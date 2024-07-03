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Parallax
Ведение бизнеса

Консалтинговое агентство Parallax: юристы и консультанты для вашего бизнеса

Стремительное развитие технологий неизменно влечет за собой появление новых вызовов, и правовая сфера — не исключение. Цифровые технологии и блокчейн нуждаются в профессиональном юридическом сопровождении: это необходимое условие для безопасности проектов и предотвращения возможных рисков. 
Консалтинговое агентство Parallax: юристы и консультанты для вашего бизнеса
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Юристы агентства Parallax, наряду с правовой защитой в сфере налогообложения, налоговым консалтингом и представительством в судах, специализируются на международном сопровождении IT-проектов. 

Как Parallax помогает клиентам

Правовое регулирование IT-сферы — сложное и многогранное направление, требующее от юриста не только традиционных юридических знаний, но и глубокого понимания технологических инноваций.

Юристы Parallax имеют обширный успешный опыт консультирования по международным инновационным проектам. Этому способствует развитая сеть международных партнеров в сочетании с глубокой научной экспертизой. 

Еще одна неотъемлемая часть любого бизнеса — налоги. Комплексное налоговое сопровождение входит в число ведущих направлений работы Parallax, благодаря чему юристы и налоговые консультанты агентства готовы обеспечить поддержку по всем возникающим вопросам — от аудита приобретаемых активов до участия в проверках. Своевременная правовая помощь способствует минимизации рисков в сфере налогообложения и дает возможность сконцентрироваться на основной деятельности, не отвлекаясь на решение проблем с налоговыми органами. 

В случае судебных разбирательств юристы Parallax успешно представляют интересы клиентов в судах. Высокий уровень профессионализма и накопленный опыт позволяют эффективно отстаивать права не только в арбитражных судах, но и в высшем судебном органе — Верховном Суде.    

Консалтинговое агентство Parallax специализируется в следующих областях:

  • налоговый консалтинг;

  • налоговый аудит;

  • досудебные налоговые споры;

  • судебное представительство;

  • защита от налоговой субсидиарной ответственности;

  • правовое сопровождение цифровых проектов (блокчейн, криптовалюта, искусственный интеллект и др.).

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Основатель Parallax

Управляющий агентством Parallax Михаил Успенский — квалифицированный юрист с обширным опытом работы:

  • Заместитель председателя общественного совета УФНС по г. Москве.

  • Член Экспертного совета Госдумы по законодательному регулированию криптовалют.

  • Заместитель председателя правления Палаты налоговых консультантов.

  • Юрист с 5 победами в Верховном суде.

  • Аспирант и фундаментальный исследователь правовой природы криптовалют (грант Российского фонда науки).

Юристы и консультанты Parallax

Это объединение высокопрофессиональных цифровых юристов, налоговых консультантов и судебных представителей, а также специалистов в сфере международного сопровождения IT-проектов

Основные услуги агентства

  • Налоги и структурирование. Консалтинговое агентство Parallax предоставляет услуги по комплексному налоговому сопровождению бизнес-процессов: консультации по вопросам применения налогового законодательства, анализ налоговых рисков, сопровождение взаимодействия с налоговыми органами, аудит налогового учета, а также оптимизацию налоговой нагрузки. 

Такой подход помогает вести бизнес максимально безопасно: исключается вероятность возникновения негативных последствий в виде штрафов, привлечения к ответственности руководства, доначислений и т.д. 

  • Представительство в суде. Профессиональное представительство интересов клиентов в суде способно снизить вероятность наступления как финансовых, так и репутационных последствий. Этап подготовки к судебному процессу и непосредственно судебные разбирательства предполагают всесторонний анализ материалов дела, тщательное изучение судебной практики и выбор верной тактики. Зачастую именно судебные разбирательства являются последней оставшейся возможностью защиты бизнеса. Наличие квалифицированной юридической защиты на данном этапе приобретает особое значение.

Юристы агентства Parallax имеют опыт сопровождения многомиллиардных налоговых разбирательств в судах (арбитражные суды, Верховный Суд). Также юристы Parallax участвуют в разрешении дел, связанных с уголовной и субсидиарной ответственностью топ-менеджмента и бенефициаров.

  • Цифровые технологии и блокчейн. Консалтинговое агентство Parallax помогает развивать бизнес в сфере цифровых технологий и блокчейна безопасно и эффективно. Цифровые юристы готовы предоставить правовую защиту и экспертную поддержку для реализации IT-проектов. Несмотря на то что правовое регулирование цифровых технологий и блокчейна пока находится на начальном этапе развития, юристы Parallax имеют обширный опыт консультирования трансграничных проектов. 

Примеры успешных кейсов

  • Судебная налоговая реконструкция — снижение доначислений на 1,5 млрд рублей.

  • Предпроверочный анализ — урегулирование претензий комиссии по легализации на 100 млн. рублей.

  • Реструктуризация многомиллиардных недвижимых активов — оптимизация налоговых последствий по НДС.

  • Налоговая субсидиарная ответственность — защита директора на 300 млн рублей.

  • Льгота по налогу на прибыль — прецедентный спор, победа в Верховном Суде.

  • Вклад биткоина в уставный капитал ООО — прецедент в России.

  • Ссуда в российском банке под залог блокчейн-токенов — прецедент в России.

Преимущества работы с консалтинговым агентством Parallax

  • Все юристы и консультанты агентства — профессионалы высочайшего уровня с многогранным практическим опытом.

  • Множество успешных кейсов по всем направлениям работы.

  • Комплексный подход к решению задач, возникающим перед современным бизнесом.

  • Оптимальное ценообразование — стоимость консультации начинается от 77 777, 77 рублей.

Создание безопасных, надежных и безупречных с точки зрения закона стратегий функционирования бизнеса — один из главных приоритетов работы агентства Parallax

Юристы и консультанты Parallax

Это объединение высокопрофессиональных цифровых юристов, налоговых консультантов и судебных представителей, а также специалистов в сфере международного сопровождения IT-проектов

Реклама: ИП Успенский Михаил Алексеевич, ИНН 772773080890, erid: LjN8KEseX

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Консалтинговое агентство Parallax: юристы и консультанты для вашего бизнеса

Стремительное развитие технологий неизменно влечет за собой появление новых вызовов, и правовая сфера — не исключение. Цифровые технологии и блокчейн нуждаются в профессиональном юридическом сопровождении: это необходимое условие для безопасности проектов и предотвращения возможных рисков. 

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