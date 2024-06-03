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Отчетность в Росстат

Какую статистическую отчетность сдают в 2024 году

Помимо бухгалтерской и налоговой отчетности бизнес обязан представлять отчеты в органы статистики. Расскажем, как не потеряться в многообразии статотчетов.
Какую статистическую отчетность сдают в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто должен сдавать статистическую отчетность

Обязанность сдавать статистическую отчетность возникает у организаций и предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность на территории РФ.

В соответствии со статьей 6 закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «О статистическом учете» статотчеты должны сдавать:

  • российские компании;

  • филиалы и представительства иностранных компаний, действующие на территории РФ;

  • индивидуальные предприниматели;

  • нотариусы и адвокаты;

  • государственные органы.

Какие отчеты сдавать

Список форм статотчетности довольно обширный. Важно помнить, что не существует единого списка статистических отчетов, которые сдаются регулярно, аналогично отчетам в налоговую.

Необходимость представления тех или иных отчетов в статистику зависит от размера бизнеса, вида деятельности и формы собственности. Например, для компаний существуют определенные формы отчетности, для ИП — свои, а список отчетности строительной компании будет отличаться от отчетов, сдаваемых продуктовым магазином.

Крупный и средний бизнес сдает отчетность в статистику на постоянной основе, субъекты малого бизнеса сдают статотчетность по упрощенным формам. Периодичность сдачи одних статотчетов может быть ежегодной, ежеквартальной и даже ежемесячной, а другие отчеты сдаются однократно по требованию органов статистики.

Например, раз в 5 лет Росстат проводит сплошные обследования малого бизнеса, когда все субъекты малого предпринимательства независимо от вида деятельности обязаны составлять отчеты по определенным формам. Следующая сплошная проверка ожидает малый бизнес в 2026 году.

Сплошное и выборочное статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение — это процесс сбора, анализа и интерпретации данных о явлениях и процессах в социуме, экономике, природе и других областях.

Статистическое наблюдение бывает сплошным, когда собирают данные по всем объектам в рамках определенной сферы, и выборочным, когда информация собирается только по части объектов.

Сплошное наблюдение позволяет получить максимально полную картину об изучаемом явлении или процессе, при этом требует больших временных, финансовых и организационных ресурсов, особенно при работе с большими объемами данных.

При выборочном наблюдении данные собираются только о части объектов из генеральной совокупности. Выборочное наблюдение экономит временные и финансовые ресурсы, так как требуется изучать только часть объектов, но при этом сохраняется достоверность результатов. Но есть риск искажения результатов из-за неправильно выбранной или неполной выборки.

Выбор между сплошным и выборочным наблюдением зависит от конкретных целей исследования, доступных ресурсов и характеристик изучаемой генеральной совокупности. В большинстве случаев используется комбинация обоих подходов: сплошное наблюдение для изучения общих тенденций и выборочное для более детального анализа или экономии ресурсов.

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Как узнать, какие отчеты сдавать

Чтобы не пропустить сдачу какого-либо отчета или, наоборот, не потратить время на лишние отчеты, регулярно проверяйте информацию по своей компании на официальном сайте Росстата.

Для получения списка требуемых отчетов нужно ввести один из показателей: ИНН, ОГРН/ОГРНИП или ОКПО и затем нажать кнопку «Получить».

Важно учитывать, что перечень необходимых статотчетов постоянно обновляется. Поэтому рекомендуем проверять информацию не реже раза в квартал, а для субъектов крупного и среднего бизнеса — ежемесячно.

Рекомендации по заполнению отчетов можно найти на сайте Росстата, там же можно скачать формы отчетов для заполнения.Кроме того, вопросы по заполнению форм статотчетности можно задать специалистам территориального органа Росстата по месту регистрации.

Упростить задачу можно с помощью программных продуктов для автоматизации подготовки и отправки отчетности в органы статистики от компании «ОВИОНТ ИНФОРМ».

Сроки сдачи статотчетов

Еще одно отличие статистической отчетности от налоговой или бухгалтерской — установление диапазона сроков приема отчетов, а не только конечной даты сдачи. При этом не получится сдать отчет раньше или позже определенного для данного отчета диапазона — у вас просто не будет технической возможности. Поэтому при пропуске срока сдачи отчета потребуется обращаться в территориальный орган статистики.

Способы сдачи отчетности

Для предоставления статистической отчетности потребуется УКЭП. С 2022 года статотчетность сдается только в электронном виде. Сделать это можно через веб-портал Росстата или с помощью оператора электронного документооборота.

Чтобы сдавать статистическую отчетность с первого раза, заполняйте ее с помощью специальной программы «Баланс-2» от «ОВИОНТ ИНФОРМ». Программный комплекс позволяет подготовить отчеты во все контролирующие органы — ФНС, СФР, Росстат, ФСРАР. Доступны различные режимы ввода и переноса данных, расчет показателей, проверка, отправка, хранение электронных документов, анализ и сверка с налоговой и СФР.

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Ответственность за несдачу статотчетности

Если не сдать статистическую отчетность в установленные сроки, последуют штрафы. Согласно статье 13.19 КоАП за несданную или сданную с опозданием отчетность предусмотрена ответственность в виде штрафа:

  • на должностное лицо — в размере от 10 000 до 20 000 рублей;

  • на компанию — в размере от 20 000 до 70 000 рублей.

За повторное нарушение штрафы еще больше:

  • на должностное лицо — в размере 30 000 – 50 000 рублей;

  • на компанию — в размере 100 000 – 150 000 рублей.

Такой же штраф полагается и за предоставление недостоверных данных в отправленных отчетах.

Подведем итоги. Чтобы формировать корректную статистическую отчетность в установленные сроки и без штрафов, достаточно выполнять несложные действия:

  • Регулярно проверяйте перечень необходимых форм отчетов на сайте Росстата.

  • Используйте современные программные решения для подготовки и сдачи отчетности.

Формируйте отчеты в Росстат с помощью программы «Баланс-2: Отчетность в Росстат» от «ОВИОНТ ИНФОРМ». Программа позволяет загружать шаблоны электронных отчетных форм с сайта Росстата и подготавливать документы отчетности, включая расчет показателей и проверку данных по контрольным соотношениям. Она формирует печатные и электронные формы отчетов для сдачи через сервис «Контур-Экстерн» и поддерживает групповую отправку отчетности для организаций с филиальной сетью.

Преимущества программы «Баланс-2: Отчетность в Росстат»:

  • самостоятельная загрузка актуальных шаблонов отчетности для Росстата;

  • интуитивно понятный интерфейс;

  • организованное хранение отчетных форм по периодам: годы, кварталы, месяцы;

  • возможность работы с отчетами нескольких организаций и ИП;

  • техническая поддержка через удобные для вас каналы связи.

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