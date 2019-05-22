Онлайн-касса за 0 рублей

Индивидуальные предприниматели, платящие налоги по ЕНВД и ПСН, при постановке на учет онлайн кассы до 01 июля 2019 года, могут оформить налоговый вычет. Для получения вычета на кассу, который составляет не более 18000 руб за одну единицу ККТ, нужно соблюсти несколько условий. Расскажем и о них более подробно.

Кто получит вычет на кассу в 2019 году

Итак, в 2019 году вычет за онлайн кассу предоставляется только ИП на ЕНВД и ПСН, в том случае когда:

приобретенная ККТ входит в официальный реестр ФНС, ККТ официально зарегистрирована в ИФНС до 01.07.2019, если ИП работает в рознице или общественном питании, у него нет сотрудников, работающих по трудовым договорам.

Вычет за кассу предоставляется только с момента регистрации ККТ в ИФНС и распространяется на категории предпринимателей, которые обязаны установить кассовую технику нового образца до июля этого года. Он направлен на то, чтобы ИП приобретали кассы заранее. Поэтому ИП, работающие в розничной торговле или общепите, с работниками (оформленными по трудовым договорам), могут получить вычет только за 2018 год. Причем, только если они успели зарегистрировать кассу не позже 1 июля прошлого года, — до того момента, когда переход на онлайн кассы стал неизбежным именно для этих категорий предпринимателей.

За каждую кассу можно вернуть не более 18000 руб. Например, если Вы потратите на одну кассу 15000 руб, а на другую — 35000 руб, Вы сможете вернуть только 15000 руб за первую и 18000 руб за вторую. Но не забывайте, что в эту сумму может входить не только цена ККТ с ФН, но и стоимость работ по установке и настройке кассы, а также необходимое программное обеспечение.

Как оформить налоговый вычет за кассу

Учесть расходы на кассу можно при расчете налога за 2018 и 2019 годы, но не ранее, чем ККТ поставлена на учет.

ИП на ПСН для получения льготы вычитают из стоимости патента сумму, потраченную на онлайн кассу (не более 18000 руб). Можно разделить ее на несколько месяцев или на несколько патентов, но только в том случае когда данная ККТ используется для деятельности по всем этим патентам.

Например, ИП на патенте потратил на кассу 25000 руб, а стоимость его патента составляет 16000 руб за 3 месяца. Он может вообще не платить налог в течение 3 месяцев (18000 больше чем 16000), а затем заплатить на 2000 руб меньше. Или эти 2000 руб можно вычесть из другого патента, если у ИП их несколько.

Для того, чтобы налоговая поняла, что предприниматель не платит налог из-за того что у него есть льгота, необходимо сообщить об этом в ИФНС. Для этого есть рекомендованная форма, описанная в письме ФНС России от 04.04.2018 N СД-4-3/6343@.

ИП на ЕНВД для получения вычета за онлайн кассу должен подать налоговую декларацию, в которой будут отражены эти расходы. При этом налог сначала уменьшается на страховые взносы, и только потом на стоимость кассы.

К уведомлению или декларации предприниматель должен приложить документы, подтверждающие факт расходов: чеки, счета и акты о проведенных работах и пр.