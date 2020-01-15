Клерк.Ру
ОСВБ

Минфин рассказал, как вам надо по-новому сдавать бухотчетность за 2019 год

15

Минфин выпустил Информационное сообщение № ИС-учет-21 от 25.12.2019, именуемое «Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии».

Предлагаем вам ознакомиться с этим документом, который информирует о новом порядке сдачи бухотчетности.

Как сдавать

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о ней представляются в ГИРБО в виде электронных документов. Исключением является лишь представление отчетности за 2019 год и аудиторского заключения о ней субъектами малого предпринимательства в 2020 году.

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности представляется в ГИРБО в случае, если эта отчетность подлежит обязательному аудиту. При этом обязанность представлять аудиторское заключение лежит на аудируемом лице, а не на аудиторской организации (индивидуальном аудиторе).

Аудиторское заключение представляется в налоговый орган в зависимости от того, когда проведен обязательный аудит бухгалтерской отчетности: либо вместе (одновременно) с отчетностью, либо после представления отчетности (не одновременно с ней). В последнем случае аудиторское заключение в виде электронного документа направляется вместе с сопроводительным документом.

Такой документ представляется в электронной форме с применением формата, утвержденного приказом ФНС России от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@.

О новом порядке составления и сдачи бухгалтерской отчетности расскажут на семинаре 28 января.

Записаться на мероприятие можно со скидкой.

В каком формате

Форматы представления экземпляра составленной годовой бухотчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов в целях формирования ГИРБО утверждены Приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@.

Бухгалтерская отчетность представляется в виде XML файлов. ФНС России утверждены требования к XML файлам передачи в электронной форме «общей» отчетности и «упрощенной» отчетности.

Аудиторское заключение представляется в виде электронного документа в формате PDF.

Что в ответ от ФНС

При получении бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней налоговый орган в течение одного рабочего дня направляет отчитывающейся организации квитанцию о приеме, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью.

Датой получения указанных документов налоговым органом считается дата, указанная в квитанции о приеме.

Когда в приеме отчета откажут

Налоговый орган может отказать организации в приеме бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней в случаях, если они представлены:

· в форматах, отличных от утвержденных ФНС России;

· без усиленной квалифицированной электронной подписи;

· в налоговый орган, в компетенцию которого не входит их прием.

В этих случаях налоговый орган в течение одного рабочего дня с момента получения отчетности и аудиторского заключения о ней направляет отчитывающейся организации уведомление об отказе в приеме документов. При получении такого уведомления организация обязана устранить указанные в нем ошибки и повторить передачу документов в налоговый орган.

С 2020 года бухгалтеров ждет очень много новшеств в бухучете. Узнать о них подробно вы сможете на семинаре. Ведущая мероприятия — опытныйконсультант-практик, автор множества книг и публикаций, в том числе в К , Марина Климова.

Записывайтесь!

Отчетность малого бизнеса

Субъект малого предпринимательства вправе по собственному выбору представить бухотчетность за 2019 год и аудиторское заключение о ней в налоговый орган либо в виде электронных документов, либо на бумажном носителе. В первом случае субъект малого предпринимательства руководствуется общим порядком представления документов в виде электронных документов.

Во втором случае отчетность и аудиторское заключение о ней представляются в налоговый орган субъектом малого предпринимательства лично, либо через уполномоченного представителя, либо в виде почтового отправления с описью вложения. Днем представления документов на бумажном носителе в налоговый орган считается:

· при представлении лично или через уполномоченного представителя — дата их получения, указанная должностным лицом налогового органа на копии бухотчетности и аудиторского заключения о ней;

· при отправке по почте — дата отправки почтового отправления с описью вложения.

Бухгалтерская отчетность на бумажном носителе представляется по формам, утвержденным приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.

В последнее время в бухучете произошло очень много изменений. Как все это учесть при формировании отчетности за 2019 год и составлении учетной политики на 2020 год, расскажут на семинаре.

Программа семинара очень насыщенная.

Записывайтесь по сниженной цене!

бухгалтерская отчетность организации бухгалтерский баланс ГИР бухотчетности ГИРБО
ОСВБ

«Основы вашего бизнеса» проводит бизнес-семинары, курсы, бизнес-классы, тренинги для предпринимателей и бухгалтеров. Мы привлекаем только первоклассных российских и зарубежных специалистов-практиков, имеющих авторские программы и разработки, практический опыт работы в реальном бизнесе и консалтинге, солидный опыт проведения семинаров для бухгалтеров, юристов, кадровиков, налоговых инспекторов.