Какие МСФО действуют в России: полный перечень

Порядок признания МСФО для применения на территории РФ установлен Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 № 107.

Признанный документ МСФО вступает в силу на территории РФ поэтапно:

на 1-ом этапе документ МСФО вступает в силу для добровольного применения организациями в сроки, определенные в этом документе, но не ранее его официального опубликования.

на 2-ом этапе документ МСФО вступает в силу для обязательного применения в сроки, определенные в этом документе.

В случае если в документе МСФО не определен срок или порядок вступления в силу, либо он признан для применения на территории РФ после срока, определенного в нем, то такой документ вступает в силу на территории РФ со дня его официального опубликования.

О применении МСФО в российской практике бухучета расскажут на семинаре, который пройдет 20 мая в Москве. Записывайтесь на мероприятие!

Перечень международных стандартов финансовой отчетности (IFRS)

Приказ Минфина № 217н от 28.12.2015 ввел в РФ:

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности»

МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций»

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»

МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»

МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»

МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях»

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»

Приказ Минфина № 98н от 27.06.2016:

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»

Приказ Минфина № 111н от 11.07.2016 ввел МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

Приказ № 125н от 04.06.2018 ввел МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».

Перечень международных стандартов финансовой отчетности (IAS)

Приказ Минфина № 217н от 28.12.2015 ввел в РФ:

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»

МСФО (IAS) 2 «Запасы»

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»

МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода»

МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»

МСФО (IAS) 18 «Выручка»

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»

МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи»

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов»

МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям»

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»

МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным программам»

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»

МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике»

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление»

МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию»

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»

МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость»

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»

Практик-консультант по МСФО Александр Даценко на семинаре 20 мая расскажет о нюансах применения международных стандартов финансовой отчетности. Приходите!

В практике работы российских компаний нередко встречаются отдельные вопросы и операции, способы ведения бухгалтерского учета которых не регламентированы российским законодательством. В этих случаях допускается применение МСФО. Кроме того, в ряде случаев применение МСФО необходимо для получения объективной информации о финансовом положении и результатах деятельности предприятия.

Операции, способы ведения бухгалтерского учета которых не определены в федеральных стандартах бухгалтерского учета:

1. Обесценение активов. 2. Отдельные аспекты учета финансовых инструментов. Производные финансовые инструменты. Учет операций хеджирования. Раскрытие информации о финансовых рисках. 3. Составление консолидированной и комбинированной финансовой отчетности. 4. Отдельные операции отражаемые на счетах забалансового учета.

Операции, где применение МСФО более целесообразно, для получения качественной информации о финансовом положении предприятия и результатах его деятельности: