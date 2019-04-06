Что директор может спросить у главбуха про отчет о движении денежных средств

На практике нередко возникает ситуация, когда руководитель компании видит прибыль в составленном бухгалтером отчете о прибыли и убытках и при этом спрашивает: «А деньги где?».
Отчет о движении денежных средств составляется по форме ОКУД 0710004, утвержденной Приказом N 66н от 02.07.2010.
Правила составления отчета о ДДС оговорены в ПБУ 23/2011.
В отчете о движении денежных средств отражаются все поступления денег в организацию, все ее платежи, а также остатки денег на начало и конец года. Поэтому, в отличие от других форм отчетности, отчет о ДДС заполняется кассовым методом.
В отчете о ДДС не надо отражать движение денег внутри компании — например, внесение наличной выручки на расчетный счет.
В отчете отражаются:
- денежные потоки от текущих операций;
- денежные потоки от инвестиционных операций;
- денежные потоки от финансовых операций.
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Виды платежей
Денежные потоки от текущей деятельности связаны с осуществлением обычной деятельности компании.
Это, в частности:
- поступления от покупателей за товары (работы, услуги);
- арендная плата, комиссионные;
- платежи поставщикам за товары, материалы (работы, услуги);
- выплаты в пользу работников;
- платежи налога на прибыль от обычной деятельности;
- уплата процентов по долговым обязательствам, кроме процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов;
- денежные потоки по краткосрочным (не более трех месяцев) финвложениям, приобретаемым для перепродажи.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности связаны с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов фирмы.
Это, в частности:
- соответствующие платежи поставщикам, подрядчикам и работникам фирмы, включая затраты на НИОКР;
- проценты, включаемые в стоимость инвестиционных активов;
- поступления от продажи внеоборотных активов;
- поступления от продажи акций и долей в других организациях (кроме краткосрочных, приобретаемых для перепродажи);
- предоставление займов другим лицам и их возврат;
- платежи и поступления по расчетам за долговые ценные бумаги;
- дивиденды от участия в других организациях и др.
Денежные потоки от финансовой деятельности — это платежи, приводящие к изменению величины и структуры капитала и заемных средств фирмы.
Это, в частности:
- денежные вклады собственников (вклады в имущество), поступления от выпуска акций, увеличения долей;
- платежи собственникам за выкупленные у них акции или в связи с их выходом из общества;
- дивиденды собственникам;
- поступления и платежи от выпуска долговых ценных бумаг;
- кредиты и займы от других лиц (получение и возврат).
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Коды строк
Управленческий учет
На практике нередко возникает ситуация, когда руководитель компании видит прибыль в составленном бухгалтером отчете о прибыли и убытках и при этом спрашивает: «А деньги где?».
Отчет о движении денежных средств — финансовый отчет, который показывает все поступления денежных средств, а также все расходы денежных средств. По существу, отчет показывает откуда сколько денег поступает и куда они уходят за определенный период.
Самое ценное в отчете, это прямой ответ на вопрос: откуда деньги поступают и на что они расходуются?
Большой плюс и в том, что отчет содержит оперативную информацию — сформировать его можно сразу после того, как были зарегистрированы банковские и кассовые операции. В плане финансового анализа отчет полезен для оценки жизнеспособности бизнеса в краткосрочном периоде, в частности, для определения способности платить по счетам.
Есть два подхода к составлению отчета о движении денежных средств — прямой и косвенный. Они имеют разные форматы представления. Законодательством в ряде случаев установлен прямой формат и умение его грамотно составить необходимо при составлении финансовой отчетности.
В то же время для управленческих целей руководством компании часто используется косвенный формат, так как он лучше позволяет увидеть слабые места в работе компании и умение его грамотно составить необходимо при подготовке бухгалтером необходимой информации для руководителя компании.
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