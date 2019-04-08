Сделки с недвижимость и налоги. Ошибки, которых лучше не допускать

Представим ситуацию.

Некий Петр Иванович решил продать дом с участком.

В 2018 году он приобрел 15 соток за 600 тыс. рублей, размежевал на три участка по 5 соток (таким образом стоимость каждого участка после размежевания составляет 200 тыс.).

На одном участке в 2018 году Петр Иванович построил дом (без отделки) и сейчас продает.

Покупатель приобретает указанную недвижимость с землей в ипотеку, и естественно, хочет получить возврат НДФЛ.

Реальная стоимость всей сделки 1450 тыс. руб., из которых 50 тыс. руб. — вознаграждение риэлтора. Однако в предварительном договоре было указано, что земельный участок продается за 400 тыс. рублей, а дом — за 600 тыс. рублей.

Таким образом по предварительному договору:

1) Продавец заплатил бы 125372 руб.:

— 26000 руб. с продажи земельного участка ((400 тыс.руб (продажная стоимость) — 200 тыс.руб (покупная стоимость)) *13%; кадастровая стоимость земельного участка 274 тыс. руб.);

— 99372 тыс. руб. с продажи дома (кадастровая стоимость дома составляет 1092 тыс. руб., таким образом, минимальная стоимость для расчета налога составляет 764,4 тыс. руб. (1092тыс. руб.*0,7), а минимальный налог с этой сделки — 99372 (764400*13%).

2) Возврат у покупателя составил бы 130 тыс. руб. ((400 тыс. руб. (земельный участок) 600 тыс. руб. (дом) * 13%).

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Какую цену вы готовы заплатить за неправильно составленный договор по купле- продаже квартиры? Знаете ли вы, как рассчитать точную сумму возврата НДФЛ купленной недвижимости? А что, если вы могли вернуть гораздо больше, чем рассчитано по сделке?

Риелторы практически всегда идут по простому (для них) пути: указывают минимальную сумму сделки — 1 млн. руб., не принимая во внимание ни ст. 217 п. 1 пп. 5, ни ст. 220 п.2 пп.2, ни ст. 220 п. 2 пп.1.

Да по сути своей деятельности риэлторы и не должны разбираться в тонкостях налогового законодательства (в их обязанности входит поиск клиента или недвижимости, и проверка чистоты сделки).