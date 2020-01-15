Минфин рассказал, как вам надо по-новому сдавать бухотчетность за 2019 год

Минфин выпустил Информационное сообщение № ИС-учет-21 от 25.12.2019, именуемое «Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии».

Предлагаем вам ознакомиться с этим документом, который информирует о новом порядке сдачи бухотчетности.

Как сдавать

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о ней представляются в ГИРБО в виде электронных документов. Исключением является лишь представление отчетности за 2019 год и аудиторского заключения о ней субъектами малого предпринимательства в 2020 году.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности представляется в ГИРБО в случае, если эта отчетность подлежит обязательному аудиту. При этом обязанность представлять аудиторское заключение лежит на аудируемом лице, а не на аудиторской организации (индивидуальном аудиторе).

Аудиторское заключение представляется в налоговый орган в зависимости от того, когда проведен обязательный аудит бухгалтерской отчетности: либо вместе (одновременно) с отчетностью, либо после представления отчетности (не одновременно с ней). В последнем случае аудиторское заключение в виде электронного документа направляется вместе с сопроводительным документом.

Такой документ представляется в электронной форме с применением формата, утвержденного приказом ФНС России от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@.

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В каком формате

Форматы представления экземпляра составленной годовой бухотчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов в целях формирования ГИРБО утверждены Приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@.

Бухгалтерская отчетность представляется в виде XML файлов. ФНС России утверждены требования к XML файлам передачи в электронной форме «общей» отчетности и «упрощенной» отчетности.

Аудиторское заключение представляется в виде электронного документа в формате PDF.

Что в ответ от ФНС

При получении бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней налоговый орган в течение одного рабочего дня направляет отчитывающейся организации квитанцию о приеме, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью.

Датой получения указанных документов налоговым органом считается дата, указанная в квитанции о приеме.

Когда в приеме отчета откажут

Налоговый орган может отказать организации в приеме бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней в случаях, если они представлены:

· в форматах, отличных от утвержденных ФНС России;

· без усиленной квалифицированной электронной подписи;

· в налоговый орган, в компетенцию которого не входит их прием.

В этих случаях налоговый орган в течение одного рабочего дня с момента получения отчетности и аудиторского заключения о ней направляет отчитывающейся организации уведомление об отказе в приеме документов. При получении такого уведомления организация обязана устранить указанные в нем ошибки и повторить передачу документов в налоговый орган.

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Отчетность малого бизнеса

Субъект малого предпринимательства вправе по собственному выбору представить бухотчетность за 2019 год и аудиторское заключение о ней в налоговый орган либо в виде электронных документов, либо на бумажном носителе. В первом случае субъект малого предпринимательства руководствуется общим порядком представления документов в виде электронных документов.

Во втором случае отчетность и аудиторское заключение о ней представляются в налоговый орган субъектом малого предпринимательства лично, либо через уполномоченного представителя, либо в виде почтового отправления с описью вложения. Днем представления документов на бумажном носителе в налоговый орган считается:

· при представлении лично или через уполномоченного представителя — дата их получения, указанная должностным лицом налогового органа на копии бухотчетности и аудиторского заключения о ней;

· при отправке по почте — дата отправки почтового отправления с описью вложения.

Бухгалтерская отчетность на бумажном носителе представляется по формам, утвержденным приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.