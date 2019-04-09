Какие сделки проконтролируют налоговики: что бухгалтеру важно знать про раздел 5.1 НК

Интерес к трансфертному ценообразованию растет с каждым годом. Сомнения в отношении возможностей налоговиков применять столь сложный инструмент контроля внутригрупповых цен не оправдались.

ТЦО

Трансфертная цена — это цена, устанавливаемая в хозяйственных операциях между различными подразделениями единой компании или между участниками единой группы компаний. Деятельность по установлению цен между такими компаниями называется трансфертным ценообразованием. Трансфертные цены позволяют перераспределять общую прибыль группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах с более низкими налогами. Это наиболее простая и распространенная схема минимизации уплачиваемых налогов.

ТЦО регулируется Разделом V.1 НК «Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании», предусматривающий полномочия ФНС России по контролю цен в сделках между взаимозависимыми лицами.

17 апреля в Москве пройдет семинар, где на доступных для понимания примерах расскажут все о трансфертном ценообразовании. Информация будет интересна как новичкам в этих вопросах, так и профессионалам. Приходите.

Контролируемые сделки

Контролируемыми признаются сделки между российскими взаимозависимыми лицами, при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1. сумма доходов по сделкам (сумма цен сделок) между указанными лицами за соответствующий календарный год превышает 1 млрд. рублей;

2. одна из сторон сделки является налогоплательщиком НДПИ, исчисляемого по налоговой ставке, установленной в процентах, и предметом сделки является добытое полезное ископаемое, признаваемое для указанной стороны сделки объектом налогообложения НДПИ, при добыче которого налогообложение производится по налоговой ставке, установленной в процентах;

3. хотя бы одна из сторон сделки является налогоплательщиком, применяющим один из следующих специальных налоговых режимов: ЕСХН, ЕНВД (если соответствующая сделка заключена в рамках такой деятельности), при этом в числе других лиц, являющихся сторонами указанной сделки, есть лицо, не применяющее указанные специальные налоговые режимы;

4. хотя бы одна из сторон сделки освобождена от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль или применяет к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 % в соответствии с пунктом 5.1 статьи 284 НК, при этом другая сторона (стороны) сделки не освобождена (не освобождены) от этих обязанностей и не применяет (не применяют) налоговую ставку 0 % по указанным обстоятельствам;

5. хотя бы одна из сторон сделки является резидентом особой экономической зоны или участником свободной экономической зоны, налоговый режим в которых предусматривает специальные льготы по налогу на прибыль, при этом другая сторона (стороны) сделки не является (не являются) резидентом такой особой экономической зоны или участником такой свободной экономической зоны;

6. сделка удовлетворяет одновременно следующим условиям:

— одна из сторон сделки является налогоплательщиком, указанным в пункте 1 статьи 275.2 НК, и учитывает доходы (расходы) по такой сделке при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии со статьей 275.2 НК;

— любая другая сторона сделки не является налогоплательщиком, указанным в пункте 1 статьи 275.2 НК, либо является налогоплательщиком, указанным в пункте 1 статьи 275.2 НК, но не учитывает доходы (расходы) по такой сделке при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в соответствии со статьей 275.2 НК;

7. хотя бы одна из сторон сделки является участником регионального инвестиционного проекта, применяющим налоговую ставку по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в размере 0 % и (или) пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта РФ;

8. хотя бы одна из сторон сделки является исследовательским корпоративным центром, указанным в Федеральном законе «Об инновационном центре «Сколково», применяющим освобождение от НДС в соответствии со статьей 145.1 НК;

9. хотя бы одна из сторон сделки применяет в течение налогового периода инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, предусмотренный статьей 286.1 НК.

Об основаниях признания сделок контролируемыми расскажут на семинаре, который пройдет 17 апреля. Ведущий семинара — Гуськов А. В., руководитель Департамента налогового консультирования и трансфертного ценообразования IBFS united.

Пороговые значения для внутренних сделок

Для внутрироссийских сделок с взаимозависимыми лицами предусмотрены пороговые значения сумм доходов по сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами), при превышении которых за соответствующий календарный год сделки между этими лицами признаются контролируемыми.

1 млрд. руб. — сумма доходов по сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год после превышения которой, сделки с этим лицом признаются контролируемыми;

100 млн. руб. — сумма доходов по сделкам, одной из сторон которых является лицо, применяющее один из специальных налоговых режимов в виде ЕСХН или ЕНВД. При этом в числе других лиц, являющихся сторонами сделки, есть лицо, не применяющее указанные спецрежимы. После превышения указанной суммы сделки между указанными лицами признаются контролируемыми;

60 млн. руб. — сумма доходов по сделкам между взаимозависимыми лицами, перечисленным в пп. 2, 4 — 9 п. 2 ст. 105.14 НК (с плательщиками НДПИ; с организациями, освобожденными от уплаты налога на прибыль или применяющими нулевую ставку по этому налогу; с резидентами особых экономических зон (ОЭЗ)). Доходы по ним суммируются. Если полученная сумма превысит 60 млн. руб., то все сделки между этими лицами будут считаться контролируемыми.

Практические примеры по расчету пороговых значений приведут на семинаре, который пройдет 17 апреля. На мероприятии также расскажут о добровольных и симметричных корректировках налоговой базы.

Внешние сделки

Контролируемыми признаются внешнеэкономические сделки между взаимозависимыми лицами вне зависимости от суммы доходов по таким сделкам за соответствующий календарный год.

Под налоговый контроль подпадают также внешнеэкономические сделки с определенной номенклатурой товаров: с нефтью и продуктами ее переработки, черными и цветными металлами, минеральными удобрениями, драгметаллами и драгоценными камнями. А также сделки с офшорными компаниями.

Сделки признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам, совершенным с одним лицом за соответствующий календарный год, превышает 60 млн. руб.