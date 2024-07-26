₽ Заказать рекламу
Нетология
Ведение бизнеса

Как не закрыться в первые полгода: 10 типичных ошибок на старте бизнеса

Стабильный доход, довольные клиенты и новые возможности — именно так начинающие предприниматели представляют себе собственный бизнес. Реальность зачастую оказывается совершенно другой, и уже при первых трудностях возникает желание все бросить. Рассказываем, какие ошибки предприниматели чаще всего совершают на старте бизнеса и как их избежать. 
Как не закрыться в первые полгода: 10 типичных ошибок на старте бизнеса
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ошибка первая: путать мечту и бизнес-идею

Бизнес часто начинается с мечты, но для успешного старта ее нужно превратить в бизнес-идею. Чтобы узнать, есть ли у ваших планов шанс, достаточно ответить на три главных вопроса:

  1. Какую потребность способен закрыть создаваемый бизнес?

  2. Каким способом возможно монетизировать эту потребность?

  3. Есть ли вероятность получить прибыль после покрытия расходов?

Конечно, в процессе запуска и дальнейшей работы возникает множество самых различных нюансов, от которых зависит результат. Но если вы пока четко не представляете вашу целевую аудиторию и не можете оценить вероятный доход, старт лучше отложить

Алина давно мечтала о кофейне на первом этаже своего дома, и когда наконец-то освободилось подходящее помещение, поспешила воплотить свои планы в жизнь. Результат — красивый интерьер, продуманное меню и... отсутствие посетителей. Ключевой ошибкой стало непонимание того, что в ее спальном районе заведение такого формата будет просто не востребовано. Если бы кофейня открылась в другой локации (например, на пешеходной улице в центре города), бизнес Алины с большой долей вероятности был бы успешным. В итоге через 7 месяцев заведение пришлось закрыть.

Свое дело — это возможность проверить и осуществить любой замысел.

На курсе Предприниматель: как открыть свой бизнес от Нетологии вы научитесь прикладным навыкам предпринимателя и сможете открыть бизнес, который будет успешным на рынке.

Ошибка вторая: ожидание быстрого успеха

Вдохновляющие истории в социальных сетях могут сыграть злую шутку. Многим начинающим предпринимателям кажется, что с самых первых шагов бизнес будет развиваться легко и просто, а все проблемы чудесным образом разрешатся. В действительности собственный бизнес — это труд, который требует ежедневных усилий.

С самого начала вы должны быть готовы одновременно решать огромное количество задач, взаимодействовать с клиентами, персоналом, поставщиками и госструктурами, выполнять свои обязательства и предусматривать альтернативные варианты. Далеко не всегда все получается именно так, как хотелось бы, и этот факт нужно принять.    

Ошибка третья: не разграничивать собственные средства и деньги бизнеса

Первый доход часто вызывает желание потратить эти деньги «на себя»: вы придумали хорошую идею, реализовали ее и даже заработали. Казалось бы, достойный повод, чтобы отблагодарить себя дорогостоящей покупкой. 

Такой подход — одна из самых распространенных ошибок начинающих предпринимателей, которая приводит к образованию задолженностей и кассовым разрывам. Не менее опасна и ситуация, когда предприниматель постоянно берет деньги на бизнес из собственных средств, предназначенных на другие цели. 

Чтобы бизнес был успешным, нужно изначально четко разграничивать деньги бизнеса и свои личные средства. Себе вы можете назначить определенный процент от прибыли или фиксированную зарплату.  

Ошибка четвертая: не изучать целевую аудиторию

Безусловно, реализовывать лучше ту бизнес-идею, которая нравится вам самим. Но ориентироваться только на собственные интересы и предпочтения все же не стоит. Перед запуском бизнеса эксперты рекомендуют ответить на несколько вопросов:

  1. Какие потребности есть у ваших потенциальных клиентов?

  2. Какой уровень дохода у аудитории?

  3. Какую сумму потенциальные клиенты готовы платить за товары или услуги?

  4. Как часто возникает потребность в товаре или услуге?

Главным ориентиром должно быть не то, что вы можете предложить своим клиентам, а то, что им нужно. 

Ошибка пятая: все делать самому

На старте многие предприниматели убеждены, что только они знают, как все сделать правильно. Нередко владелец бизнеса одновременно принимает заказы, ведет социальные сети, занимается доставкой. Результат — выгорание и ошибки, которые приводят к убыткам. 

Одно из ключевых условий успеха — умение собрать работоспособную команду. Без надежных помощников существование даже небольшого бизнеса чаще всего невозможно. Поэтому даже если раньше вы не имели опыта поиска сотрудников и управления командой, нужно учиться работать с людьми. 

Освободившись от рутинных задач, вы сможете сконцентрироваться на развитии бизнеса. 

Ошибка шестая: не составлять бизнес-план

Начинающие предприниматели часто игнорируют составление бизнес-плана: кажется, зачем тратить на это время, когда и так все понятно? В действительности составление бизнес-плана помогает структурировать информацию, проработать все аспекты будущего проекта и проанализировать риски. Чаще всего бизнес-план включает в себя следующие разделы:

  1. Описание проекта.

  2. Анализ рынка.

  3. Внешнее окружение и маркетинг.

  4. Организационный план.

  5. Финансовый план.

  6. Оценка рисков. 

Бизнес-план поможет начинающему предпринимателю лучше понять свой будущий бизнес.

Если вы пишете бизнес-план для себя, а не для получения гранта и не для инвестора, необязательно оформлять его по всем стандартам. Главное — максимально полно отразить необходимую информацию.

Не забывайте, что бизнес-план может быть невероятно полезен как на старте, так и после запуска бизнеса.     

Ошибка седьмая: не вести учет первичных документов

Краткий, но важный совет: договоры с поставщиками, чеки и накладные нужно бережно хранить. Во-первых, их отсутствие в ряде случаев влечет наложение штрафа. Во-вторых, без подтверждающих документов самому предпринимателю трудно сориентироваться в расходах, которые произошли даже в недалеком прошлом. Как результат — оценить реальную прибыль будет сложно.   

Ошибка восьмая: игнорировать конкурентов

Практически в любом бизнесе у вас будут конкуренты, причем в эту нишу они пришли раньше. Но есть и хорошая новость: наличие даже большого количества конкурентов не является приговором для действительно хорошей бизнес-идеи. Главное — не стараться не замечать тех, кто работает с вами в одной нише, а, напротив, внимательно следить за их деятельностью: это по-настоящему ценный источник информации.

Дмитрий — опытный юрист, специализирующийся на сопровождении бизнеса. Многолетняя практика, востребованное направление и желание уйти из найма подтолкнули его к открытию собственной юридической компании. И здесь Дмитрия ждало разочарование: главной причиной отсутствия клиентов оказалась завышенная стоимость услуг. Только после запуска собственного бизнеса стало понятно, что конкуренты предлагают аналогичные услуги по более демократичным ценам.

Старайтесь понять стратегию конкурентов и быть на два шага впереди. А еще у них можно многому научиться: для начинающего предпринимателя каждый конкурент — кейс, который поможет выяснить, как двигаться в правильном направлении.

Ошибка девятая: не задумываться о личной эффективности

День начинающего предпринимателя бывает полностью загружен, однако результат нередко стремится к нулю. Почему так происходит? Мы часто отвлекаемся и тратим много времени на решение неважных задач. Нельзя забывать, что успех в бизнесе — это не только хорошая идея, но и правильная реализация задуманного.

Определите приоритетные задачи и сконцентрируйтесь на них (несколько дней выбирать дизайн корпоративных сувениров, когда не готов основной продукт — точно не лучшее решение). Распределите время таким образом, чтобы сделать максимум при меньших затратах. И, конечно, не забывайте о мотивации: без нее вы быстро потеряете интерес к бизнесу.

Ошибка десятая: слишком эмоционально реагировать на неудачи

Негативные моменты — от задержки поставки до недобросовестных конкурентов — неотъемлемая составляющая бизнеса. Практика показывает, что многие предприниматели принимают решение о закрытии бизнеса именно при возникновении первых сложностей. Такая позиция — заведомо проигрышная.

Анализ проектов, которые закрылись в первый год работы, позволяет выявить следующую тенденцию: внесение изменений в стратегию и внедрение новых инструментов спасли бы бизнес, но по каким-то причинам это не было сделано. При этом большую часть недочетов можно превратить в ценный опыт и на его основе провести модернизацию.     

Можно ли научиться заниматься бизнесом? Мы убеждены, что нет ничего невозможного. Специализированное обучение, например, курс Предприниматель: как открыть свой бизнес от Нетологии поможет не только подготовиться к запуску своего проекта и разработать стратегию развития, но и развить в себе предпринимательское мышление. 

Поддержка бизнес-трекеров и предпринимательского сообщества на каждом из этапов становятся источником дополнительной мотивации. Результат обучения — полноценный бизнес-план проекта, который полностью готов к выходу на рынок.

Как выбрать профессию, которая будет актуальной не только сейчас, но и через 10 лет

Получите бесплатный гайд по выбору профессии, которая будет востребованной в ближайшие годы

Удаленная работа, гибкий график, интересные задачи и хорошая зарплата

Заполните форму, вышлем бесплатный гайд вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Нетология», ИНН 7726464125, erid: LjN8KWxBF

Начать дискуссию

АКГ «Созидание и Развитие»
Расчеты с работниками

Что должна оплатить компания при переезде работника

Трудовой кодекс в этой сфере достаточно лаконичен: работодатель компенсирует расходы по переезду и обустройству. А конкретику устанавливайте сами — в коллективном, локальном или трудовом договоре. Рассказываем, как это сделать, чтобы избежать претензий и споров.

Что должна оплатить компания при переезде работника
НДС

ВС РФ: очередность требования ФНС по восстановленному НДС зависит от периода операции-основания для вычета

Если организация-должник получала вычеты НДС по купленному имуществу, после его продажи на торгах из-за банкротства нужно восстановить налог и уплатить в бюджет.

УСН

Может ли ИП на УСН-15% уменьшить доходы на убыток прошлых лет при расчете взносов 1%

Разбираемся, можно ли учесть при расчете взноса в размере 1% с превышения дохода 300 тыс. рублей, убыток, понесенный ИП в прошлые года.

Может ли ИП на УСН-15% уменьшить доходы на убыток прошлых лет при расчете взносов 1%

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
BIZNESINALOGI
Саморазвитие

Как не терять фокус и успеть все за последний день отчетной кампании

Первое правило как все успеть, если делаешь это в последний момент — работать, как вам удобно и где вам удобно. Если вам удобно работать из дома, работайте из дома, если вам удобно работать из офиса и ночевать в офисе, значит, возьмите себе подушку и ночуйте. 

Как не терять фокус и успеть все за последний день отчетной кампании
Бухгалтеры

Уже больше 16 тысяч бухгалтеров ведут живое общение в Красном уголке бухгалтера

Телеграм-канал Красный уголок бухгалтера набрал больше 16 тысяч подписчиков.

Экономика России

Россия предоставит иностранным государствам кредиты на 492 млрд рублей

В 2024 году власти ожидают, что зарубежные страны вернут в бюджет 49,7 млрд рублей по государственным кредитам.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экономика России

Цифра дня. Про ключевую ставку

Банк России впервые с конца прошлого года решил повысить ключевую ставку — сразу на два процентных пункта.

Цифра дня. Про ключевую ставку
Lexintel
Иностранные работники

В каких случаях откажут в выдаче разрешения на работу для иностранных граждан

Временно пребывающий иностранный гражданин из «визовой» страны вправе трудиться в России, если у него есть разрешение на работу. В некоторых случаях в таком разрешении могут отказать. Подробнее рассказываем о причинах отказа в данной статье.

В каких случаях откажут в выдаче разрешения на работу для иностранных граждан
ЭДО

С 2025 года будет минус одно основание для блокировки счета

Упростили обмен электронными документами с налоговыми органами: налогоплательщикам и налоговым агентам не нужно будет отправлять в ИФНС квитанцию о приеме требования об уплате налога или представлении документов.

Проверки

🍴 Роспотребнадзору разрешат проводить выездные проверки общепита. Мнение эксперта

Компании общепита и ретейла не смогут вести деятельность, если не уведомят Роспотребнадзор о начале своей работы. Отменят мораторий на выездные проверки службы.

Маркировка товаров

К покупателям не попало 35 млн литров нелегальной молочной продукции

Кассы заблокировали продажу 6,7 млн литров просроченного пива и 5,7 млн литров воды с признаками контрафакта.

1
Нетология
Ведение бизнеса

Как не закрыться в первые полгода: 10 типичных ошибок на старте бизнеса

Стабильный доход, довольные клиенты и новые возможности — именно так начинающие предприниматели представляют себе собственный бизнес. Реальность зачастую оказывается совершенно другой, и уже при первых трудностях возникает желание все бросить. Рассказываем, какие ошибки предприниматели чаще всего совершают на старте бизнеса и как их избежать. 

Как не закрыться в первые полгода: 10 типичных ошибок на старте бизнеса
Экономика России

❗ Центробанк повысил ключевую ставку до 18% годовых

Впервые с 18 декабря 2023 года Банк России изменил размер ключевой ставки с 16 до 18%.

5
Налоговый учет ОС

С 2025 года две категории расходов на ОС и НМА учитывают в повышенном размере

С 1 января 2025 года повысили с 1,5 до 2 коэффициент, который можно использовать при формировании первоначальной стоимости амортизируемых ОС и НМА в налоговом учете.

РКО.РФ
Расчетный счет

Расчетно-кассовое обслуживание для ООО: как выбрать оптимальный банк и тариф

Расчетный счет — важный инструмент для любой компании. Через него проходят все безналичные финансовые потоки: поступления от клиентов, переводы контрагентам, платежи в бюджет. Банки предлагают множество различных условий и тарифов на РКО, среди которых непросто выбрать оптимальный вариант. Разберем, на что обратить внимание при выборе банка и тарифа для РКО.

Расчетно-кассовое обслуживание для ООО: как выбрать оптимальный банк и тариф
Клерк.Премиум
Бухгалтеры

🔥Новые онлайн-курсы, разборы законов и консультации: что еще мы добавили в подписку Клерк.Премиум на этой неделе

Законопроект по налоговой реформе был принят в третьем чтении, и поэтому мы стали готовить все больше материалов, чтобы вы были в курсе всех изменений. Рассказываем, какой актуальный контент появился в подписке Клерк.Премиум за эту неделю.

🔥Новые онлайн-курсы, разборы законов и консультации: что еще мы добавили в подписку Клерк.Премиум на этой неделе
Отпуска

Роструд: как оплачивать день отзыва из отпуска — как отпуск или работу?

День непосредственного отзыва с отпуска или отдыха относится к рабочему времени независимо от того, в какое время суток сотрудник был вызван на работу.

Пенсии

Социальный фонд: размер накопительных пенсий вырастет с 1 августа

Накопительные пенсии увеличат на 7%. По программе софинансирования пенсионных накоплений выплаты вырастут на 6,92%.

1
Бесплатно с Налоговые требования

Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием

В последнее время бухгалтеров заваливают требованиями по НДФЛ, а также вопросами, касающимися работы индивидуальных предпринимателей. Несмотря на сезон отпусков, лето становится активной порой для общения с налоговой и составления ответов на требования.

Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием

Интересные материалы

Самозанятые

Как в 2025 году без рисков работать с самозанятыми

Сотрудничество с самозанятыми находится под пристальным вниманием ФНС и Минтруда. Они следят за тем, чтобы работодатели не скрывали под договорами ГПХ фактически трудовые отношения.