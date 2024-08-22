Топ-6 профессий в сфере IT, которые приносят пользу обществу

Согласно опросам, большинство россиян считают, что самые полезные для общества профессии — это врачи, спасатели, учителя и пожарные. При этом более 80% опрошенных считают, что их профессия тоже приносит пользу обществу и почти половина респондентов даже меняла профессию, чтобы принести как можно больше пользы.
В век IT-технологий все большую востребованность приобретают специальности, связанные с компьютерными технологиями, и они тоже приносят существенную пользу для общества. Разберемся, что же это за профессии.
Data Scientist
Количество информации, которое сегодня обрабатывают люди и организации, в несколько раз больше, чем было еще 10–15 лет назад. Чтобы найти закономерности, сформировать прогнозы и выбрать правильную траекторию для развития компании, нужны специалисты в области больших данных, они же дата-сайентисты, которые могут создать специальную нейронную сеть или модель машинного обучения, чтобы обработать большой массив данных.
Польза профессии:
Помощь врачам. С помощью искусственного интеллекта можно ставить диагнозы, разрабатывать новые лекарственные соединения, находить проблемные области на молекулярном уровне и т.п.
Помощь службам безопасности. Например, система распознавания лиц может облегчить работу служб безопасности вокзалов, аэропортов, оживленных улиц, вовремя передавая сигналы о замеченном правонарушителе.
Помощь банковским работникам. Системы искусственного интеллекта могут быстрее распознать мошенническую схему, заблокировать сомнительную операцию по счету или построить прогноз поведения клиента на новые кредитные ставки.
Какие навыки необходимы для работы:
Знание базовых языков программирования и опыт работы с ними.
Умение использовать инструменты для обработки больших данных pySpark, SQL, Hadoop, Apache Spark.
Навыки использования ML-библиотек на Python (бустинг, нейронные сети и др.) и понимание особенностей реализации различных аспектов алгоритмов в коде.
Знание математики и технического английского языка.
По данным hh.ru Data Scientist без опыта работы может рассчитывать на зарплату от 60 000 до 100 000 руб., а опытный аналитик — от 150 000 до 200 000 руб.
Если вы знаете математику, английский, вас не пугает программирование и вы задумались о смене профессии, то приходите в Нетологию на Data Scientist: расширенный курс. С нуля освоите профессию и сможете искать работу через 5 месяцев обучения.
Специалист по информационной безопасности
Этот человек может предотвратить хакерскую атаку, утечку данных, незаконный доступ к сетям, мошеннические схемы и т.п. За последние годы на российском рынке сформировался острый дефицит специалистов в области информационной безопасности.
Польза от профессии:
Защита персональной информации. Специалисты по информационной безопасности защищают данные пользователей от кибератак и утечек.
Предотвращение мошенничества и угроз. Эти профессионалы работают над предотвращением кибермошенничества, хакерских атак и других угроз, которые могут нанести вред как бизнесам, так и частным лицам.
Обеспечение стабильной работы систем. Надежная защита позволяет системам функционировать без перебоев, что особенно важно для критически важных инфраструктур, таких как здравоохранение, финансовые учреждения и государственные службы.
Какие навыки необходимы для работы:
Понимание принципов работы основных СЗИ (антивирусное ПО, IDS/IPS, Firewall, SIEM, сканеры безопасности, Sandbox).
Знание криптографических и некриптографических методов защиты информации, влияния человеческого фактора.
Знание нормативно-правовых актов в сфере ИБ Российской Федерации, сфере ответственности государственных структур: ФСТЭК, ФСБ, Министерство обороны, ЦБ.
Знание международного законодательства, отраслевых стандартов: PCI-DSS, OWASP.
Знание типовых угроз и уязвимостей, их классификаций и метрик.
Специалистам, обладающим перечисленными навыками и опытом, работодатели готовы платить 230 000 руб. В среднем зарплата специалиста по информационной безопасности по России составляет 160 000 руб., по данным hh.ru.
Если вы хотите круто изменить свою жизнь и стать специалистом по информационной безопасности, то записывайтесь на курс Специалист по информационной безопасности: расширенный курс от Нетологии и уже через 7 месяцев, освоив 2 специализации и подтвердив свою экспертизу сертификатом от F.A.C.C.T., сможете отправить резюме в компанию мечты.
1С-программист
Программу 1С сегодня используют почти все российские предприятия для автоматизации не только бухгалтерского учета, но и всех остальных бизнес-процессов. Чтобы настроить ее под задачи конкретной компании, нужен 1С-программист.
Польза от профессии:
Увеличение эффективности бизнеса. Автоматизация рутинных процессов позволяет компаниям работать более эффективно, снижать издержки и повышать продуктивность.
Облегчение управления и учета. Системы на базе 1С помогают организациям вести учет финансовых операций, управлять запасами и персоналом, что улучшает качество управления и прозрачность.
Поддержка малого и среднего бизнеса. Системы 1С доступны и настраиваемы, что особенно полезно для малого и среднего бизнеса.
Какие навыки необходимы для работы:
Понимание основ программирования и алгоритмов работы.
Умение работать с таблицами.
Умение работать с типовыми конфигурациями платформы 1С.
1С — полностью русскоязычная платформа и для старта работы с ней не нужно знание технического английского языка, а также сложных языков программирования.
Зарплата 1С-программиста начинается от 120 000 руб. с перспективой быстрого роста.
Хотите попробовать себя в роли 1С-Программиста, тогда вам подойдут такие курсы Нетологии:
1С-программист — освоите новую специальность уже через 8 месяцев.
1C-программист: расширенный курс — научитесь работать с продвинутыми инструментами «1С:EDT» и Git, создадите мобильное приложение на базе «1С».
1С-программист: первые шаги в профессию — бесплатный курс.
Спрос на 1С-программистов колоссальный, только на сайте hh.ru более 10000 открытых вакансий.
Дизайнер
Если вы с детства увлекались рисованием, у вас творческий склад ума и вы не представляете свою жизнь без прекрасного, почему бы не сделать мир лучше с помощью профессии дизайнера. В дизайне несколько направлений: графический, веб-дизайн, UX-дизайн. Выбирайте то направление в дизайне, которое вам больше нравится и реализуйте свои способности с пользой для общества.
Польза от профессии:
Повышение продаж, через создание бренда, фирменного стиля, узнаваемых ярких элементов компании.
Экономия времени для пользователей (как на поиск материалов в случае дизайнера интерьера, так и в целом на пользование системой, если мы говорим о графическом дизайне).
Эффективный дизайн способствует лучшей коммуникации и маркетинговым усилиям, помогая бизнесам достучаться до своей аудитории и формировать положительный имидж.
Какие навыки необходимы для работы:
Умение работать в графических редакторах.
Ориентир в архитектурных и графических стилях.
Базовые навыки рисования.
Умение анализировать целевую аудиторию и работать по ТЗ.
Начинающий веб-дизайнер может рассчитывать на зарплату от 40 000 руб., а опытный специалист — от 100 000 руб.
Если вы всегда мечтали стать дизайнером, то это тот самый знак, которого вы ждали, тем более что мы подобрали для вас удобные курсы по дизайну от Нетологии.
С нуля освоите современную IT-профессию и сможете работать в компании или на фрилансе.
Научитесь создавать сайты в Figma и Tilda под ключ у экспертов OZON, Сбера, МТС.
Начнете брать первые заказы уже через 4 месяца после начала обучения.
Графический дизайнер: расширенный курс:
Научитесь создавать фирменный стиль и визуальный контент для брендов.
Сможете проводить аудит бренда.
Поработаете с цветом, шрифтом, композицией и базовой анимацией.
На практике попробуете профессию дизайнера и создадите 5 собственных проектов.
Научитесь работать в ArchiCAD, Photoshop, 3ds Max, In Design, SketchUp.
Сможете создавать коллажи, мудборды, визуализации и планировочные решения.
Менеджер по маркетплейсам
Маркетплейсы прочно вошли в нашу жизнь и активно заменяют магазины. От того, насколько качественно и эффективно будет выстроена работа с площадкой, обработана аналитика и использованы инструменты продвижения, зависит прибыль компании-производителя. Именно этим и занимается менеджер по маркетплейсам — делает все возможное для роста выручки: анализирует спрос и предложения конкурентов, регулирует ценообразование, проводит рекламные кампании и находит новые ниши.
Польза от профессии:
Менеджеры по маркетплейсам помогают интегрировать и оптимизировать работу интернет-магазинов, обеспечивая потребителям доступ к широкому ассортименту товаров и услуг.
Эти специалисты играют ключевую роль в поддержке и развитии малого и среднего бизнеса, помогая предпринимателям выходить на крупные платформы и завоевывать новые рынки.
Развитие маркетплейсов и успешная работа компаний на этих платформах способствуют созданию новых рабочих мест в различных отраслях, включая логистику, службу поддержки клиентов и IT.
Какие навыки необходимы для работы:
Умение планировать.
Работа в графических и текстовых редакторах.
Навык работы в аналитических программах Маяк, MPSTSTS, Moneyplace и т.п.
Знание основ маркетинга.
Менеджеру маркетплейсов не требуется глубокого знания программирования, сложных формул и систем. Нужно большое желание и знания, которые можно получить на курсах Нетологии Менеджер по маркетплейсам: расширенный. Вы научитесь запускать продажи и продвигать бизнес на маркетплейсах, освоите специализацию: аналитик или предприниматель.
Специалисты с опытом работы от 1 года получают до 150 000 руб. в месяц.
Бренд-менеджер
Мы уже писали выше про создание бренда, когда говорили о дизайне. Есть еще одна профессия, которая помогает созданию и продвижению бренда компании на рынке — бренд-менеджер. Он анализирует рынок, учитывает положение компании на нем и формирует стратегию по продвижению и завоеванию большей доли рынка.
Польза от профессии:
Бренд-менеджеры стремятся установить и поддерживать высокие стандарты качества для продукции и услуг, что способствует удовлетворенности потребителей и улучшению их повседневной жизни.
Бренд-менеджеры способствуют внедрению инноваций для улучшения продукции и услуг. Это может включать развитие новых технологий, удобных для пользователя решений и других улучшений, которые облегчают жизнь потребителей.
Какие навыки необходимы для работы:
Стратегическое и логическое мышление.
Умение строить гипотезы, ставить задачи и цели.
Умение планировать.
Навыки работы с аналитическими программами по анализу рынка.
Уровень зарплаты у бренд-менеджера зависит от проекта, с которым он работает. В среднем, на старте работы можно получать около 70 000 руб., а имея за плечами успешные кейсы и опыт работы, можно рассчитывать на сумму в 2–3 раза больше.
Если вам очень хочется прокачать свои навыки и попробовать в роли бренд-менеджера, то запишитесь на курс Бренд-менеджер от Нетологии и найдите свой первый проект уже через несколько месяцев обучения.
Как найти полезную профессию
Как говорится в известном стихотворении, все профессии важны. Можно также добавить, что все профессии полезны, важно лишь уметь распознать и оценить эту полезность.
Для одних профессий общественная значимость очевидна, например, врачи, которые спасают жизни. Для других, таких как менеджеры по продажам, польза может быть менее очевидной, но не менее значимой: они помогают покупателям быстро подобрать нужный товар, экономя их время.
Если вы хотите выбрать профессию, которая будет полезна и востребована, ответьте на следующие вопросы:
Нравится ли вам эта специальность?
Каковы ее плюсы и минусы?
Насколько она полезна и необходима обществу сегодня?
Какие перспективы развития у этой профессии через 3–5 лет?
Существуют ли возможности для карьерного роста?
Достаточно ли у вас навыков для начала в этой сфере?
Эти вопросы помогут вам сделать осознанный выбор и найти профессию, которая будет не только приносить доход, но и приносить пользу обществу. А если в чем-то сомневаетесь, пройдите профориентационный тест.
Как выбрать профессию, которая будет актуальной не только сейчас, но и через 10 лет
Получите бесплатный гайд по выбору профессии, которая будет востребованной в ближайшие годы
Удаленная работа, гибкий график, интересные задачи и хорошая зарплата
Заполните форму, вышлем бесплатный гайд вам на e-mail:
Реклама: ООО «Нетология», ИНН 7726464125, erid: LjN8KVBHv
Начать дискуссию