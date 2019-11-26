Бухотчетность будем сдавать по-новому. Уже за этот год

Новая волшебная аббревиатура ГИР БО.

ГИР БО

Вводится так называемый принцип одного окна. Сдавать отчетность надо будет только в ИФНС. Сдача бухотчетности в Росстат отменяется.

От представления обязательного экземпляра отчетности в ФНС освобождаются:

организации государственного сектора;

ЦБ;

религиозные организации;

организации, представляющие бухотчетность в ЦБ;

организации, годовая бухотчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне;

организации в случаях, установленных Правительством РФ.

Кроме того, в ГИР БО не представляется последняя бухотчетность реорганизуемого или ликвидируемого юрлица.

Порядок сдачи

На днях опубликован Приказ ФНС № ММВ-7-1/569@ от 13.11.2019 «Об утверждении Порядка представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Обязательный экземпляр отчета и аудиторское заключение (если оно необходимо) с 2020 года нужно сдавать только в электронном виде.

При этом для малого бизнеса предусмотрена поблажка — за этот год последний раз можно будет сдать отчет на бумаге.

Отправив отчетность по ТКС, вы в течение одного рабочего дня получите:

подтверждение даты отправки;

квитанцию о приеме.

Формат электронной отчетности утвержден Приказом ФНС № ММВ-7-1/570@ от 13.11.2019. Аудиторское заключение представляется в формате PDF.

Малый бизнес может сдать бумажный отчет при личной явке в ИФНС или отправить почтой.

О новом порядке представления бухгалтерской отчетности расскажут на семинаре 5 декабря. Приходите!

Сроки сдачи

Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим субъектом не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.

При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного документа вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Исправленную отчетность можно представить не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения самого исправления либо за днем утверждения годовой бухотчетности.

То есть срок представления скорректированной отчетности для ООО — 10 рабочих дней после 30 апреля, для АО — 10 рабочих дней после 30 июня.

Сложные вопросы бухгалтерской отчетности за 2019 год будут рассмотрены на семинаре. В частности, будет затронут вопрос раскрытия информации в отчетности о: • незавершенных капвложениях и ОС, подлежащих госрегистрации; • бенефициарах организации; • сомнительных долгах; • капремонте ОС; • рисках деятельности. Записывайтесь!

Информация из ГИР БО

В мае 2020 года будет доступен для всех пользователей интернет-сервис ГИР БО, позволяющий бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности любой организации. Также будет возможность получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью ФНС России.

Для получения всего массива информации заинтересованным пользователям будет доступно платное абонентское обслуживание. Его стоимость — 200 тыс. рублей в год.