Как проходят налоговые проверки в 2019 году и как будут в 2020-м

Новаций очень много. И, понятно, для налогоплательщиков, в основном, не очень веселых.
Новый срок проверки декларации по НДС
С сентября прошлого года налоговые проверки проводят по новым правилам. Срок проведения камеральной налоговой проверки декларации по НДС сокращен до 2 месяцев.
Конечно же, инспекция может продлить этот срок проверки до 3 месяцев, если найдет какие-либо нарушения. По нашему мнению, самым распространенным основанием для продления проверки будет служить факт расхождения в документах продавца и покупателя.
Как все на проходит на практике, в том числе, как налоговики соблюдают новый срок проверки и почему продлевают, вы узнаете на семинаре. Мероприятие проведет 1 октября в Москве Смирнова Татьяна, начальник отдела документальных проверок и ревизий УЭБ и ПК МВД России.Записаться на семинар можно сейчас.
Налоговики смогут запрашивать информацию у аудиторов
Федеральным законом от 29.07.2018 № 231-ФЗ внесены изменения в ч. I НК РФ.
Согласно новой ст. 93.2 НК РФ с 01.01.2019 налоговые органы будут вправе истребовать у аудиторов документы (информацию), служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания, перечисления) налога (сбора, страховых взносов), в следующих случаях:
• если документы (информация) были истребованы у налогоплательщика и не были им представлены в налоговый орган;
• если в отношении аудируемого лица поступил запрос компетентного органа иностранного государства.
Истребуемые документы (информация) должны быть представлены аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) в течение десяти дней со дня получения соответствующего требования.
На семинаре подробно поговорим про то, какую тайну откроют аудиторы инспектору и как будет работать новая статья НК — 93.2.
- как получить протокол допроса, новые сроки для «встречной» проверки;
- какие новые основания для блокировки счета;
- что за спецотделы налоговых органов для поиска схем по обналичке и однодневок.
- что изменится для «физиков» после получения налоговиками доступа к банковским счетам.
На повторной проверке ищут право на уменьшения налога
Теперь в кодексе конкретизировано, что именно будут контролировать при повторной выездной налоговой проверке.
Предметом такой проверки может быть только обоснованность уменьшения налога на основании изменённых в уточнённой декларации сведений. Прежняя редакция НК РФ ограничивала лишь период, который инспекторы изучают при повторной проверке.
Большой блок на семинаре посвящен системе контроля за уплатой НДС. Вам расскажут, когда стоит добровольно уточнить свои обязательство по НДС, как разоблачают схемы, как избежать обвинений в неуплате налога. Закажите семинар через «Клерк» со скидкой.
Повторное требование можно не выполнять
Также поправками определено, как действовать в случае, если у вас затребовали документы или информацию, а вы уже представляли.
Уведомите в течение 10 рабочих дней с момента получения такого требования о том, что они уже были отправлены. В уведомлении нужно указать, куда представлялись запрашиваемые сведения, а также дать реквизиты документа, с которым их направили.
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