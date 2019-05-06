Какие МСФО действуют в России: полный перечень

Порядок признания МСФО для применения на территории РФ установлен Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 № 107.
Признанный документ МСФО вступает в силу на территории РФ поэтапно:
- на 1-ом этапе документ МСФО вступает в силу для добровольного применения организациями в сроки, определенные в этом документе, но не ранее его официального опубликования.
- на 2-ом этапе документ МСФО вступает в силу для обязательного применения в сроки, определенные в этом документе.
В случае если в документе МСФО не определен срок или порядок вступления в силу, либо он признан для применения на территории РФ после срока, определенного в нем, то такой документ вступает в силу на территории РФ со дня его официального опубликования.
О применении МСФО в российской практике бухучета расскажут на семинаре, который пройдет 20 мая в Москве.
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Перечень международных стандартов финансовой отчетности (IFRS)
Приказ Минфина № 217н от 28.12.2015 ввел в РФ:
- МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности»
- МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций»
- МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»
- МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»
- МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»
- МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»
- МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
- МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»
- МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»
- МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»
- МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях»
- МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
Приказ Минфина № 98н от 27.06.2016:
- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
- МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»
- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
Приказ Минфина № 111н от 11.07.2016 ввел МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
Приказ № 125н от 04.06.2018 ввел МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».
Перечень международных стандартов финансовой отчетности (IAS)
Приказ Минфина № 217н от 28.12.2015 ввел в РФ:
- МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
- МСФО (IAS) 2 «Запасы»
- МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»
- МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»
- МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода»
- МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»
- МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
- МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
- МСФО (IAS) 18 «Выручка»
- МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
- МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»
- МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов»
- МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям»
- МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
- МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным программам»
- МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»
- МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»
- МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике»
- МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление»
- МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию»
- МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
- МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»
- МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
- МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
- МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»
- МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость»
- МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»
Практик-консультант по МСФО Александр Даценко на семинаре 20 мая расскажет о нюансах применения международных стандартов финансовой отчетности.
В практике работы российских компаний нередко встречаются отдельные вопросы и операции, способы ведения бухгалтерского учета которых не регламентированы российским законодательством. В этих случаях допускается применение МСФО. Кроме того, в ряде случаев применение МСФО необходимо для получения объективной информации о финансовом положении и результатах деятельности предприятия.
Операции, способы ведения бухгалтерского учета которых не определены в федеральных стандартах бухгалтерского учета:
1. Обесценение активов.
2. Отдельные аспекты учета финансовых инструментов. Производные финансовые инструменты. Учет операций хеджирования. Раскрытие информации о финансовых рисках.
3. Составление консолидированной и комбинированной финансовой отчетности.
4. Отдельные операции отражаемые на счетах забалансового учета.
Операции, где применение МСФО более целесообразно, для получения качественной информации о финансовом положении предприятия и результатах его деятельности:
1. Отдельные аспекты учета необоротных активов.
2. Учет резервов и оценочных обязательств.
3. Учет запасов.
4. Учет дебиторской задолженности и создание резервов по сомнительным долгам.
5. Отдельные аспекты признания выручки.
6. Справедливая стоимость и переоценка активов.
О том, когда следует применить отдельные положения МСФО в российском бухучете, вы подробно узнаете на семинаре, который пройдет 20 мая.