Что нового планируется для НКО

В учете некоммерческих организаций грядут изменения.

ФСБУ

В настоящее время идет публичное обсуждение проекта ФСБУ «Некоммерческая деятельность», разработанного Фондом «НРБУ «БМЦ».

Новый стандарт устанавливает требования к формированию информации в бухучете некоммерческих организаций, а также отражению информации в бухотчетности этих организаций.

ФСБУ содержит следующие разделы:

Общие положения

Поступления средств

Расходования средств

Транзитные ценности

Труд волонтеров

Капитал

Отчет о целевом использовании средств

Раскрытие информации в отчетности

Переходные положения

Согласно документу, поступления средств подразделяются на обменные и необменные, учитывать которые надо отдельно друг от друга.

Расходование средств признается некоммерческой организацией применительно к порядку признания расходов коммерческими фирмами и учитывается в разрезе направлений расходования.

Безвозмездно полученные организацией индивидуально-определенные вещи, которые должны быть переданы ею другим лицам, учитываются в качестве транзитных ценностей. Они учитываются организацией за балансом в оценке, указанной передавшим их лицом.

Под трудом волонтеров понимается добровольный труд физлиц для целей деятельности НКО, ради которых она создана. Также к труду волонтеров приравнивается безвозмездное выполнение другими организациями для указанных целей работ, оказание услуг.

Капиталом НКО являются все ее активы за вычетом всех ее обязательств. Он подразделяется на целевой и свободный.

В отчете о целевом использовании средств представляются начисления прав на получение средств и начисления обязательств по их выплате (движение средств по принципу начисления), а также фактические поступления и выплаты денежных средств (движение средств по кассовому принципу).

В нем представляется числовая сверка поступлений и расходований средств, а также других изменений капитала НКО с остатками целевого и свободного капитала, а также с остатками денежных средств на начало и конец отчетного периода и каждого из представленных сравнительных периодов.

НКО представляет в качестве приложений к отчету о целевом использовании средств:

отчет о финансовых результатах — в случае осуществления в значительных объемах приносящей доход деятельности;

отчет об изменениях в капитале — в случае значительных изменений в капитале, не связанных с поступлением и расходованием средств;

отчет о движении денежных средств — в случае значительных различий между движением средств по принципу начисления и движением средств по кассовому принципу.

Этот стандарт будет применяться с отчетности за 2022 год. Но можно начать применять его и раньше. Такое решение подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности организации.

Новый ФСБУ для некоммерческих организаций и перспективы его принятия обсудят на семинаре, который пройдет 26 ноября. Приходите!

ТК

Весной был опубликован проект поправок в Трудовой кодекс, которые касаются трудовых прав граждан, работающих у работодателей, являющихся социально-ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО).

Предлагается распространить на СОНКО нормы аналогичные нормам главы 48.1 ТК в части регулирования трудовых отношений у работодателя — субъекта малого предпринимательства, который отнесены к микропредприятиям, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, и трудовыми договорами.

Таким образом хотят снизить для НКО обязанность по несению дополнительного ресурсного бремени по разработке, утверждению и изменению дополнительной кадровой документации.

Внесение изменений в ТК также позволит НКО, численность работников которых не превышает 15 человек, заключать срочные трудовые договора (по аналогии с работодателями-субъектами малого предпринимательства).

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Открытые данные

Информация о среднесписочной численности сотрудников некоммерческих организаций и сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО с 2020 года будет размещаться на сайте ФНС.

Причем данные будут представлены в формате, доступном для просмотра, а не в виде файлов, которые надо расшифровывать.

Это позволит обеспечить прозрачность данных, в соответствии с которыми НКО будут вести упрощенный кадровый документооборот на основании вышеназванного проекта.