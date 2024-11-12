Актуальные способы пополнения аккаунта Alipay в России 

Для того чтобы пополнить свой аккаунт Alipay и использовать его для оплаты покупок, необходимо выполнить несколько обязательных шагов.

Первый шаг для работы с Alipay — это регистрация в системе и создание аккаунта. После этого пользователю потребуется пройти процедуру верификации, которая включает привязку паспорта, например, заграничного паспорта РФ.

Верификация необходима для снятия ограничений на проведение платежей и использования всех функций платформы.

После создания аккаунта, пока вы не добавите паспортные данные и не пройдете идентификацию, Ваш аккаунт будет выглядеть подобным образом:

После добавления всей необходимой информации, в данном разделе появится real name и значок «verified». Уточните, что в разделе настроек «Аккаунт и безопасность» отображается статус «Проверен».