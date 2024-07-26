Как не закрыться в первые полгода: 10 типичных ошибок на старте бизнеса

Стабильный доход, довольные клиенты и новые возможности — именно так начинающие предприниматели представляют себе собственный бизнес. Реальность зачастую оказывается совершенно другой, и уже при первых трудностях возникает желание все бросить. Рассказываем, какие ошибки предприниматели чаще всего совершают на старте бизнеса и как их избежать.

Ошибка первая: путать мечту и бизнес-идею

Бизнес часто начинается с мечты, но для успешного старта ее нужно превратить в бизнес-идею. Чтобы узнать, есть ли у ваших планов шанс, достаточно ответить на три главных вопроса:

Какую потребность способен закрыть создаваемый бизнес? Каким способом возможно монетизировать эту потребность? Есть ли вероятность получить прибыль после покрытия расходов?

Конечно, в процессе запуска и дальнейшей работы возникает множество самых различных нюансов, от которых зависит результат. Но если вы пока четко не представляете вашу целевую аудиторию и не можете оценить вероятный доход, старт лучше отложить.

Алина давно мечтала о кофейне на первом этаже своего дома, и когда наконец-то освободилось подходящее помещение, поспешила воплотить свои планы в жизнь. Результат — красивый интерьер, продуманное меню и... отсутствие посетителей. Ключевой ошибкой стало непонимание того, что в ее спальном районе заведение такого формата будет просто не востребовано. Если бы кофейня открылась в другой локации (например, на пешеходной улице в центре города), бизнес Алины с большой долей вероятности был бы успешным. В итоге через 7 месяцев заведение пришлось закрыть.

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Ошибка вторая: ожидание быстрого успеха

Вдохновляющие истории в социальных сетях могут сыграть злую шутку. Многим начинающим предпринимателям кажется, что с самых первых шагов бизнес будет развиваться легко и просто, а все проблемы чудесным образом разрешатся. В действительности собственный бизнес — это труд, который требует ежедневных усилий.

С самого начала вы должны быть готовы одновременно решать огромное количество задач, взаимодействовать с клиентами, персоналом, поставщиками и госструктурами, выполнять свои обязательства и предусматривать альтернативные варианты. Далеко не всегда все получается именно так, как хотелось бы, и этот факт нужно принять.

Ошибка третья: не разграничивать собственные средства и деньги бизнеса

Первый доход часто вызывает желание потратить эти деньги «на себя»: вы придумали хорошую идею, реализовали ее и даже заработали. Казалось бы, достойный повод, чтобы отблагодарить себя дорогостоящей покупкой.

Такой подход — одна из самых распространенных ошибок начинающих предпринимателей, которая приводит к образованию задолженностей и кассовым разрывам. Не менее опасна и ситуация, когда предприниматель постоянно берет деньги на бизнес из собственных средств, предназначенных на другие цели.

Чтобы бизнес был успешным, нужно изначально четко разграничивать деньги бизнеса и свои личные средства. Себе вы можете назначить определенный процент от прибыли или фиксированную зарплату.

Ошибка четвертая: не изучать целевую аудиторию

Безусловно, реализовывать лучше ту бизнес-идею, которая нравится вам самим. Но ориентироваться только на собственные интересы и предпочтения все же не стоит. Перед запуском бизнеса эксперты рекомендуют ответить на несколько вопросов:

Какие потребности есть у ваших потенциальных клиентов? Какой уровень дохода у аудитории? Какую сумму потенциальные клиенты готовы платить за товары или услуги? Как часто возникает потребность в товаре или услуге?

Главным ориентиром должно быть не то, что вы можете предложить своим клиентам, а то, что им нужно.

Ошибка пятая: все делать самому

На старте многие предприниматели убеждены, что только они знают, как все сделать правильно. Нередко владелец бизнеса одновременно принимает заказы, ведет социальные сети, занимается доставкой. Результат — выгорание и ошибки, которые приводят к убыткам.

Одно из ключевых условий успеха — умение собрать работоспособную команду. Без надежных помощников существование даже небольшого бизнеса чаще всего невозможно. Поэтому даже если раньше вы не имели опыта поиска сотрудников и управления командой, нужно учиться работать с людьми.

Освободившись от рутинных задач, вы сможете сконцентрироваться на развитии бизнеса.

Ошибка шестая: не составлять бизнес-план

Начинающие предприниматели часто игнорируют составление бизнес-плана: кажется, зачем тратить на это время, когда и так все понятно? В действительности составление бизнес-плана помогает структурировать информацию, проработать все аспекты будущего проекта и проанализировать риски. Чаще всего бизнес-план включает в себя следующие разделы:

Описание проекта. Анализ рынка. Внешнее окружение и маркетинг. Организационный план. Финансовый план. Оценка рисков.

Бизнес-план поможет начинающему предпринимателю лучше понять свой будущий бизнес.

Если вы пишете бизнес-план для себя, а не для получения гранта и не для инвестора, необязательно оформлять его по всем стандартам. Главное — максимально полно отразить необходимую информацию.

Не забывайте, что бизнес-план может быть невероятно полезен как на старте, так и после запуска бизнеса.

Ошибка седьмая: не вести учет первичных документов

Краткий, но важный совет: договоры с поставщиками, чеки и накладные нужно бережно хранить. Во-первых, их отсутствие в ряде случаев влечет наложение штрафа. Во-вторых, без подтверждающих документов самому предпринимателю трудно сориентироваться в расходах, которые произошли даже в недалеком прошлом. Как результат — оценить реальную прибыль будет сложно.

Ошибка восьмая: игнорировать конкурентов

Практически в любом бизнесе у вас будут конкуренты, причем в эту нишу они пришли раньше. Но есть и хорошая новость: наличие даже большого количества конкурентов не является приговором для действительно хорошей бизнес-идеи. Главное — не стараться не замечать тех, кто работает с вами в одной нише, а, напротив, внимательно следить за их деятельностью: это по-настоящему ценный источник информации.

Дмитрий — опытный юрист, специализирующийся на сопровождении бизнеса. Многолетняя практика, востребованное направление и желание уйти из найма подтолкнули его к открытию собственной юридической компании. И здесь Дмитрия ждало разочарование: главной причиной отсутствия клиентов оказалась завышенная стоимость услуг. Только после запуска собственного бизнеса стало понятно, что конкуренты предлагают аналогичные услуги по более демократичным ценам.

Старайтесь понять стратегию конкурентов и быть на два шага впереди. А еще у них можно многому научиться: для начинающего предпринимателя каждый конкурент — кейс, который поможет выяснить, как двигаться в правильном направлении.

Ошибка девятая: не задумываться о личной эффективности

День начинающего предпринимателя бывает полностью загружен, однако результат нередко стремится к нулю. Почему так происходит? Мы часто отвлекаемся и тратим много времени на решение неважных задач. Нельзя забывать, что успех в бизнесе — это не только хорошая идея, но и правильная реализация задуманного.

Определите приоритетные задачи и сконцентрируйтесь на них (несколько дней выбирать дизайн корпоративных сувениров, когда не готов основной продукт — точно не лучшее решение). Распределите время таким образом, чтобы сделать максимум при меньших затратах. И, конечно, не забывайте о мотивации: без нее вы быстро потеряете интерес к бизнесу.

Ошибка десятая: слишком эмоционально реагировать на неудачи

Негативные моменты — от задержки поставки до недобросовестных конкурентов — неотъемлемая составляющая бизнеса. Практика показывает, что многие предприниматели принимают решение о закрытии бизнеса именно при возникновении первых сложностей. Такая позиция — заведомо проигрышная.

Анализ проектов, которые закрылись в первый год работы, позволяет выявить следующую тенденцию: внесение изменений в стратегию и внедрение новых инструментов спасли бы бизнес, но по каким-то причинам это не было сделано. При этом большую часть недочетов можно превратить в ценный опыт и на его основе провести модернизацию.

Можно ли научиться заниматься бизнесом? Мы убеждены, что нет ничего невозможного. Специализированное обучение, например, курс Предприниматель: как открыть свой бизнес от Нетологии поможет не только подготовиться к запуску своего проекта и разработать стратегию развития, но и развить в себе предпринимательское мышление.

Поддержка бизнес-трекеров и предпринимательского сообщества на каждом из этапов становятся источником дополнительной мотивации. Результат обучения — полноценный бизнес-план проекта, который полностью готов к выходу на рынок.

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