Топ-6 профессий в сфере IT, которые приносят пользу обществу

Согласно опросам, большинство россиян считают, что самые полезные для общества профессии — это врачи, спасатели, учителя и пожарные. При этом более 80% опрошенных считают, что их профессия тоже приносит пользу обществу и почти половина респондентов даже меняла профессию, чтобы принести как можно больше пользы.

В век IT-технологий все большую востребованность приобретают специальности, связанные с компьютерными технологиями, и они тоже приносят существенную пользу для общества. Разберемся, что же это за профессии.