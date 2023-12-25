Из чего состоит финансовая отчетность

В России международные стандарты финансовой отчетности должны применять только определенные компании. При этом законодательство активно способствует сближению бухгалтерского учета и МСФО. Разберем, что такое МСФО, какие формы отчетности они включают и чем отличаются от российских стандартов.

Общая информация о МСФО

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) — набор правил, которые разъясняю, как компаниям вести финансовый учет и каким образом формировать отчетность.

Отчеты по международным стандартам требуются:

Поставщикам и партнерам компании, чтобы проанализировать ее экономические показатели до принятия решений о сотрудничестве.

Инвесторам, чтобы оценить финансовое положение проекта и стоит ли вкладывать в него деньги.

Госструктурам, которые контролируют ту или иную сферу деятельности.

По ст. 2 закона № 208-ФЗ, консолидированную финансовую отчетность по МСФО в России оформляют:

финансовые компании, в том числе банки, страховые, НПФ и другие;

государственные унитарные предприятия из специального списка правительства 2176-р;

АО, если их акциями владеет государство;

компании, чьи ценные бумаги допустили к организованным торгам.

Этот список может меняться, поэтому нужно следить за обновлениями закона № 208-ФЗ. Если компании нет в этом документе, то составлять отчетность по МСФО ей не требуется. Но бизнес может самостоятельно перевести свою отчетность под стандарты МСФО, если, например, необходимо взаимодействовать с иностранными партнерами или выходить на международный рынок.

Основная задача МСФО — чтобы компании, которые действуют в разных государствах, могли сопоставить свои показатели. Но поскольку особенности учета у всех свои, МСФО представляет собой систему принципов сопоставимого учета, а не жестко регламентированный свод правил ведения финансовых документов.

Формы отчетов по МСФО

В МСФО входят четыре основных документа:

Баланс (отчет о финансовом положении).

В балансе фиксируют активы, обязательства и собственный капитал организации. Имущество представлено в разделе «Активы», который включает два подраздела: «Оборотные активы» и «Внеоборотные активы». Обязательства расположены по сроку их погашения, который соответствует расположению статей активов: если в списке активов внизу указаны наиболее ликвидные, то у обязательств — самые краткосрочные.

Отчет о совокупном доходе.

Этот раздел может быть представлен в виде одного отчета или разбит на «Отчет о прибылях и убытках» и «Отчет о прочих доходах». Вначале указывают главные доходы и расходы организации с промежуточными итогами — валовой и операционной прибылью. После этого в отчете представляют прочие доходы и расходы с итогами в виде чистой прибыли.

Отчет об изменениях в капитале.

В нем отражается изменение чистой стоимости активов собственников бизнеса. Этот отчет показывает, какую прибыль получила компания, и какую ее часть перечислили в качестве дивидендов. Правила МСФО предусматривают два варианта составления этого отчета:

можно отразить все изменения в капитале;

можно отразить изменения, кроме операций с акционерами по вкладам в капитал и дивидендным выплатам.

Отчет о движении денежных средств.

Он отражает, как распределяются средства, которые получила компания. Включает разделы:

движение средств от операционной (основной) деятельности;

движение средств от инвестиционной деятельности, то есть от долгосрочных вложений;

движение средств от финансовой деятельности компании. В этом разделе отражают уплаченные дивиденды.

МСФО и РСБУ

Помимо международных, в РФ в общем случае используют Российские стандарты бухучета (РСБУ). Главные отличия между двумя этими видами отчетности такие:

Регламентация.

У международных стандартов нет строгой кодировки, в них не всегда пронумерованы строки. РСБУ строго регламентирует разделы отчетов, статьи и первичку. Все статьи имеют однозначную кодировку и нумерацию.

Консолидация.

Если одна компания контролирует другую, то их отчетность по МСФО может быть консолидированной, то есть статьи учета включают внутригрупповые обязательства и операции. В РСБУ такие консолидированные показатели не предусмотрены.

Классификация статей.

В МСФО статьи отчетов классифицируют из экономического смысла, а в РСБУ используется исторически сложившийся подход.

Метод оценки.

МСФО использует метод учета по справедливой или текущей стоимости, а РСБУ — затратный метод и учет нормативных сроков.

Профессиональное суждение.

В МСФО бухгалтер может включать операции в какую-либо группу статей или в учет по своему усмотрению, если видит в этом экономический смысл. При работе с РСБУ профсуждение не используют, все строго регламентируется, в том числе состав статей и разнесение показателей по ним.

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Стандарты МСФО

В перечень МСФО включают 45 стандартов — IFRS и IAS. Если стандарт ввели позже 2011 года, то для него используется аббревиатура IFRS, например, МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» или МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

До 2011 стандарты публиковали под аббревиатурой IAS, например, МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» и другие.

Порядок признания МСФО в России устанавливает постановление Правительства от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о признании МСФО и Разъяснений МСФО для применения на территории РФ».

Трансформация отчетности под международные требования

МСФО требует подготовки отчетности с помощью метода трансформации, который предполагает следующие этапы:

Разработка учетной политики компании. Определение функциональной валюты для заполнения отчетов. Расчет начальных балансов и активов. Выбор метода трансформации. Анализ структуры организации, включая все филиалы, дочерние, совместные компании. Сбор информации для расчета корректировок. Проведение реклассификации и перегруппировки согласно правилам МСФО. Заполнение отчетов.

Процесс трансформации заключается в преобразовании данных бухучета, которые сформированы в соответствии с внутренними законами, под требования МСФО. Из-за различий между стандартами трансформация может включать корректировку отдельных статей, изменение порядка группировки данных бухучета. Для выполнения трансформации используются специализированные программные решения.

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