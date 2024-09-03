Профессии для интровертов: как работать с комфортом и не истощать внутренние ресурсы

В современном мире коммуникация и социальное взаимодействие часто выходят на первый план, и людям-интровертам бывает нелегко найти свое место в профессиональной сфере. Но есть множество профессий, которые идеально подходят для них, позволяют им реализовать свой потенциал, не истощая при этом внутренние ресурсы.

Кто такой интроверт

Впервые про интровертов и экстравертов написал в своей книге Карл Густав Юнг еще в 1921 году, а о том, как тип личности влияет на работу, заговорили недавно.

Интроверт — это человек, который предпочитает тишину, долго присматривается к людям и любит спокойную обстановку.

Нельзя сказать, что интроверт — это замкнутый зануда, просто ему тяжело сразу раскрыться перед незнакомыми людьми. Интроверты любят анализировать, предпочитают работать самостоятельно или в малых группах, от них сложнее добиться инициативы, они достаточно медлительны и рассудительны.

Какие же профессии подобрать интроверту, чтобы приносить пользу себе и обществу, — расскажем далее.

Аналитик данных или системный аналитик

Наверно, трудно представить более подходящую работу для интроверта — много цифр, данных, а главное — очень понятный результат на выходе. А именно, конкретные предложения по оптимизации бизнеса или процессов управления компанией.

Большинство аналитиков работают самостоятельно, но прибегают к помощи коллег, чтобы получить комментарии к данным или уточнить дополнительные материалы. Еще аналитики презентуют результаты своей работы перед заказчиками, но это происходит нечасто.

Аналитик данных — сегодня очень востребованная профессия, даже без опыта работы можно претендовать на зарплату от 50 000 руб.

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Тестировщик

Тестировщик, как сыщик — ищет ошибки, недочеты и слабые места в программах. Например, проверяет путь клиента в приложении и сверяет его со сценарием или же тестирует процесс регистрации на сайте. Профессия тестировщика входит в топ-20 удаленных профессий, а значит, можно работать в самой комфортной атмосфере — собственном доме.

По статистике, каждый четвертый тестировщик может похвастаться зарплатой выше 100 000 руб.

Нетология предлагает освоить профессию Инженер по тестированию и войти в IT. На курсе вы научитесь проводить ручное тестирование, изучите Java, Android Studio. Более 4000 партнеров готовы предоставить свои кейсы для отработки.

Графический дизайнер

Графический дизайнер создает логотипы, фирменные стили, элементы веб-дизайна и другие элементы оформления внешнего вида организации.

Большинство графических дизайнеров работают удаленно, получая задачи по ТЗ, но если вы хотите развиваться и получать крупные проекты с достойной оплатой, придется больше общаться с заказчиками, уточнять задачи и обсуждать доработку макетов.

Прежде чем идти в графические дизайнеры оцените, насколько вы готовы к общению с коллегами, заказчиками и другими участниками проекта. Если вам интересно и вы готовы себя попробовать, то у Нетологии есть отличный курс Графический дизайнер: расширенный курс. Вы научитесь создавать фирменный стиль и визуальный контент для компаний. А если вы планируете расширять свои скиллы в коммуникациях, записывайтесь на курс Графический дизайн и коммуникации, где вы освоите инфографику, создание сильных презентаций, сформируете насмотренность для решения креативных задач и выполните 5 крупных проектов.

Специалист по информационной безопасности

Главная задача такого специалиста — защитить данные компании от внешних угроз. Общаться с коллегами придется нечасто, но полностью закрыться от общения не получится. Иногда такие специалисты проводят для сотрудников специальные разъяснительные беседы о конфиденциальности данных, о защите информации, а в некоторых организациях на их плечи ложится и системное администрирование. Тем не менее, эта работа не самая публичная, но зато требующая большой внимательности, ответственности и усидчивости.

Чтобы научиться предотвращать кибератаки и минимизировать последствия их наступления, пройдите курс Специалист по информационной безопасности: расширенный курс. Вам станет доступен целый ряд инструментов для анализа уязвимостей, и вы сможете выстроить защиту данных в компании.

На самом деле, интроверт вы или экстраверт — это не играет принципиальной разницы, если вы классный сотрудник, который отлично выполняет свою работу. Если на предыдущей работе не сложилось, и вы решили круто изменить свою жизнь или просто устали от общения с людьми и хотите уйти в более тихую сферу, это всегда можно сделать с дистанционными образовательными курсами от Нетологии. Если вы не смогли подобрать для себя профессию из предложенного перечня, пройдите профориентационный тест для определения ваших наиболее сильных профессиональных качеств.

Как искать работу интроверту

Если вы убедились, что вы интроверт, и желаете максимально закрыться от людей, вот несколько шагов, как найти работу и не истощить свой внутренний ресурс:

Не пытайтесь переделать себя и мир вокруг. К сожалению, переделать все не получится, но можно найти компромисс и понять, например, сколько встреч или звонков в день для вас комфортны, в какое время и в какой обстановке.

Работа онлайн . Если в компании есть возможность работать удаленно, хотя бы несколько дней в неделю, то обязательно воспользуйтесь ей и посидите в тишине.

Планируйте задачи исходя из своих внутренних ресурсов. У каждого свои пороги продуктивности, важно понять, когда вам удобно решать сложные задачи, а на какое время лучше оставить более простые. Есть примеры, когда крутые дизайнеры приходят в офис ночью, потому что именно в это время их продуктивность на пике, и начальство идет им навстречу.

Если все таки нужно встречаться с людьми — репетируйте . Продумайте, как пройдет встреча, как вы оденетесь, что будете говорить, какие могут быть вопросы и ответы на них. Тогда сама встреча может показаться не такой уж сложной.

Хвалите себя. Особенно, если в течение дня пришлось совершить маленький подвиг для интроверта, например, переговорить с начальством или обсудить задачу с коллегами. Не обесценивайте свои эмоции.

Важно помнить, что не нужно ставить свою интроверсию в приоритет в процессе поиска работы. Может быть, работа, наоборот, позволит раскрыть новые грани вашей личности. Главное — прислушайтесь, что интересно вам и выбирайте курс по душе! На курсе можно пообщаться с представителями профессии и узнать, как проходит их день, какие задачи они выполняют и как строятся коммуникации в команде.

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