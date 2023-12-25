ЭЦП: что поменялось и как получить или перевыпустить в 2024 году

В августе 2023 года в очередной раз внесли изменения в 63-ФЗ «Об электронной подписи». Рассказали о главных изменениях, а также подготовили пошаговые инструкции для руководителей, ИП и сотрудников — по выпуску и перевыпуску сертификата электронной подписи в ФНС.

Новое в ЭЦП с 2023 года

В закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» в августе 2023 года внесли поправки:

1. С 1 сентября 2023 года аккредитованные удостоверяющие центры (УЦ) не имеют права выдавать сертификаты юрлиц на сотрудников. Сотрудник может получить только личный сертификат физлица. К сертификату физлица работодатель обязан выпустить в ФНС машиночитаемую доверенность (МЧД) и указать в ней полномочия сотрудника.

В сертификате физлица отсутствуют сведения о компании, в которой работает сотрудник. В таком сертификате содержатся только данные физлица, поэтому сотрудник может использовать один сертификат в нескольких компаниях, например, при смене места работы.

2. Сотрудники должны подписывать документы от лица компании, используя сертификат физлица вместе с МЧД.

3. Действие сертификатов сотрудников юридических лиц продлили до окончания срока их действия, вплоть до 31 августа 2024 года. До этого срока сотрудники смогут пользоваться этим сертификатом и подписывать документы без МЧД. С 1 сентября 2024 года документы, подписанные сертификатом юрлица, не будут иметь юридической силы.

4. Иностранные ЭЦП могут быть признаны усиленными на основании соглашения между участниками трансграничной сделки.

5. Требования к аккредитованным УЦ усилили: размер собственного капитала должен быть не меньше 2 млрд рублей.

6. Аккредитованным УЦ разрешили выдавать сертификаты квалифицированных электронных подписей (КЭП) со сроком действия 12 лет. При этом срок действия закрытого ключа не меняется — их будут выдавать на 12 или 15 месяцев. Поэтому обязанность по продлению срока действия закрытого ключа не отменяется.

7. С 1 сентября 2023 года финансовые организации смогут выпускать МЧД с правом передоверия.

Если сотрудники компании успели получить сертификаты юрлиц до 1 сентября, то можно до конца августа 2024 года работать без МЧД. Но если сотрудники уже перешли на сертификаты физлиц, а вы выпустили для них в ФНС МЧД, работайте по новым правилам.

Как выпустить новый сертификат ЭЦП в 2024 году: пошаговая инструкция

Руководители компаний и ИП могут получить сертификаты электронных подписей в УЦ ФНС и у ее доверенных лиц.

Руководители бюджетных организаций получают сертификаты в Казначействе.

Руководители банков или финансовых организаций или ИП из финансового сектора получают сертификат в Центробанке.

Физлица получают сертификаты в коммерческих УЦ.

Инструкция для руководителей и ИП

Шаг 1. Проверьте данные.

Во-первых, у вас не должно быть других сертификатов ФНС — он может быть только один. Если сертификат уже есть, но вы хотите получить новый, предыдущий придется отозвать. Для это заполните заявление на отзыв сертификата в отделении ФНС, когда придете получать новый сертификат.

Во-вторых, убедитесь, что в базе ФНС все данные о компании или ИП актуальны. Сделать это можно на сайте налоговой.

В-третьих, у вас должен быть сертифицированный токен для записи сертификата. УЦ ФНС поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А (например, Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и т.п.).

Шаг 2. Выберите удобное отделение ФНС.

Отделений ФНС более 700, выберите рядом с домом или работой.

Важно! Не обязательно выбирать отделение, в котором вы вставали на учет. Вы можете выбрать любое.

Скачать полный перечень отделений ФНС с адресами и режимом работы.

Шаг 3. Запишитесь на прием в ФНС.

Вы можете прийти без записи, но лучше все же заранее спланировать визит, чтобы не тратить время на очереди. Вы можете записаться на конкретную дату и выбрать удобное время в личном кабинете налогоплательщика или с помощью сервиса ФНС для онлайн-записи на прием.

Если записываетесь через онлайн-сервис, выбирайте отделение, которое есть в реестре УЦ ФНС, иначе вы не сможете выбрать нужную услугу. Например, в Москве вы можете получить ЭЦП в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве по адресу: Походный проезд, вл. 3, стр. 2

Шаг 4. Подготовьте документы.

Вам понадобится паспорт, СНИЛС и ИНН.

Кроме того, не забудьте взять с собой сертифицированный токен, в отделении ФНС они не продаются.

Шаг 5. Подайте заявление на выпуск сертификата ЭЦП.

Подать заявление можно онлайн через ЛК налогоплательщика, либо при посещении отделения фНС.

Скачать бланк заявления на выпуск сертификата ЭЦП.

Шаг 6. Подтвердите личность.

Для этого предъявите сотруднику ФНС паспорт.

Шаг 7. Получите сертификат.

В течение 15 минут вам выдадут сертификат. Сотрудник ФНС выпустит ЭЦП и запишет ее на ваш токен.

Если в системе нет сведений о заявителе, то процедура выдачи ЭЦП может затянуться до 5 дней.

Почему ФНС может отказаться выдать ЭЦП Есть три причины: нет паспорта и СНИЛС.

нет токена или он не соответствует требованиям.

данные о заявителе не совпадают с данными в базе ФНС.

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Инструкция для сотрудников

Последовательность шагов схожа с получением сертификата руководителем, разница в том, что физлицо получает ЭЦП не через ФНС, а через аккредитованные коммерческие УЦ.

Шаг 1. Оставьте заявку.

Обратитесь в УЦ и оставьте заявку на получение ЭЦП.

Шаг 2. Заполните заявку.

В личном кабинете УЦ заполните заявление на получение ЭЦП. Внесите паспортные данные, ИНН, СНИЛС, оставьте электронную почту — графы для заполнения могут слегка отличаться от центра к центру.

Большинство УЦ работают со сканами документов. Загрузите сканы паспорта, СНИЛС, ИНН, заявления на получение ЭЦП.

Шаг 3. Проверьте данные.

Если все верно, выберите отделение, в котором вы подтвердите личность и получите ЭЦП, и отправьте заявление.

Шаг 4. Оплатите счет.

Получение ЭЦП для физлиц — платное.

Шаг 5. Подтвердите личность.

После одобрения заявки и оплаты посетите УЦ и предъявите оригиналы документов из заявки.

Шаг 6. Получите ЭЦП.

Если все верно заполнено, сотрудник УЦ выдаст вам сертификат. Уточните заранее, выдают ли в сервисе токены или нужно приобрести его заранее.

В некоторых УЦ действует доставка, в некоторых — возможность выпустить сертификат онлайн в личном кабинете после подтверждения личности в отделении.

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Как перевыпустить сертификат ЭЦП в 2024 году: пошаговая инструкция

Инструкция для руководителей и ИП

У сертификата есть срок действия, когда он подходит к концу, его можно бесплатно перевыпустить в ЛК на сайте ФНС. Вам понадобится действующая квалифицированная электронная подпись (КЭП) и ноутбук или компьютер.

Шаг 1. Вставьте токен с действующей КЭП в компьютер или ноутбук.

Шаг 2. Откройте сайт ФНС и войдите в личный кабинет.

Шаг 3. Зайдите на вкладку перевыпуска КЭП.

Выберите «Перевыпустить сертификат ЭП» в личном кабинете ИП.

Или «Заявления. Запросы» → «Электронная подпись (КЭП)» → «Заявление на перевыпуск квалифицированного сертификата электронной подписи (сертификат ЭП)» в личном кабинете юрлица.

Шаг 4. Направьте заявление на перевыпуск.

Часть данных заполнится автоматически, остальные укажите самостоятельно.

Шаг 5. Дождитесь проверки заявления.

Обычно заявления рассматриваются в течение 1–2 минут. После проверки запросите изготовление сертификата КЭП и сформируйте его.

Шаг 6. Пройдите датчик случайных чисел.

После нажмите «Подписать и отправить» и дождитесь обработки запроса. Обычно обработка занимает пару часов.

Шаг 7. Выпустите сертификат.

Для этого зайдите в раздел «Информация о заявлениях на перевыпуск сертификата электронной подписи» в личном кабинете ФНС и нажмите «Выпустить» → «Просмотреть» → «Подписать и отправить» → «ОК».

В разделе «Информация о заявлениях на перевыпуск сертификата электронной подписи» отзовите ранее выданный сертификат.

Убедитесь, что токен подключен к компьютеру или ноутбуку и установите сертификат на носитель.

Шаг 8. Проверьте новый сертификат КЭП.

Очистите кэш браузера и попробуйте повторно войти в личный кабинет на сайте ФНС, используя уже новый сертификат электронной подписи.

Инструкция для сотрудников

​Как правило, УЦ заранее напоминает о том, что срок действия сертификата электронной подписи подходит к концу.

Далее вам нужно следовать инструкциям конкретного УЦ, обычно все интуитивно понятно:

подайте заявку на продление подписи

проверьте реквизиты и паспортные данные

получите сертификат и сгенерируйте подпись на токен

оплатите счет

активируйте новый сертификат электронной подписи

Ответы на частые вопросы про ЭЦП

Если ИП получил ЭЦП в уполномоченном центре, а не в ИФНС, как долго она будет действовать и можно ли ее продлить через личный кабинет налогоплательщика?

Удостоверяющий центр действует как доверенное лицо ФНС, так что продлить такую подпись через ЛК на сайте ФНС можно без проблем. Срок действия вы можете увидеть через ПО токена. Запустите панель управления Рутокен, откройте вкладку «Сертификаты» и нажмите на ваш сертификат. В строке «Действителен» вы увидите срок действия вашего сертификата.

При получении сертификата ЭЦП для руководителя компании нужно ли иметь с собой печать организации?

Нет, вам понадобится только паспорт, СНИЛС и ИНН.

Если у руководителя сменилась фамилия, можно ли продлить ЭЦП удаленно?

Если изменилась фамилия, то перевыпуск ЭЦП возможен только при личном посещении налоговой.

Нужно ли записываться на конкретное время на прием в ФНС? На выпуск ЭЦП в Москве работает всего одна ФНС, боюсь застрять в очередях.

Мы рекомендуем все же заранее записываться на прием и выбирать удобные для вас дату и время. Однако в последнее время в налоговой практически нет очередей, как мы видим на практике, самые большие очереди сейчас в военкоматах 😅.

Директор хочет оформить на бухгалтера ЭЦП, чтобы она могла подписывать и отправлять отчеты от лица компании. Как это сделать по новым правилам?

Бухгалтер должен получить в УЦ сертификат электронной подписи физлица, а директор оформить на сотрудника машиночитаемую доверенность и подписать ее своей ЭЦП. После регистрации МЧД в ФНС бухгалтер сможет подписывать отчеты и документы своей ЭЦП физического лица, подкрепленной машиночитаемой доверенностью.

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