 211 тысяч рублей.

1
«Мои самозанятые»

Тренды на рынке труда в 2024 году

Пандемия и другие внешние обстоятельства последних четырех лет сильно изменили рынок труда. О кадровых тенденциях и как бизнесу учитывать их в своей работе, поговорим в статье.

Тренды на рынке труда в 2024 году
Общество

Депутат Госдумы предложил платить 100 тысяч рублей за доносы на мигрантов

За каждое сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах собираются давать по 100 тысяч рублей.

Smart Engines
Интернет и IT

Контур против облака: какие уроки могут вынести компании из инцидента с Microsoft

О том, почему обратиться к услугам облачных сервисов — это прямой путь к потере данных (и в некоторых случаях — работоспособности систем), рассказываем в статье.

Контур против облака: какие уроки могут вынести компании из инцидента с Microsoft
Lexintel
Охрана труда

Нарушение требований охраны труда. Ответственность работодателя

Охрана труда необходима не только в цехах и на опасных производствах, но и в офисе. Даже обеспечив сотрудникам комфортные условия, от кофемашины до кондиционеров, работодатель рискует получить санкции по статье 5.27.1 КоАП. Рассказываем подробности.

Нарушение требований охраны труда. Ответственность работодателя
Пользователи интернета

Приложение «Авито» удалили из AppStore. Компания ведет диалог с Apple о возвращении

Пользователи устройств Apple не могут скачать приложение «Авито», его удалили из AppStore. Компания выясняет причины.

Интересные материалы

Обзор судебной практики

💸 ВС РФ: деньги должника можно списать с заблокированного счета. Комментарий судебного юриста

Антиотмывочное законодательство не запрещает взыскивать денежные средства с заблокированных счетов рисковых компаний по решению суда.