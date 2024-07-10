Вебинар «Электронные подписи документов в файловом архиве»

Особенности заключения договора с самозанятым курьером

Самозанятым не запрещено быть курьерами, однако заказчикам их услуг следует знать, что с ними можно заключать не всякий договор. Если не соблюсти законодательные ограничения, то сделку признают недействительной, а тут уже можно нарваться на иные риски — переквалификации договора в трудовой или необходимости самозанятому получить статус ИП на упрощенной или общей системе налогообложения.