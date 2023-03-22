Сближаемся с МСФО

Изменения в МСФО

Приказом Минфина от 30.12.2021 № 229н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности „Раскрытие информации об учетной политике (Поправки к МСФО (IAS) 1 „Представление финансовой отчетности“ и Практическим рекомендациям № 2 по применению МСФО „Формирование суждений о существенности“)“ и „Отложенный налог, связанный с активами и обязательствами, которые возникают в результате одной операции (Поправки к МСФО (IAS) 12)“ в действие на территории Российской Федерации» вводятся в действия Поправки к МСФО (IAS) 1 и к МСФО (IAS) 12.

Изменения в МСФО, обязательные к применению в финансовой отчетности за годовой период, начинающийся с 1 января 2023 года:

Поправка к МСФО (IAS) 1 – организация должна раскрыть существенную информацию об учетной политике, изменения в документ «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных»;

Поправка к МСФО (IAS) 12 – отложенный налог, связанный с активами и обязательствами, которые возникают в результате одной операции.

Комитет по МСФО ежегодно обновляет таксономию МСФО с учетом требований к представлению отчетности. ХBRL – формат для представления отчетности по МСФО в электронном виде. XBRL официально рекомендован к использованию Фондом Комитета по МСФО для электронного составления отчетности по стандартам МСФО.

В соответствии с законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банку России переданы полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, в том числе выполнение функции по утверждению отраслевых стандартов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций.

К ведению бухгалтерского учета некредитных финансовых организаций применяются основы принципов МСФО. Отраслевые стандарты бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций разработаны Банком России при участии Big 4 и зарегистрированы в Минюсте Росси. Получено экспертное заключение о соответствии МСФО в рамках проекта по сближению учета в финансовых организациях, в соответствии с требованиями по МСФО.

Автоматизация учета и отчетности по МСФО

Формат и порядок составления бухгалтерской финансовой отчетности соответствует требованиям МСФО. Представление бухгалтерской финансовой отчетности и надзорной статистической отчетности осуществляется в формате ХBRL.

«Ортикон Групп» является официальным партнером фирмы 1С по внедрению программных продуктов системы «1С:Предприятие», и является лидером по разработке и внедрению отраслевых решений на основе «1С:Предприятия» для некредитных финансовых организаций .

«Ортикон Групп» выполняет корпоративные проекты по внедрению комплексных, регламентных и модульных автоматизированных систем для учета хозяйственных операций и автоматизации отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Переход на МСФО является достаточно трудоемким процессом, требующим автоматизации и индивидуального подхода к каждой задаче, поэтому используя накопленный опыт на базе некредитных финансовых организаций «Ортикон Групп» предлагает эффективное решение для внедрения МСФО.

Отдельный настраиваемый в зависимости от особенностей деятельности компании план счетов МСФО, позволяет выполнить гибкую настройку рабочего плана счетов для отражения хозяйственных операций стандартными документами системы 1С, что позволит формировать проводки по МСФО одновременно и независимо от РСБУ по правилам настроенным для МСФО.

Рабочий план счетов МСФО позволяет изменять номера счетов, маска счета может иметь не стандартную разрядность, можно задавать любое количество новых видов аналитических реквизитов, которые будут являться идентификатором для счета учета, либо информацией для проводки или отчетности.

Механизм настройки проводок позволяет формировать проводки по данным документов либо регистров системы 1С, или транслировать проводки МСФО по правилам МСФО на основании проводок РСБУ, или загружать готовые проводки МСФО. Настройка правил формирования проводок не требует программирования и может выполняться пользователем системы самостоятельно.

Механизм ведения дополнительного аналитического учета без привязки к субконто дает возможность гибкой настройки дополнительной аналитики счетов и проводок без ограничения количества реквизитов аналитических разрезов.

Конструктор формирования отчетности позволяет выполнять автозаполнение всех форм отчетности, примечаний к ним и раскрытий, включая текстовые. Механизм конструктора собирает остатки и обороты со счетов учета с возможностью отбора данных по аналитическим разрезам, а так же имеет встроенный конструктор произвольного запроса.

Каждое значение отчетных форм состоит из видов показателей, которые подразделяются на элементарные показатели, или составные показатели (состоят из элементарных), или фиксированные показатели (текстовые, числовые), или произвольные таблицы (открытое количество строк), или произвольные значения, что позволяет расшифровать и проконтролировать все данные отчетности.

Макеты отчетных форм можно создать самостоятельно, а можно загрузить из Excel. Настройка автозаполнения видов отчета может выполняться пользователем системы самостоятельно. Регламентированный отчет можно формировать из нескольких видов отчета или по отдельности, можно загрузить целиком, либо частично, можно выполнять ручные правки, объединять регламентированные отчеты и присваивать статус документу.

Механизм ХBRL предназначена для работы с большим объемом данных. Данный продукт предназначен для работы с таксономией, разработанной Банком России, выполняет загрузку данных, в том числе из внешних источников, чтение, визуализацию, проверку контрольных соотношений, хранение исходных отчетов с возможностью их редактирования, выгрузку сопоставленных данных в файл XBRL, в соответствии с требованиями таксономии XBRL. Настройка меппинга источников данных может выполняться пользователем системы самостоятельно.

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