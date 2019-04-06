Что нового в маркировке товаров? Бухгалтер на первой линии огня

С 2019 года начал реализовываться новый грандиозный проект государства, о котором вы, наверное, уже слышали, как о «маркировке».

Правильно эта новая система называется довольно громко и помпезно «Обязательная маркировка товаров средствами идентификации». В итоге, если все пройдет как запланировано, каждая единица любого товара будет помечаться специальным кодом уже к 2024 году.

Это интересно потребителю постольку, поскольку помогает отличить подделку от качественного легального товара, это интересно производителям по тем же причинам — помогает в борьбе с контрафактной продукцией и недобросовестной конкуренцией. Однако пока мало кто понимает насколько всепроникающей будет эта система.

Бухгалтер тут на первой линии огня, как и обычно.

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Ведь система маркировки представляет огромный интерес для налоговых и таможенных органов как механизм выявления реального товарооборота, цепочек контрагентов, борьбы с налоговыми схемами, вычисления средних цен товаров, вывода на свет подлежащих обложению доходов и так далее.

Если учесть, что все движение каждой единицы каждого товара от производства в РФ или ввоза на территорию стран ЕАЭС, любая перевозка, хранение, продажи должны стать предельно прозрачными, то в системе маркировки будет «вариться» огромный массив данных. Откуда же и как они туда попадут? Через операторов ЭДО, через операторов фискальных данных, через бухгалтерские учетные программы и по другим каналам коммуникации с оператором системы маркировки, которого государство уже назначило. А значит новые функции появятся у бухгалтера, новые виды и объемы работ.

Но это еще не все. Даже если Ваша фирма не торгует товарами, вникнуть в подробности все равно придется. Ведь даже безобидная продажа каких-то материальных ценностей своему собственному сотруднику так же вписывается в систему обязательной маркировки, как и огромные обороты крупных торговых компаний. Вряд ли любой работодатель готов прикупить себе оборудование для маркировки. Мы ведь что-то подобное уже проходили, когда речь зашла о внедрении онлайн-касс! Выход из ситуации есть, не требующий затрат и не заставляющий Вашу фирму или ИП стать частью праздника всеобщей обязательной маркировки, но он требует пересмотра взаимоотношений с работником по поводу таких сделок.

А еще, чтоб влиться в систему маркировки, предстоит вовремя успеть промаркировать остатки товаров, глобально перестроить многие бизнес-процессы; пересмотреть и дополнить договоры с перевозчиками, экспедиторами, хранителями, поставщиками; обновить правила и технологии инвентаризации; перестроить учет; обновить кассовую технику (если Вы ее используете) и многое-многое другое.

Возможно, сейчас это все звучит для Вас как общие слова и совсем не понятно с какой стороны подступиться, тем не менее, система маркировки уже регулируется: как рядом только-только вступивших в силу законов, так и несколькими подзаконными актами, системное толкование которых позволяет увидеть свет в конце тоннеля вместо тоннеля в конце света.

Для начала можно познакомиться с новой редакцией Федерального закона 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» (ст. 2, ст. 5, п. 7 — 9 ст. 8, ст. 20.1), а также с Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 791-р «Об утверждении модели функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в Российской Федерации». Узнать какие товары первыми попали в систему и подлежат обязательной маркировке уже в 2019 г. можно из Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

Более того, в ряде отраслей уже есть практический опыт благодаря пилотным проектам и экспериментам по маркировке отдельных товаров.

Все это — как теорию, так и практику маркировки товаров средствами идентификации — мы готовы обобщить для Вас, чтоб Вы могли выстроить четкий план своих дальнейших действий.