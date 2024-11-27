Как перевести деньги из России в Европу

В каких случаях может потребоваться перевод денег в Европу
Переводы родственникам.
Многие жители России имеют родственников в европейских странах. Конечно, периодически приходится интересоваться, как перевести деньги в Италию или другую европейскую страну, поскольку ситуация меняется стремительно. Введенные ограничения затрагивают любые переводы, и отправках денег даже близким родственникам — не исключение.
Оплата товаров.
Покупка товаров за рубежом — распространенное явление, и даже несмотря на сложности не все готовы отказаться от привычных брендов. В этом случае также приходится искать новые способы расчетов с продавцами.
Сделки с контрагентами.
Сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами хотя и затруднено, но многие предприниматели продолжают взаимодействовать с контрагентами из стран Европы. Часто возникает вопрос: как перевести деньги в Германию или другую страну? Введенные ограничения не повод отказываться от сложившихся деловых отношений.
Оплата услуг.
Если вы работаете с зарубежными специалистами (например, заказываете у них выполнение каких-то работ), также необходимо искать альтернативный способ оплаты услуг иностранных подрядчиков.
На что нужно обязательно обратить внимание при переводе денег
Перед тем, как перевести деньги во Францию или другую страну, мы рекомендуем принять к сведению следующие особенности этой процедуры:
Время обработки перевода. Скорость платежа зависит от выбранного способа: если раньше можно было отправить деньги практически моментально, то сейчас перевод иногда занимает несколько дней. Обязательно учитывайте этот момент, особенно если вам нужно отправить деньги быстро.
Курсы и комиссии. Комиссионный сбор может существенно отличаться, и нередко он бывает достаточно высоким. Выбирайте способ, у которого оптимальный для вашей суммы перевода сбор. А еще интересуйтесь курсом платежной системы — он не всегда выгоден для отправителя денег.
Требования. Некоторые платежные системы могут запрашивать дополнительные документы или предъявлять собственные требования к отправителям. Рекомендуем заранее выяснить все нюансы.
И, конечно, учитывайте действующие ограничения и санкции.
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Три совета, которые помогут защититься от мошенников
1. Не спешите отправлять деньги.
Доверять первому попавшемуся предложению не рекомендуется. Чтобы не стать жертвой мошенников (а таких предложений сейчас очень много), мы советуем внимательно изучить заинтересовавший вас вариант и почитать отзывы.
Любые сомнения или подозрительные моменты — повод поискать что-то другое.
2. Проверьте сайт.
Вы можете быть уверены, что отправляете перевод через надежный сервис, но злоумышленники нередко создают поддельные сайты. Поэтому обязательно проверяйте адрес сайта, через который совершаете перевод. Всего один другой знак в описании — и ваши деньги окажутся в руках мошенников.
3. Не сообщайте конфиденциальные данные.
Если в процессе перевода денег вам начали поступать звонки от неизвестных с просьбой сообщить логин и пароль для доступа в личный кабинет интернет-банка или CVC/CVV/СVP-код (защитный код из трех цифр с оборота вашей карты), завершите разговор.
Этими данными интересуются мошенники: сотрудники платежных сервисов и банков не запрашивают такую информацию.
Как отправить деньги в Европу
Есть несколько способов, чтобы отправить деньги в европейские страны:
Через карты иностранных банков.
«Карточный» туризм в какой-то момент стал очень популярен, но сейчас россияне все чаще сталкиваются с отказами иностранных банков в открытии счетов и выдаче карт. Но если у вас есть счет в банке иностранного государства, например, в Армении или Узбекистане, решение задачи «Как перевести деньги в Европу?» значительно упрощается. Вы перечисляете деньги со своей российской карты платежной системы «Мир» на карту зарубежного банка и затем через SWIFT отправляете перевод в Европу.
Открытие карты в зарубежном банке — не единственная сложность. Часто банки отказываются от работы с платежной системой «Мир». Также избегайте отправки денег за рубеж через банки, находящиеся под санкциями.
Через иностранный брокерский счет.
Еще один способ перевода денег в Европу — это заключение договора с зарубежным брокером. После открытия иностранного брокерского счета вы можете его пополнить и затем вывести деньги на счет в иностранном банке. Но до снятия денег с брокерского счета рекомендуется совершить несколько простых действий на бирже. Вариант не самый удобный, и есть риск, что операция вызовет подозрения.
Через платежный сервис.
Если вас интересует, как перевести деньги в Испанию или другую европейскую страну, лучше отдать предпочтение переводу через специализированный платежный сервис. Сегодня это самый удобный и безопасный способ.
Денежные переводы с сервисом Oplatym.ru: низкая комиссия и гарантии безопасности
С сервисом Oplatym.ru вы можете забыть о санкциях: онлайн-площадка предлагает быстро и надежно перевести деньги в Европу. Для оплаты используются карты европейских банков. От перевода денег вас отделяет всего несколько простых шагов:
В мессенджере Telegram или WhatsApp сообщаете менеджеру Oplatym.ru сумму нужного перевода и реквизиты получателя (можно оставить заявку на сайте).
Переводите на счет Oplatym.ru сумму с учетом небольшой комиссии (ее назовет менеджер);
Дожидаетесь прохождения перевода и получаете подтверждение успешного завершения операции.
Денежные переводы через Oplatym.ru выполняются без «серых» схем: все абсолютно легально. По времени весь процесс обычно занимает от одного до двух рабочих дней.
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Мы – ваш проверенный временем посредник в оплате таких сервисов как: Booking, Airbnb, Agoda, Zoom, Google. А так же в оплате товаров в интернет-магазинах, в осуществлении денежных переводов, и во многом другом
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