Отчет о движении денежных средств: пример заполнения

Формы бухгалтерской отчетности утверждены Приказом Минфина № 66н от 02.07.2010.

Приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@ утверждены электронные форматы отчетов для передачи их в новую систему ГИР БО.

Отчет о движении денежных средств является приложением № 4 к бухгалтерскому балансу.

ФНС разработала контрольные соотношения, с помощью которых налогоплательщики могут определить корректность составленной отчетности.

Приведем пример заполнения отчета о движении денежных средств и проверим нашу форму № 4 с помощью контрольных соотношений.

Пример (исходные данные)

Для примера возьмем следующие данные:

Пример (заполненные строки отчета)

Как быстро и качественно составить отчет о движении денежных средств, расскажут на семинаре 20 декабря. Приходите!

Контрольные соотношения

Рекомендуемые налоговиками контрольные соотношения и проверка формы из нашего примера:

На семинаре расскажут о влиянии на ОДДС основных средств, инвестиций, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, инвестиций, финансовых инструментов, аренды, эмиссии акций.

В чем ценность отчета

Самое ценное в отчете, это прямой ответ на вопрос: откуда деньги поступают и на что они расходуются? Большой плюс и в том, что отчет содержит оперативную информацию — сформировать его можно сразу после того, как были зарегистрированы банковские и кассовые операции. В плане финансового анализа отчет полезен для оценки жизнеспособности бизнеса в краткосрочном периоде, в частности, для определения способности платить по счетам.

Есть два подхода к составлению отчета о движении денежных средств — прямой и косвенный. Они имеют разные форматы представления. Законодательством в ряде случаев установлен прямой формат и умение его грамотно составить необходимо при составлении финансовой отчетности.

В то же время для управленческих целей руководством компании часто используется косвенный формат, так как он лучше позволяет увидеть слабые места в работе компании и умение его грамотно составить необходимо при подготовке бухгалтером необходимой информации для руководителя компании.