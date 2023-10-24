Работаем не только в 1С

Нам потребуется альтернативный способ получения информации и управлением процессами в режиме реального времени.
Специалисты Ортикон реализовали вариант интеграции решения на базе платформы 1С и почтовой системы. Даная интеграция позволяет совершать интерактивные действия в программе 1С при помощи сторонних приложений.
Например, на базе программы 1С:Документооборот 8 КОРП и MS Outlook (может использоваться любое другое).
При создании Задачи указываются сотрудники-исполнители.
Все адресаты по созданным задачам получают электронное письмо (в настройках, для тестов, использовались актуальные почтовые учётные записи сотрудников компании Ортикон) с описанием задачи, приложенными файлами и с активной гиперссылкой для необходимой реакции.
В данном примере в качестве реакции используется задача: «Взять в работу».
При выполнении реакции, в свою очередь, MS Outlook создаёт ответное письмо, с указанием ссылки на задачу. После отправки ответа, в программе 1С происходят изменения в документе.
В примере, один из исполнителей выполнил задачу.
Например, при типе реакции «Согласование» доступны следующие ссылки.
Адресат по электронной почте использует необходимую ссылку (реакцию). В ответном письме в программу передаётся команда по изменению статуса задачи. Дополнительно есть возможность оформлять необходимые комментарии, прикладывать файлы и т.д.
Все изменения оформленные с использованием почтового клиента хранятся в программе 1С:Документооборот со специальной отметкой.
Предлагаемая компанией Ортикон, система управления и контроля может быть реализована практически на любых программных решениях от фирмы 1С. Допустим, необходимо согласовать отгрузку или распечатать документы, сохранить изменения в прикреплённом файле или запустить фоновую задачу.
Доступность интеграции и широкий диапазон применения позволяют развить концепцию управляемых элементов.
Ортикон: Лизинг. Бухгалтерский учет
Организации операционного и бухгалтерского учета в лизинговых организациях
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