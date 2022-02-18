Цена нефти дважды превысила 95$ за баррель

Нефть делает второй заход в попытке закрепиться выше 95$ за баррель. Нефти в мире, в теории, должно быть еще много и очень много.

Есть Ливия с ее вечными политическими проблемами, есть упавшая на дно кризиса Венесуэла, есть Иран, который внезапно может стать более договороспособным.

Также существуют оценки свободных добычных мощностей. Как ни считай, у стран Залива с их прекрасной геологией есть все возможности по наращиванию производства нефти. Причем достаточно быстро. Но и эти резервы не бесконечны.

Страны Европы начали массово отменять введенные ранее ковидные ограничения. На фоне затухания последних пандемических волн и легкости активного штамма к лету вполне можно будет получить ситуацию с практически доковидной свободой перемещения. А это будет мощный буст для авиакеросина — последнего отстающего по потреблению нефтепродукта. Безусловно, это далеко не базовый сценарий, но то, как совершенно не по-сезонному тают запасы (причем на фоне продаж из SPR), намекает, что текущий баланс, вероятнее всего, оценен неверно.

При таких ценах абсолютно все крупнейшие нефтегазовые компании демонстрируют рекордную выручку и прибыль. В том числе и сланцевики. Поэтому инвестиции, отстававшие весь прошлый год, могут начать наконец-то расти.

Но вместе с капексом придет и инфляция, ведь сервисы тоже хотят свою небольшую часть конъюнктурного пирога. Им тоже надо обновлять основные фонды и платить увеличившиеся за пару лет зарплаты.

Но годовой цикл только начинает свой путь, а высокие цены — вот они, на табло прямо сейчас.

Любые сезонные перебои или же военные столкновения в странах экспортерах — и цена в моменте станет трехзначной. Причем не очень понятно, как это должно разрушить спрос. Денег в «системе» все еще очень много, ехать по делам и лететь на отдых надо. За многие годы даже на ЕМ, очевидно, подросли зарплаты и благосостояние, поэтому цены 2014 года очень хочется хоть как-то инфлировать. Неэластичность сложившейся системы играет на стороне производителей сейчас.

Таким образом, болезненный вопрос текущего баланса спроса и предложения нефтяного рынка почти всегда открыт. А сам спред находится в каком-то перманентно неустойчивом равновесии.

Это помимо имплицитных неопределенностей в оценках. А также периодическом наличии сильного байеса в нужную сторону — те же производители любят шиллить скорый профицит (под согласованный рост нефтедобычи), но по отчетностям и запасам его вообще-то как бы и нет, этого самого профицита.

Опять же, в исполнении пакта наметился перманентный гэп между квотой и возможностями пестрой коалиции стран. Ситуация продолжается с прошлого лета. Некоррелированность проблем, от плохой погоды в Перу до недоинвестированности глубоководья Анголы, практически гарантирует низкую вероятность проявления стахановских темпов роста по отрасли совокупно. Скоро возникнет необходимость перераспределения добычных квот, а как мы помним, вопрос этот крайне болезненный для отдельных стран.

Сверхвысокие цены, низкий spare cap и фронтальная недоинвестированность длинноцикличной отрасли — лучшее лекарство от негативных воспоминаний и негативных же цен весны 2020. Мощный приток нефтедолларов в бюджеты всех уровней как бы затирает гистерезис. Не так уж и много времени остается до новых терок внутри ОПЕК .

Посмотрим, как пройдет испытание теперь уже высокими ценами. Соблазн увеличения доли рынка на фоне рекордно низких производственных резервов будет силен как никогда. Особенно на фоне популярных кричалок о пике спроса на нефть и ускоренном энергопереходе.

Нефтяных цен огромное количество.

Типовой обыватель слышит об уровнях безубытка известных производителей и средней себестоимости добычи барреля нефти.

Пользователь форекса смотрит фронтальный фьючерс (а точнее — CFD).

Продвинутый трейдер внимательно изучает стрип и дивится совершенно жуткой бэквордации кривой.

Умудренный опытом министр сообщает о неком «справедливом» долгосрочном уровне цен, к которому они обязательно вернутся (нет).

Консультант на сложных эксель-моделях пытается прикинуть ценовой эквилибриум, с краткосрочным матчингом спроса и предложения уже к середине августа.

Шейх отдельно взятой небольшой страны крайне доволен уверенным превышением ценового бюджетного брейкивена.

Трейдер крупного хедж-фонда, согласовав лимиты, встает в лонг по текущим, делая ставку на защиту от роста инфляции, ведь в популярных ресерчах американских инвестдомов популярно сказано, что цена будет трехзначной.

Казначейство среднего сланцевика в ужасе прикидывает убытки по осеннему хеджу 3-way колларом.

И так далее. И тому подобное.