Учиться в течение всей жизни: как не перегореть и сохранить мотивацию

Необходимость в постоянном обучении становится неотъемлемой частью успешной карьеры и личностного роста. Но стремление к непрерывному развитию может привести к эмоциональному выгоранию и утрате мотивации. Рассмотрим, как эффективно учиться в течение всей жизни, при этом избегать перегрузок и сохранять высокий уровень увлеченности и энергии.

Почему важно непрерывное обучение

Если хотите успеть за быстро развивающимся миром и его технологиями, нужно непрерывно обучаться в любом возрасте. Великий российский полководец А.В. Суворов наказывал: «Ученье — свет, а неученье — тьма».

Современники переосмыслили древний афоризм, и получился термин «непрерывное образование» (англ. lifelong learning), который стал применяться и использоваться повсеместно после конференции ЮНЕСКО в 1986 году.

Благодаря непрерывному обучению и стремлению успеть за технологиями, многие профессионалы постоянно делают апгрейд. Копирайтер, который пишет на языке пользователя, понимает, как работает сайт, программа, приложение или сервис, создает короткие тексты для интерфейсов — это уже UX-писатель. Чтобы классический программист стал iOS-разработчиком, к его набору знаний нужно добавить язык программирования Swift.

Обучение в течение всей жизни и в любом возрасте играет большую роль не только для карьерной лестницы, но и в отношениях с близкими и саморазвитии.

Что дает постоянное обучение

Вот основные причины, почему полезно непрерывное обучение:

Помогает поддерживать умственную активность. Не секрет, что учебные нагрузки тренируют память, сохраняют когнитивные способности.

Повышает качество жизни. Новые навыки можно применять не только в работе, но и в целом по жизни. Можно все успеть, и творить, и отдыхать, если правильно распределять дела. В школе и университете учащиеся получают базовую теорию, но настоящей финансовой грамотности, как тратить зарплату и одновременно копить, можно научиться на современных курсах.

Увеличивает карьерные возможности. С развитием технологий видоизменяются и совершенствуются профессии, появляются смежные специальности. Сменить специализацию и повысить зарплату можно в любом возрасте.

Расширяет мировоззрение. На каждой ступени обучения вы знакомитесь с интересными людьми. С единомышленниками можно объединяться по интересам: совместно изучать иностранные языки, посещать мастер-классы по зумбе и др.

Варианты обучения

Для прохождения непрерывного обучения можно выбрать один удобный путь или комбинировать несколько:

Учиться самому. Чтобы не переплачивать, можно самостоятельно поискать подходящие статьи, книги, видео или подкасты. В соцсетях и различных видеоплатформах можно без труда найти бесплатные уроки под выбранную специальность или для развития отдельных навыков. Важно полученную теорию сразу применять на практике, чтобы не оказаться «вечным студентом».

Найти наставника. Более опытный коллега или один из экспертов профильного сообщества может объяснить, как работают какие-либо инструменты, поделиться опытом или рассказать о частых ошибках. Грамотный наставник подскажет, с чего начать обучение, своим примером продемонстрирует, каких результатов можно добиться.

Пройти курсы. Платное обучение окупится быстрее, т.к. там предлагают уже готовый и структурированный материал. Теория и практика распределена по всем канонам тайм-менеджмента, поэтому за короткий срок вы получите намного больше актуальных знаний. Онлайн-курсы можно проходить, не отвлекаясь от основной работы. Преподаватели дают только рабочие кейсы, с которыми вы точно столкнетесь в реальности. Перед тем как выбрать курс, можно пройти пробное занятие, и понять, на сколько интересно выбранное направление.

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К чему готовиться во время обучения, кроме самой учебы

На пути непрерывного обучения не все смогут справиться с возникающими демотивационными и прочими препятствиями. Но с ростом компетенции справляться будет легче. Согласно кривой Даннинга-Крюгера, каждый обучающийся от старта до финиша проходит через определенные этапы:

С высокой собственной уверенностью и низким уровнем компетенции новички оказываются на «пике глупости». «Да я на этом собаку съел», — утверждают они. После этого уверенность резко снижается, а специалист оказывается в «долине отчаяния». В эти периоды они приходят к выводам: «Там есть больше, чем я думал» и «Я никогда не смогу этого понять». Со временем компетенция вырастет, к ней прибавятся знания, опыт, мудрость. Именно они ведут нас по «склону просветления» — «Это сложно, но я кое-чему научился». Со временем уровень уверенности равняется вашей компетенции. На графике Даннинга-Крюгера этот этап называется «плато стабильности». Оглянувшись назад, можно сказать: «Не так уж это и сложно, ты тоже можешь это сделать».

Во время учебы вы узнаете много нового и знакомитесь с другими людьми. Но сравнение своих навыков и чужого опыта часто становится сильным демотиватором. Справиться с этим и не отступить назад помогает «шкала прогресса».

Фиксируйте на ней каждый свой маленький шажок или успех, чтобы было видно, как с каждым уроком вы ближе к результату. Иначе учеба потеряет смысл.

Навыки для непрерывного обучения

Одной мотивации может оказаться мало для постоянного нахождения в образовательном процессе. Даже если причиной стал хороший заработок, для настоящего желания учиться этого будет недостаточно. Чтобы пройти обучение до конца, нужно приучать себя к полезным привычкам.

1. Умение постановки целей и задач, исходя из интересов. Это то, от чего мы испытываем радость при обучении. Нужно выбрать правильную мотивацию. Желание получать большой доход — это не врожденная мотивация, т.е. тяга к знаниям формируется с рождения, благодаря любопытству.

В итоге может получится, что вы научились перспективной и высокооплачиваемой работе разработчика, но монотонно писать код вы не полюбили и никогда не полюбите.

Новая профессия должна удовлетворять внутренней мотивации, соответствовать характеру и темпераменту.

2. Разбор информации. Из огромного числа доступных источников нужно выделять главное, важное и актуальное. Для этого необходим навык насмотренности. Чтобы внимательно читать и понимать нехудожественную и научную литературу, нужно:

Перед тем как браться за обучающую литературу, выделить цель и поставить для себя вопрос, который изучаете.

Изучить содержание и оглавление, чтобы убедиться, что книга дает ответы на ваши вопросы.

Прочитайте интересующие заголовки, первые и последние строки абзацев.

Запомните ключевые слова, с помощью которых можно сформулировать ответ на свой вопрос.

3. Творческий подход. Каждую крупицу знаний можно «оживить» для лучшего запоминания. Например, изученный материал можно пересказать родным, поделиться в соцсетях, сделав короткую заметку.

4. Теорию должна быть отточена на практике. Нет смысла складировать знания и пройденные курсы. Старайтесь сразу реализовывать новые навыки.

Сделайте непрерывное обучение полезной привычкой

Чтобы необходимость в непрерывном обучении переросла в полезную привычку, нужно сформировать четкий график обучения и вести календарь привыкания. Для этого:

Придумайте систему мотивации. Вы можете установить трекер по достижению цели, например, 30-дневный челлендж английского. Каждый зачеркнутый день в календаре приближает вас к цели и стимулирует на дальнейшее развитие. Запланируйте время на обучение заранее. Если этого не сделать, то мероприятие будете постоянно откладывать, так что оно никогда не начнется. Разнообразьте учебу. Увеличить интерес помогает геймификация. Найдите единомышленников. За компанию все дела быстро и весело делаются. С сокурсником можно поделиться проблемами, получить поддержку или разобрать непонятный материал. Идите к цели небольшими шагами. Не перепрыгивайте через этапы обучения. Лучше на каждом шаге закреплять свой результат и проверять, как вы двигаетесь к поставленной цели.

Одной из лучших мотиваций к постоянному обучению является любопытство и интерес. Если найти правильный формат обучения, то даже самый скучный материал покажется простым и интересным.

Курсы Нетологии включают разные форматы: они состоят из практических занятий, вебинаров, воркшопов. Акцент — на практике. Если вы бухгалтер или планируете им стать, здесь вы найдете для себя множество разных вариантов обучения.

Бухгалтер: базовый курс — этот курс подойдет тем, кто хочет освоить специальность бухгалтера или чувствует, что ему не хватает базовых знаний в профессии.

Бухгалтер: расширенный курс — для тех, кто хочет углубить свои знания в области бухгалтерского, налогового учета и дорасти до позиции главного бухгалтера.

Финансист — для тех, кому интересно оценивать финансовое состояние компании.

Финансовый менеджер — курс для тех, кто хочет управлять денежными потоками, анализировать данные, разрабатывать схемы привлечения капитала.

Финансовый директор — обучение подойдет тем, кто хочет работать на позиции C-Level.

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