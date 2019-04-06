Что директор может спросить у главбуха про отчет о движении денежных средств

На практике нередко возникает ситуация, когда руководитель компании видит прибыль в составленном бухгалтером отчете о прибыли и убытках и при этом спрашивает: «А деньги где?».

Отчет о движении денежных средств составляется по форме ОКУД 0710004, утвержденной Приказом N 66н от 02.07.2010.

Правила составления отчета о ДДС оговорены в ПБУ 23/2011.

В отчете о движении денежных средств отражаются все поступления денег в организацию, все ее платежи, а также остатки денег на начало и конец года. Поэтому, в отличие от других форм отчетности, отчет о ДДС заполняется кассовым методом.

В отчете о ДДС не надо отражать движение денег внутри компании — например, внесение наличной выручки на расчетный счет.

В отчете отражаются:

денежные потоки от текущих операций;

денежные потоки от инвестиционных операций;

денежные потоки от финансовых операций.

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Виды платежей

Денежные потоки от текущей деятельности связаны с осуществлением обычной деятельности компании.

Это, в частности:

поступления от покупателей за товары (работы, услуги);

арендная плата, комиссионные;

платежи поставщикам за товары, материалы (работы, услуги);

выплаты в пользу работников;

платежи налога на прибыль от обычной деятельности;

уплата процентов по долговым обязательствам, кроме процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов;

денежные потоки по краткосрочным (не более трех месяцев) финвложениям, приобретаемым для перепродажи.

Денежные потоки от инвестиционной деятельности связаны с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов фирмы.

Это, в частности:

соответствующие платежи поставщикам, подрядчикам и работникам фирмы, включая затраты на НИОКР;

проценты, включаемые в стоимость инвестиционных активов;

поступления от продажи внеоборотных активов;

поступления от продажи акций и долей в других организациях (кроме краткосрочных, приобретаемых для перепродажи);

предоставление займов другим лицам и их возврат;

платежи и поступления по расчетам за долговые ценные бумаги;

дивиденды от участия в других организациях и др.

Денежные потоки от финансовой деятельности — это платежи, приводящие к изменению величины и структуры капитала и заемных средств фирмы.

Это, в частности:

денежные вклады собственников (вклады в имущество), поступления от выпуска акций, увеличения долей;

платежи собственникам за выкупленные у них акции или в связи с их выходом из общества;

дивиденды собственникам;

поступления и платежи от выпуска долговых ценных бумаг;

кредиты и займы от других лиц (получение и возврат).

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Коды строк

Управленческий учет

На практике нередко возникает ситуация, когда руководитель компании видит прибыль в составленном бухгалтером отчете о прибыли и убытках и при этом спрашивает: «А деньги где?».

Отчет о движении денежных средств — финансовый отчет, который показывает все поступления денежных средств, а также все расходы денежных средств. По существу, отчет показывает откуда сколько денег поступает и куда они уходят за определенный период.

Самое ценное в отчете, это прямой ответ на вопрос: откуда деньги поступают и на что они расходуются?

Большой плюс и в том, что отчет содержит оперативную информацию — сформировать его можно сразу после того, как были зарегистрированы банковские и кассовые операции. В плане финансового анализа отчет полезен для оценки жизнеспособности бизнеса в краткосрочном периоде, в частности, для определения способности платить по счетам.

Есть два подхода к составлению отчета о движении денежных средств — прямой и косвенный. Они имеют разные форматы представления. Законодательством в ряде случаев установлен прямой формат и умение его грамотно составить необходимо при составлении финансовой отчетности.

В то же время для управленческих целей руководством компании часто используется косвенный формат, так как он лучше позволяет увидеть слабые места в работе компании и умение его грамотно составить необходимо при подготовке бухгалтером необходимой информации для руководителя компании.

Оба этих подхода станут темой семинара, который пройдет 16 апреля в Москве. Вам предложат методику составления отчета о ДДС с помощью таблиц, что позволяет любому бухгалтеру справиться с поставленной задачей за очень короткий промежуток времени.