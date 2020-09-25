Как получить финансирование на исполнение контракта

Для участия в аукционе или других видов закупок на электронных площадках необходимо пройти несколько этапов, но даже после того как долгожданный контракт стал вашим, в ряде случае придется обеспечить его исполнение. Как это сделать — рассказываем.

Как проходят закупки

Закупки проводятся по двум федеральным законам — 44-ФЗ и 223-ФЗ. Есть еще 275-ФЗ — государственный оборонный заказ. Он ведется по своим особым правилам.

Существует несколько видов процедур по выбору поставщика или исполнителя:

конкурс

аукцион

запрос котировок

Закупки могут проводиться открыто или в закрытом виде, это значит, что либо все документы и торги проходят в открытую и участвовать в них может любой желающий (конечно, соответствующий требования конкретной процедуры). Либо участникам необходимо дополнительно пройти регистрацию на площадке АСТ ГОЗ и иметь особые разрешения. Закрытые процедуры проводят в отношении закупок, которые связаны с гостайной, секретными сведениями, безопасностью и обороной страны и т.п.

Самый распространенный вид торгов — электронный аукцион. Участники подают заявки, заходят в электронный аукционный зал в определенный день в назначенное время и делают ставки. Кто предложит меньшую цену на товар, работы или услуги, тот и станет поставщиком (исполнителем) по контракту.

В конкурсе кроме цены будут рассматривать еще и другие условия, предлагаемые исполнителем (поставщиком). Например, это может быть высокое техническое обеспечение, дополнительные услуги (гарантийное, сервисное обслуживание), наличие в штате специалистов высокого класса (уникальных экспертов) и т.д. Заказчик оценит все преимущества каждого участника и решит, кто из претендентов более достойный.

Еще одна процедура — запрос котировок. Участники заполняют заявку, указывая сумму, за которую готовы исполнить контракт, и отправляют заказчику. Здесь все зависит от того, какие условия поставил заказчик. Может быть, как в аукционе — достаточно предложить самую низкую цену. А может, как в конкурсе — придется подтвердить наличие других преимуществ.

Представителям малого бизнеса, некоммерческим организациям предоставляются различные льготы в закупках. Например, заказчик должен вернуть им обеспечение и произвести оплату по контракту не позже 15 рабочих дней с даты подписания акта-приемки. По 223-ФЗ, если закупка предусматривает обеспечение заявки, то для «малышей» действуют особые условия — сумма обеспечения заявки не может превышать 2% от НМЦК (начальная максимальная цена контракта). Есть и другие льготы.

МК «Папа Финанс» предоставляет «Тендерный заем» — это услуга, с помощью которой заемщик быстро получает финансирование для обеспечения участия в тендере и не изымает средства из оборота для участия одновременно в нескольких процедурах торгов. Сумма — до 3 000 000 рублей, срок — до 45 дней. Особые условия для пользователей Клерк.ру

Обеспечение

И вот мы подходим к обеспечению самого договора. Допустим, вы успешно подали заявку и победили в конкурсе или аукционе, но до того, как подписать с вами контракт, заказчик хочет получить подтверждение ваших чистых намерений, фактически залоговую сумму — обеспечение исполнения контракта.

Представители малого бизнеса могут не обеспечивать контракт деньгами, если уже успешно выполнили несколько (минимум 3) контракта. Это касается госзакупок, т.е. когда заказчиком выступает бюджетное учреждение — школа, садик, городская администрация, министерство. Причем все предыдущие контракты должны быть исполнены в срок, без нареканий и санкций (пени, неустоек), а сумма — не меньше, чем НМЦК текущей закупки.

Существую госзакупки, проводящиеся исключительно для малого бизнеса, в целях его поддержки и отсутствия лишней конкуренции. Бороться с воротилами бизнеса и сетевыми гигантами малым предприятиям и ИП порой не под силу. Для таких процедур устанавливаются преимущества в виде пониженного размера обеспечения контракта — не более 5% от НМЦК. В этом году право на участие в закупках с преимуществами малого бизнеса получили и самозанятые.

Существует еще один вид обеспечения — обеспечение гарантийных обязательств, оно присутствует не во всех контрактах.

Обычное обеспечение вернется к вам после успешной приемки работ (услуг) или товаров. Обеспечение гарантийных обязательств — после окончания срока гарантии, кстати, чтобы его получить обратно, потребуется написать заявление.

Как можно внести обеспечение:

собственными средствами

путем предоставления банковской гарантии

Банковская гарантия — это обязательство банка, в случае нарушения исполнителем условий контракта, перечислить в адрес заказчика определенную денежную сумму, например, на погашение штрафных санкций за задержку поставки товара.

Банки не всегда готовы предоставить подобную услугу, особенно, если вы в госзакупках новый игрок и никогда в них не участвовали, а может даже бизнес свой начали недавно. И даже, если вы опытный участник торгов, может оказаться, что банк откажет в гарантии, потому что уже предоставил вам одну или несколько на другие, пока еще исполняемые, договора.

Собственные средства отвлекать тоже очень не хочется, ведь они потребуются, в том числе, на выполнение контракта — покупку товаров, зарплату рабочим, оплату услуг субподрядчиков и т.д.

Еще важнее — сроки. Заказчик направляет вам на подпись контракт, а перед тем, как его подписать и отправить обратно, необходимо либо перевести обеспечение на счет. либо оформить гарантию, сделать это после подписания нельзя.

Если уклониться или опоздать с оплатой обеспечения — попадешь в РНП. Это реестр недобросовестных поставщиков. Он лишит вас права участия в закупках на пару лет, да и в принципе отрицательно скажется на репутации. В реестр вас также отправят, если вы перечислили неполную сумму. Подобную ошибку часто совершают, когда цена на аукционе падает более, чем на 25%. В этом случае положено перечислять сумму обеспечения в полуторном размере.

Чтобы не оказаться аутсайдером, не попасть в РНП и сохранить при себе оборотные средства, можно пойти другим путем — получить заем на исполнение контракта.

МК «Папа Финанс» предоставляет финансирование сделок, заключенных в соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ. Причем, средства можно направить не только на обеспечение, но и непосредственно на выполнение договора — покупку товаров, оплату работ, услуг и другие затраты. Сумма займа составляет До 3 000 000 рублей, но не более 70% от суммы контракта, а срок до 12 мес.