Как перевести деньги из России в Европу

Переводы родственникам.

Многие жители России имеют родственников в европейских странах. Конечно, периодически приходится интересоваться, как перевести деньги в Италию или другую европейскую страну, поскольку ситуация меняется стремительно. Введенные ограничения затрагивают любые переводы, и отправках денег даже близким родственникам — не исключение.

Оплата товаров.

Покупка товаров за рубежом — распространенное явление, и даже несмотря на сложности не все готовы отказаться от привычных брендов. В этом случае также приходится искать новые способы расчетов с продавцами.

Сделки с контрагентами.

Сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами хотя и затруднено, но многие предприниматели продолжают взаимодействовать с контрагентами из стран Европы. Часто возникает вопрос: как перевести деньги в Германию или другую страну? Введенные ограничения не повод отказываться от сложившихся деловых отношений.

Оплата услуг.

Если вы работаете с зарубежными специалистами (например, заказываете у них выполнение каких-то работ), также необходимо искать альтернативный способ оплаты услуг иностранных подрядчиков.