Как проходят налоговые проверки в 2019 году и как будут в 2020-м

Новаций очень много. И, понятно, для налогоплательщиков, в основном, не очень веселых.

Новый срок проверки декларации по НДС

С сентября прошлого года налоговые проверки проводят по новым правилам. Срок проведения камеральной налоговой проверки декларации по НДС сокращен до 2 месяцев.

Конечно же, инспекция может продлить этот срок проверки до 3 месяцев, если найдет какие-либо нарушения. По нашему мнению, самым распространенным основанием для продления проверки будет служить факт расхождения в документах продавца и покупателя.

Смирнова Татьяна, начальник отдела документальных проверок и ревизий УЭБ и ПК МВД России. Как все на проходит на практике, в том числе, как налоговики соблюдают новый срок проверки и почему продлевают, вы узнаете на семинаре . Мероприятие проведет 1 октября в Москве Записаться на семинар можно сейчас

Налоговики смогут запрашивать информацию у аудиторов

Федеральным законом от 29.07.2018 № 231-ФЗ внесены изменения в ч. I НК РФ.

Согласно новой ст. 93.2 НК РФ с 01.01.2019 налоговые органы будут вправе истребовать у аудиторов документы (информацию), служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания, перечисления) налога (сбора, страховых взносов), в следующих случаях:

• если документы (информация) были истребованы у налогоплательщика и не были им представлены в налоговый орган;

• если в отношении аудируемого лица поступил запрос компетентного органа иностранного государства.

Истребуемые документы (информация) должны быть представлены аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) в течение десяти дней со дня получения соответствующего требования.

На семинаре подробно поговорим про то, какую тайну откроют аудиторы инспектору и как будет работать новая статья НК — 93.2. Узнаем: как получить протокол допроса, новые сроки для «встречной» проверки;

какие новые основания для блокировки счета;

что за спецотделы налоговых органов для поиска схем по обналичке и однодневок.

что изменится для «физиков» после получения налоговиками доступа к банковским счетам.

На повторной проверке ищут право на уменьшения налога

Теперь в кодексе конкретизировано, что именно будут контролировать при повторной выездной налоговой проверке.

Предметом такой проверки может быть только обоснованность уменьшения налога на основании изменённых в уточнённой декларации сведений. Прежняя редакция НК РФ ограничивала лишь период, который инспекторы изучают при повторной проверке.

Повторное требование можно не выполнять

Также поправками определено, как действовать в случае, если у вас затребовали документы или информацию, а вы уже представляли.

Уведомите в течение 10 рабочих дней с момента получения такого требования о том, что они уже были отправлены. В уведомлении нужно указать, куда представлялись запрашиваемые сведения, а также дать реквизиты документа, с которым их направили.