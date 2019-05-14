Выплаты при увольнении: полный справочник бухгалтера

На примерах и разъяснениях чиновников расскажем, как не нарваться на претензии налоговиков.

При увольнении сотрудника необходимо выплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск. Кроме того, в зависимости от причины увольнения, может идти речь о различных выходных пособиях.

Компенсация за неиспользованный отпуск

В общем случае при увольнении по любым основаниям на основании ст. 127 ТК сотруднику полагается компенсация за неиспользованный отпуск.

Согласно Положению, утвержденному Постановлением Правительства №922 от 24.12.07, компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается исходя из размера среднего дневного заработка сотрудника, умноженного на количество дней, за которые не был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск.

Средний дневной заработок для выплаты КНО исчисляется путем деления суммы заплаты, фактически начисленной за расчетный период (12 предшествующих месяцев), на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,3).

Если какие-то месяцы отработаны не полностью, применяется пропорция.

Пример: Сотрудник Иванов был принят на работу 01.02.2017. В 2018 году он использовал 28 дней отпуска в период с 02.07.18 по 29.07.18, а 16 мая 2019 он увольняется. В 2018 году ему начислялся оклад 30 000 руб. Так как почти весь июль 2018 он был в отпуске, зарплата за этот месяц составила 2727,27 руб. К моменту увольнения сотрудник заработал 37,33 дней отпуска за период с 01.02.2018 по 16.05.2019 (28+28/12*4). Средний дневной заработок (СДЗ) считаем за расчетный период с 01.05.2018 по 30.04.2019. Заработная плата за этот период составила 332727,27 руб. (30000*11+2727,27). Сумма среднемесячных календарных дней 325,14 (29,3*11+29,3/31*3). СДЗ = 332727,27/325,14 = 1023,34 руб. КНО = 1023,34*37,33 = 38201,28 руб.

Добавим, что компенсация неиспользованного отпуска облагается НДФЛ и взносами в общеустановленном порядке.

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Соглашение сторон

При увольнении по соглашению сторон по договоренность с работодателем сотруднику может быть выплачено некое выходное пособие (компенсация).

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, предусмотренные коллективным или трудовым договорами, освобождаются от обложения НДФЛ на основании пункта 3 статьи 217 НК в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

Кроме того, такие выплаты в размере трехкратного среднего заработка не облагаются также взносами на основании статьи 422 НК.

Соответствующие разъяснения содержатся в многочисленных письмах Минфина (например, № 03-04-06/24848 от 25.04.2017, № 03-04-05/46193 от 20.07.2017, № 03-04-06/65651 от 09.10.2017).

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Сокращение и ликвидация

В соответствии со ст. 178 ТК при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации или сокращением штата увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Такое выходное пособие не облагается НДФЛ и взносами

Кроме того, по договоренности работника и работодателя расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

Такая компенсация также не облагается НДФЛ и взносами. Об этом, в частности, сообщает Минфин в письмах от 31.07.2017 № 03-04-07/48592, № 03-15-06/17473 от 20.03.2018.

Напомним, готовятся поправки в ТК, согласно которым при увольнении работников в связи с ликвидацией организации надо будет выплачивать в день увольнения пособие в размере двукратного среднего месячного заработка, а в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях - в размере трехкратного среднего заработка.

Причиной разработки этого проекта стало решение Конституционного суда, который признал часть первую статьи 178 ТК не соответствующей Конституции РФ.