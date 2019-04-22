Как бухгалтеру правильно провести май (не только на даче или в офисе)

Ну, что, все ждем майских праздников? Погрузимся в дачные хлопоты и немного отойдем от сдачи отчетности.

Самое время отдохнуть от офисной рутины. В мае много семинаров, на которых можно подтянуться в профессии, узнать обо всех изменениях в законах и задать свой вопрос лучшим экспертам России.

Свели для вас все майские семинары в одном файле:

Там есть мероприятия про налоги, учет, проверки, оптимизацию налогообложения, кадровым вопросам, валютным операциям и даже обучению бухгалтеров Excel.

И главное, гарантируем, что все наши лекторы - профессионалы в своей теме. Мы очень тщательно их отбираем.

На такие семинары директор вас точно отпустит.