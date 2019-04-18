Онлайн-кассы в 2019 году: новости, главное

Федеральный закон про онлайн кассы (54 ФЗ), вступивший в силу в 2016 году, оказал сильное влияние на розницу. Благодаря этому федеральному закону кассовая техника значительно изменилась. Теперь каждая касса умеет подключаться к интернету и самостоятельно отправляет электронные копии всех чеков в налоговую.

К 1 июля 2017 года на кассы с приставкой «онлайн» должны были перейти все, кто использовал ККМ ранее, а также продавцы алкоголя. В 2018 году ККТ нового образца стали использовать организации и ИП с наемными работниками, кто платит налоги по ЕНВД и ПСН. Следующий этап перехода на онлайн кассы — 1 июля 2019. Он коснется почти всех оставшихся представителей розничной торговли и сферы услуг. Плательщики ЕНВД и ПСН, кто не применял ККТ ранее и не имеет наемных работников, к июлю должны будут установить онлайн-кассу.

Как работает онлайн касса по 54 ФЗ

Согласно федеральному закону №54 онлайн касса должна печатать на каждом чеке QR-код с информацией о проданных товарах и продавце, а также отправлять электронную копию каждого чека выбранному оператору фискальных данных (ОФД). Это специализированная организация— промежуточное звено между розничными продавцами и ФНС РФ. Все операторы хранят у себя полученные данные и перенаправляют копии чеков в налоговую. С одним из ОФД продавец заключает договор перед началом использования своей онлайн кассы.

В связи с появлением нового функционала, в каждую кассу теперь входит модуль для подключения к интернету и специальное кассовое ПО, а вместо ЭКЛЗ используется фискальный накопитель (ФН). Это фискальная память онлайн кассы, в которой хранится вся информация о совершенных кассирами операциях.

Независимо от того, какой тип онлайн кассы будет использоваться (автономная, мобильная, фискальный регистратор или смарт-терминал), все продаваемые сегодня в России модели уже соответствуют ФЗ 54.

Июль 2019 — последний этап перехода на онлайн кассы. Кто перейдет?

Переход на онлайн кассы осуществляется этапами. Кроме ФЗ 54, его регламентируют и другие законодательные акты. К примеру, ФЗ 337, в соответствии с которым до 1 июля 2019 года была назначена отсрочка по использованию онлайн касс для некоторых категорий индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц (ЮЛ). Таким образом, 01.07.2019 на онлайн кассы должны перейти следующие, не использовавшие ККТ ранее, ИП и ЮЛ:

работающие в сфере услуг (или проводящие работы) для населения,

применяющие ЕНВД или ПСН (розница + общественное питание), без наемных работников,

применяющие УСН (общественное питание), без сотрудников

Все остальные категории ИП и ЮЛ уже перешли на онлайн кассы в сроки, указанные в законе. Исключение составляют только те, кто может не использовать кассы в принципе.

Кому не нужна онлайн касса

Некоторые ИП и ЮЛ могут не применять кассовую технику вообще, независимо от формы налогообложения. Например, сезонные торговцы фруктами и овощами «вразвал», те, кто ведет торговлю в ларьках мороженым, безалкогольными напитками, журналами и газетами, изделиями народных промыслов.

Нет необходимости приобретать онлайн кассу продавцам молока или кваса из автоцистерн, аптечным пунктам в сельской местности, пунктам приема вторсырья и библиотекам. Полный список можно найти здесь. Если Вы сомневаетесь, нужна ли онлайн касса для вашего типа бизнеса, рекомендуем обратиться с вопросом в Налоговую инспекцию по месту регистрации ИП или ООО.

Если предприниматель должен использовать ККТ, но территориально расположен в зоне, где невозможно организовать интернет подключение, он тоже может не использовать кассу. При этом он обязан выдавать каждому покупателю на бумажном носителе документ, подтверждающий факт покупки. Список таких зон утверждается соответствующими органами государственной власти субъектов РФ (департаментами или комитетами по информатизации и связи) и публикуется на их официальных сайтах.

Еще одна отсрочка по онлайн кассам, касающаяся обязательного указания в чеке наименований проданных товаров, относится к ИП, которые платят налоги по УСН, ПСН и ЕНВД. Они могут не указывать наименования до 1 февраля 2021 года. Все остальные пользователи онлайн касс уже обязаны это делать.

Онлайн кассы и маркировка — последние новости

Обязательная маркировка некоторых видов товаров — еще одно нововведение российского законодательства. Ранее это касалось только оборота алкогольной продукции (ЕГАИС) и изделий из меха. Суть мероприятия — обязательное нанесение производителем на продукцию некого кода, который необходимо подтверждать на каждом этапе цепочки продаж дилерами и продавцами. Если код неверный — товар не может быть продан.

В 2019 году должны быть промаркированы табачные изделия (с 1 марта), обувь и лекарства (в июле), а также легкая промышленность, фотоаппараты, духи и шины — в декабре. Отметим, что при внешней схожести, маркировка отличается от ЕГАИС и работает по другой схеме.

Для того чтобы оприходовать промаркированный товар, продавец должен подключиться к одной из ЭДО (системе электронного документооборота) и подтвердить там получение партии. В случае табачных изделий, по закону это нужно делать уже с 1 марта 2019.

Для того чтобы продать такой товар — онлайн касса должна уметь считывать коды маркировки (DataMatrix) и вставлять эту информацию в данные, отправляемые в ОФД. Данный функционал должен быть реализован в кассовом ПО или в системе автоматизации (онлайн сервисе для автоматизации). Если вы торгуете товарами, подлежащими маркировке, уточните возможность работы приобретаемой онлайн-кассы с системой маркировки.

С точки зрения оборудования, для продажи маркированной продукции, кроме онлайн кассы, продавцу потребуется двумерный (2D) сканер штрих кода для считывания кодов маркировки. Если у Вас уже есть сканер для ЕГАИС, то он подойдет и для маркировки. Если же на торговой точке нет сканера или используется обычный сканер штрих-кодов, тогда придется приобрести 2D сканер.

Для табака, согласно законодательству, считывание DataMatrix при продаже становится обязательным с 1 июля 2019. Более подробно про сроки и этапы обязательной маркировки остальных товаров можно узнать здесь.