Вебинар «Электронные подписи документов в файловом архиве» проводится при информационной поддержке Ассоциации РОСЭУ.
Дата: 17 июля 2024 г.
Время: 11:00 по Мск
Участие бесплатное. Необходимо пройти регистрацию!
В программе:
Задачи и сценарии, которые возникают при работе с файлами электронных документов;
Специализированный файловый менеджер «Баланс-2: Файловый архив электронных документов»;
Назначение и основные возможности КриптоАРМ ГОСТ;
Демонстрация взаимодействия «Баланс-2: Файловый архив электронных документов» и КриптоАРМ ГОСТ.
Участникам вебинара будет предоставлена возможность получить бесплатную консультацию экспертов ОВИОНТ ИНФОРМ (Баланс-2: ФАЭД) и ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (КриптоАРМ ГОСТ) по вопросам организации файлового хранения.
Ждем вас!
Электронные подписи документов в файловом архиве
Эксперты компаний «ОВИОНТ ИНФОРМ» и «Цифровые технологии» расскажут о совместном решении для работы с файлами формализованных и неформализованных электронных документов B2G и B2B и проверки юридической значимости их электронных подписей
Реклама: АО «Овионт Информ», ИНН: 7725088527, erid: LjN8KQufF
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