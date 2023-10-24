Работаем не только в 1С

Мир 1С растет, мир 1С объединяет, мир велик и самодостаточен. Количество решений от фирмы 1С готово закрыть практически любое требование бизнеса. Впечатляющее разнообразие программ с механизмами синхронизации (обмен данными, выгрузка/загрузка, распределённые базы и т.д.). Но, если мы не всегда имеем возможность запустить программу, по той или иной причине? Нет доступа в текущем моменте или ведутся какие-либо технологические работы. Ставить бизнес на паузу?

Нам потребуется альтернативный способ получения информации и управлением процессами в режиме реального времени.

Специалисты Ортикон реализовали вариант интеграции решения на базе платформы 1С и почтовой системы. Даная интеграция позволяет совершать интерактивные действия в программе 1С при помощи сторонних приложений.

Например, на базе программы 1С:Документооборот 8 КОРП и MS Outlook (может использоваться любое другое).

При создании Задачи указываются сотрудники-исполнители.

Все адресаты по созданным задачам получают электронное письмо (в настройках, для тестов, использовались актуальные почтовые учётные записи сотрудников компании Ортикон) с описанием задачи, приложенными файлами и с активной гиперссылкой для необходимой реакции.

В данном примере в качестве реакции используется задача: «Взять в работу».

При выполнении реакции, в свою очередь, MS Outlook создаёт ответное письмо, с указанием ссылки на задачу. После отправки ответа, в программе 1С происходят изменения в документе.

В примере, один из исполнителей выполнил задачу.

Например, при типе реакции «Согласование» доступны следующие ссылки.

Адресат по электронной почте использует необходимую ссылку (реакцию). В ответном письме в программу передаётся команда по изменению статуса задачи. Дополнительно есть возможность оформлять необходимые комментарии, прикладывать файлы и т.д.

Все изменения оформленные с использованием почтового клиента хранятся в программе 1С:Документооборот со специальной отметкой.

Предлагаемая компанией Ортикон, система управления и контроля может быть реализована практически на любых программных решениях от фирмы 1С. Допустим, необходимо согласовать отгрузку или распечатать документы, сохранить изменения в прикреплённом файле или запустить фоновую задачу.

Доступность интеграции и широкий диапазон применения позволяют развить концепцию управляемых элементов.

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