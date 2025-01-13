Как пополнить зарубежный счет из России (SEPA, Wise, PayPal и другие)

Множество граждан оплачивают иностранные товары и услуги: от подписок и онлайн-курсов до хостинга и коммерческих сделок. Есть и те, кто стремится диверсифицировать свои накопления, держать часть капитала в иностранных банках или рассчитываться с зарубежными партнерами. При этом международные транзакции нередко осложняются санкциями, высокими комиссиями и жестким валютным контролем. Поэтому важно знать разные инструменты, позволяющие проводить переводы безопасно и с разумными затратами.

Популярные способы перевода

SEPA-платежи

Система SEPA (Single Euro Payments Area) используется для переводов в евро внутри Европейской экономической зоны. Это один из самых простых и недорогих способов отправлять деньги в европейские банки. Отправитель указывает IBAN, BIC/SWIFT и назначение платежа, после чего средства, как правило, доходят в течение нескольких рабочих дней. Пример: один из наших клиентов хотел перевести сумму в евро в банк BNP Paribas во Франции. Прямой SWIFT-перевод из российского банка оказался слишком дорогим. Для упрощения процесса он воспользовался услугами нашего сервиса. Сначала клиент перечислил рубли внутри России, а затем партнеры оформили SEPA-транзакцию на французский счет. Деньги дошли в течении рабочего дня, а комиссия оказалась ниже, чем при классическом межбанковском SWIFT-переводе.

PayPal

PayPal остается одним из наиболее популярных способов оплаты и получения средств в мире. Обычно пользователи привязывают банковскую карту или зарубежный счет к своему PayPal-аккаунту, чтобы совершать транзакции. Однако в условиях санкций и ограничений российские карты не могут быть приняты. Пример: один из предпринимателей оплачивал подписку на обучающий курс у европейского репетитора, принимающего только PayPal-платежи. У предпринимателя был зарубежный аккаунт PayPal, однако пополнить его российскими картами не получалось. Тогда он обратился к Oplatym, где с радостью помогли перевести средства на PayPal, запросив лишь электронную почту и ФИО получателя. Это позволило пополнить баланс PayPal и оплатить курс, при этом соблюдая все правила и требования сервиса.

SWIFT-переводы

SWIFT — классический способ отправить деньги в большинство стран мира. Несмотря на универсальность, некоторые банки в России могут взимать высокие комиссии и затребовать значительный пакет документов. К тому же ряд организаций попал под санкции, что приводит к отказам или задержкам. Например, в Райффайзен Банке ранее можно было совершать SWIFT-переводы от 5 000 долларов, однако сейчас минимальный порог увеличен до 20 000 долларов. Дополнительно важно учитывать, что при переводе свыше 5 000 долларов на счет третьего лица в России необходимо предоставить подтверждающие документы — например, договор или счет за обучение.

Wise

Wise (ранее TransferWise) популярен благодаря прозрачным комиссиям и высокому темпу зачисления денег на счет получателя. Можно отправлять средства по IBAN, по номеру карты или даже по e-mail, если у получателя есть аккаунт в Wise. Ключевое условие — пройти верификацию пользователя, которая для жителей РФ может включать дополнительную проверку документов. Пример: в одном из наших недавних кейсов нужно было оплатить услуги фрилансера в Европе. Он сообщил e-mail, привязанный к Wise, и мы просто ввели указанный адрес, после чего система автоматически пересчитала сумму в евро и сразу отобразила конечную комиссию. Средства поступили на счет в течение нескольких минут, а нам не пришлось собирать объемный пакет документов, как это часто требуется при SWIFT-переводах.

Revolut

Revolut — финтех-приложение с мультивалютными счетами и возможностью пользоваться как виртуальными, так и физическими картами. Оно дает выгодные курсы конвертации и позволяет переключаться между валютами внутри одного аккаунта. Для россиян могут действовать ограничения или возникать сложности с регистрацией, особенно если нет зарубежного адреса.

Alipay и WeChat Pay