Бюджеты, принятые в кризисный год, похожи на истощенную корову. Что происходит с нефтянкой в России

Конечно, пока не сильно понятно, каким образом с мая следующего года РФ будет добывать нефти выше предыдущего исторического потолка. Базовый уровень добычных квот для РФ будет повышен на 0,5 млн баррелей, до 11,5 млн баррелей в сутки. Надо понимать, что это - системный средний уровень, без сезонности. В таких объемах добыча нефти и конденсата никогда не велась и долго не держалась, по разным причинам (см. картинку).

На графике присутствует несколько пиков, например, максимальная среднесуточная добыча нефти в октябре 2016 года составляла 11.2 мбд, причем, похоже, что это был частично искусственный процесс - ради торгов за квоту, ведь далее она от уровня октября и считалась.

В последующие годы рост добычи в стране был обеспечен стабильными инвестициями в цепочку новых проектов на фоне посткризисного восстановления отрасли и достаточно высоких нефтяных цен. Официальные оценки дополнительных добычных возможностей перед кризисом прошлого года составляли порядка 0.5 мбд к тем 11, которые добывались в январе-феврале 2020. Отказ от сделки в марте 2020 даже сулил новые постсоветские добычные рекорды. Но, как теперь известно, все пошло совсем не так.

Дальнейший набор произошедших негативных событий общеизвестен и был неоднократно описан. Если кратко, то неопределенности по спросу и огромные принятые ограничения добычи серьезно дестимулировали инвестиции. Отдельным дочкам нефтяных компаний приходилось балансировать весь промысел, и часть высокообводненного скважинного фонда после полной остановки вряд ли вернется обратно. Более того, сама остановка добычи была крайне неравномерна, и это дает небольшой дополнительный негативный эффект.

В ответ на неопределенность со сценариями развития макроситуации осенью 2020 было принято решение о повышении налогов на отдельные категории месторождений. Возможно, сыграло свою роль и распространенное мнение, что 40$ за баррель марки Брент теперь чуть ли не потолок. А значит забирать ренту надо здесь и сейчас, нет времени объяснять, нологи плоти. В итоге больше всего пострадала наиболее льготируемая категория - сверхвязкая нефть. В моменте ее добыча, конечно, сильно не валится, но это точно минус от форвардных производственных планов. Несмотря на невысокие объемы, этот минус, по сути, является гарантированным.

У многих базисных вещей, связанных со стройкой и нефтесервисом, бывает существенный внутренний гистерезис. Если вы не завезли вовремя буровые на автономку - вы точно не пробурите скважину в этот сезон. Если крупный подрядчик полностью уходит из средней руки добычного региона - он не вернется обратно по щелчку пальцев, как бы недропользователь этого ни желал. Если уволенные люди пошли собирать металлолом… ну вы поняли и т.д. и т.п. Решения прошлого года принимались очень быстро и местами предельно жестко. Нефтянка - это почти всегда ригидная операционная вертикаль, чтобы выполнить огромные принятые обязательства, пришлось действовать решительно, а ломать, как известно, не строить. Немного влияет и годовая цикличность - бюджеты, принятые в кризисный год, обычно похожи на истощенную корову с торчащими ребрами, поэтому год текущий не подразумевал активной подготовки к возврату доковидных уровней производства.

Весь этот нарратив и технико-технические затыки для начала необходимо развернуть, принять расширенные бюджеты, найти подрядчиков и т.д. Будем с интересом наблюдать, насколько гладко пойдет.