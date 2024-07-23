Платежный календарь для бизнеса: как правильно составить, чтобы избежать кассовых разрывов

Платежный календарь
Платежный календарь — это специальная таблица, в которой расписаны ежедневные поступления и расходования денег компании, а также остатки денег на конец и начало рабочего дня. Чем подробнее и правильнее будет составлен платежный календарь, тем эффективнее будет управление организацией.
Если не вести платежный календарь или заполнять его несвоевременно, то можно столкнуться с кассовым разрывом.
Кассовый разрыв — это недостаток денег на оплату текущих обязательств. Возникнуть кассовый разрыв может по нескольким причинам:
Неверно спланированные траты организации.
Компания работает с отсрочкой платежа, а контрагенты не спешат платить.
Неверная приоритизация платежей.
Если не обратить внимание на назревающий кассовый разрыв, то можно получить штрафы и пени за несвоевременную оплату по договорам и налоговым платежам, арест расчетного счета, расторжение договоров и подрыв своей деловой репутации.
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Что должно быть в платежном календаре
Платежный календарь обычно ведет экономист, бухгалтер или финансовый директор, в зависимости от масштабов деятельности компании.
Что нужно включить в платежный календарь:
Информацию о поступлениях денег от покупателей.
Планируемые суммы для оплаты контрагентам.
Налоговые платежи.
Арендные платежи, зарплату сотрудникам.
Другие расходы или поступления денежных средств.
Платежный календарь обычно составляют в виде excel таблицы или в специальных бухгалтерских программах.
Благодаря платежному календарю большие компании оперативно распределяют деньги между филиалами или подразделениями, а малый и средний бизнес контролирует свои финансы и корректирует управленческие решения.
Например, благодаря платежному календарю финансовый директор заметил, что денег на ближайшую оплату контрагенту не хватает, к тому же, необходимо оплатить налоги. Чтобы не потерять репутацию компании можно договориться с контрагентом об отсрочке, предоставить гарантийное письмо и избежать кассового разрыва.
Если бы платежного календаря не было, то, скорее всего, компания не смогла бы рассчитаться по обязательствам, налоговая заблокировала бы расчетный счет, а контрагент начислил пени за несвоевременную оплату.
Как составить платежный календарь для бизнеса
Чтобы составить эффективный платежный календарь, нужно заполнить следующие данные:
Статьи доходов и расходов.
Данные контрагентов.
Даты поступления денежных средств и суммы, планируемые к зачислению.
Сумма денег и дата уплаты текущих платежей.
Пояснения к календарю.
На самом деле это далеко не полный список того, что может оказаться в вашем платежном календаре, ведь он формируется исключительно под запрос организации. Можно формировать платежный календарь под каждый проект или отдельный филиал компании, добавлять в него другие статьи и данные, которые необходимы для принятия решений.
Например, можно отметить клиентов, которым нельзя просрочить платеж, или распределить данные по центрам финансовой ответственности, или выделить с каких счетов производить те или иные оплаты и т.п.
Чтобы платежный календарь приносил пользу, необходимо систематизировать работу по его формированию, а также регламент проведения платежей.
Не забывайте контролировать заполнение и исполнение платежного календаря.
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