Как запустить свой онлайн-курс с нуля: пошаговая инструкция

Рынок онлайн-образования развивается невероятными темпами, и это открывает огромные возможности не только для тех, кто стремится узнать что-то новое, но и для экспертов, которые готовы делиться своими знаниями. Востребованное, но по-прежнему не перегруженное направление — обучение в сфере бухгалтерии.

От первых шагов до результата

Онлайн-обучение — модная ниша: даже если вы раньше не интересовались образовательными услугами, то все равно с большой долей вероятности встречали информацию о самых разнообразных курсах.

По сравнению с теми, кто просто запускает курс в качестве выгодного вложения, профессионалы-бухгалтеры обладают важным преимуществом. Как показывает практика, шансов на успех гораздо больше именно у экспертов в какой-либо предметной области.

При этом нужно понимать, что запуск своего курса — ответственный шаг, и результат здесь зависит от множества составляющих. В первую очередь, важно создать действительно хороший продукт, который понравится аудитории. Но только подготовкой самого курса задача не ограничивается: не меньшее значение имеют и навыки продвижения.

Исследуйте рынок, аудиторию и конкурентов

Запуск курса (причем неважно, будет ли это курс по бухгалтерии или любому другому направлению) всегда начинают с исследования рынка и аудитории. Игнорирование первого этапа — этапа исследования аудитории, рынка и конкурентов — огромная ошибка, которую часто допускают начинающие эксперты. Между тем, именно он помогает нам понять, куда двигаться дальше.

Сначала исследуйте рынок, а именно оцените его тренды. Для бухгалтера невероятно важно определиться со специализацией курса. Возможно, вы хотите обучать тех, кто делает первые шаги в профессии, или же планируете рассказывать предпринимателям об основах бухгалтерского учета. Считаете себя экспертом в продвижении бухгалтерских услуг? Тогда можете делиться с коллегами секретами поиска клиентов.

Вариантов огромное количество, но если какая-то тема не востребована, рисковать не стоит. Провести исследование рынка можно самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам.

Выяснить, что нужно аудитории, помогают проблемные интервью. Рекомендуется задать несколько вопросов потенциальным слушателям вашего курса (достаточно 10 человек): такой подход позволит выявить так называемые «боли» аудитории.

Например, вы полагаете, что у бухгалтеров могут быть сложности с применением налогового законодательства, которое очень часто подвергается изменениям. Цель вашего курса — доступным языком рассказать обо всех нововведениях. Для получения ценной информации задайте следующие вопросы:

Испытываете ли вы сложности с применением налогового законодательства в своей работе? Как часто возникает проблема и как вы пытаетесь ее решить? Сталкиваются ли ваши коллеги с данной проблемой? Какой бюджет вы готовы потратить на решение этой проблемы?

Всего несколько простых вопросов (их можно задать как при личной встрече, так и онлайн) дают возможность выяснить, существует ли потребность в вашем курсе. Также проблемное интервью помогает определиться с ценовой политикой.

Исследование конкурентов — еще одна задача, которую нужно решить до начала разработки курса. Проанализируйте, что предлагают своей аудитории ваши коллеги, узнайте стоимость, внимательно изучите сайт, социальные сети и используемые рекламные инструменты.

Определитесь с форматом

Существует два основных формата — видео и текст. Сейчас чаще можно встретить именно видео или комбинированный формат, но некоторым комфортнее преподносить всю информацию в текстовом виде. Какой вариант выбрать — решать вам. Что касается видео, то здесь возможны различные решения:

запись серии видеоуроков;

вебинары с обратной связью для слушателей;

проведение занятий в прямом эфире с выполнением заданий.

Большинство экспертов выбирает комбинированный формат, и для обучения в сфере бухгалтерии такое решение также будет являться наиболее эффективным. Вы можете записать несколько роликов с презентациями, отправить слушателям текстовый материал и провести «живые» вебинары.

Курсы от Нетологии научат разрабатывать учебные программы и запускать образовательные проекты. Удобное расписание и обилие практических занятий позволяют легко создать собственный курс или открыть онлайн-школу для бухгалтеров.

Разработайте курс

Начинать нужно с формулирования цели курса и его результата: без этого разработать программу будет достаточно сложно. Составляем программу, не забывая о сочетании теории и практики и не перегружая модули. Продумываем механику обучения (в частности, будут ли на курсе персональные консультации, домашние задания и т.д.). Приступаем к подготовке материалов (презентации, конспекты, задания для слушателей). Загружаем курс на образовательную платформу.

Переходите к продвижению

После подготовки курса можно приступать к рекламе. Запускать масштабную рекламную кампанию сразу не стоит: сначала надо убедиться, что выбранные каналы продвижения эффективны именно для вашего продукта. Если вы ведете социальные сети, обязательно поделитесь информацией о курсе со своими подписчиками.

Старт продаж большинства курсов — это вебинар, и обучение для бухгалтеров не исключение.

На вебинаре вы познакомите потенциальных слушателей с программой, манерой подачи информации и с курсом в целом. Отлично, если на вебинаре будут ответы на вопросы слушателей: это полезно и для вас, и для аудитории.

Распространенные ошибки

Желание как можно скорее запустить свой курс, конечно же, оправдано, но загонять себя в слишком узкие рамки все-таки не стоит. Время подготовки стандартного курса — 2–3 месяца. Среди других наиболее распространенных ошибок:

«Объять необъятное». Создать курс, который будет интересен всем — амбициозная цель, но на практике так бывает крайне редко. Нужно четко представлять себе портрет аудитории и при разработке программы ориентироваться исключительно на потребности потенциальных слушателей.

Приоритет продвижению, а не качеству продукта. Эффективное продвижение — непременное условие успешного старта, но если слушатели поймут, что за яркой рекламной кампанией нет реальной пользы, это с большой долей вероятности повлечет отток аудитории.

Небольшое «окно» продаж. Стандартное окно продаж — 3–5 дней, но для курсов в сфере бухгалтерии рекомендуется увеличить этот срок до 1–2 недель.

Еще одна часто встречающаяся ошибка — стремление создать идеальный во всех отношениях курс. Безусловно, выпускать на рынок недоработанный продукт не стоит, но и бесконечные попытки достичь совершенства в каждой мелочи точно не пойдут на пользу. Здесь важен разумный баланс.

Научиться разрабатывать учебные программы и запускать образовательные проекты помогут курсы от Нетологии. Удобное расписание и много практики дают возможность без лишних усилий создать собственный курс или открыть онлайн-школу для бухгалтеров.

Отлично, если у вас есть несколько коллег или знакомых, которые готовы стать «экспериментальной группой»: это позволит непосредственно на практике выявить и устранить все проблемные моменты. Если же такой возможности нет, постарайтесь самостоятельно посмотреть на курс глазами своего будущего слушателя. В большинстве случаев это достаточно эффективно.

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