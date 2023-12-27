ЖЗБ: Федор Езерский — бухгалтер и действительный статский советник

Мы начинаем новую рубрику — ЖЗБ, или жизнь замечательных бухгалтеров. Первый знаменитый коллега, о котором мы расскажем: Федор Езерский, русский экономист, теоретик и практик бухгалтерского дела, и при этом — действительный статский советник. Он изобрел русскую тройную бухгалтерию и собственные счеты. Но начнем с начала…

Детство

Федор Венедиктович Езерский происходил из дворянской семьи, отец — Венедикт Францевич Езерский, мать — Татьяна Григорьевна урождённая Бонч-Осмоловская. Родился Федор Езерский 17 февраля 1835 года в имении Залесовичи Рогачевского уезда Могилевской губернии.

Родословная и герб Могилёвской ветви рода Езерских, 1838 г.

Он получил домашнее образование, но существуют другие версии о его учебе. По некоторым источникам, он окончил Черниговское уездное училище.

Введение в профессию бухгалтера Федор получил в молодости от своего дяди — Григория Езерского, который работал руководителем счетно-контрольного отделения Военного министерства. Должность, кстати, была очень высокой по тем временам. Григорий Езерский обучил своего племянника счетоводству и, видимо, тем самым определил интерес молодого Езерского к бухгалтерии.

Госслужба

В 1853 году Федор Венедиктович устроился писцом в Могилевскую палату гражданского суда. После этого он служил в различных учреждениях и на разных должностях:

В 1861 году Езерский был прикомандирован в Варшавское интендантство первой армии для внедрения новых форм счетоводства в полках. В то же время он принял участие в конкурсе, организованном Ученым комитетом Министерства государственных имуществ, с сочинением на тему «Наставления о сельскохозяйственном счетоводстве». В нем Езерский сформулировал оригинальные принципы счетоводства, которыми руководствовался после во всех своих работах: «ясность, краткость, полнота и верность».

В 1862 году в Астрахани он ревизовал управление провианта и был членом следственной комиссии по делу о злоупотреблениях в Царицынском провиантском магазине.

В 1864-1865 годах он состоял членом временной комиссии по составлению положения о материальном счетоводстве.

В 1867 году Езерский ревизовал различные управления Военного ведомства в Твери и Вильне.

В одном из своих трудов Езерский упомянул, что с 1855 года он занимается проверками разнообразных отчетностей, включая отчеты о продовольствии войск, сборе государственных доходов, расходах Министерства финансов и других.

Русская самопроверочная тройная система счетоводства

В возрасте 33 лет Федор Езерский вышел в отставку и отправился в Дрезден, чтобы продолжить изучение экономики и бухгалтерского учета, а также пополнить свою библиотеку счетоводной литературой на разных языках.

28 марта 1870 года в газете «Московские ведомости» была опубликована статья под названием «Русская тройная бухгалтерия». В том же году в Дрездене была опубликована первая книга по тройной бухгалтерии под названием «Первый публичный опыт новой системы». С того времени труды Езерского стали выходить как в России, так и за рубежом. За 45 лет он выпустил множество книг по тройной бухгалтерии.

Новая форма счетоводства, предложенная Езерским, включала в себя учетные книги и правила переноса информации из одних книг в другие.

О своей системе Федор Езерский писал:

«Если определять сущность всякой системы счетоводства числом параллельных записей, то за сущность предлагаемой системы следует принять распределение ее записей по трем параллелям.

I. Хронологической,

II. Систематической,

III. Сводной.

Особенность строя новой системы заключается в своеобразном, лишь ей одной свойственном разнесении сумм по книгам, счетам и по графам, сведении их по итогам и подчинении всех итогов 19-ти необманчивым признакам верности.

Построение предлагаемой системы основано на следующих 19 столбцах.

Преимущества новой системы

Краткость предлагаемой системы и подчинение в ней контролю всех существенных в торговом счетоводстве цифр дают ей следующие преимущества перед существующими системами.

Устранение возможности скрытия ошибок и обманов. Легкость и быстрота обнаружения ошибок. Легкость контроля. Ясность убытка. Ясность прибыли. Легкость определения цифры капитала. Легкость обзора счетоводства в его целом. Сокращение труда. Облегчение труда»*.

*Медведев М. Ю. Идеи и прозрения русской бухгалтерии. Хрестоматия. — М.: ДМК Пресс, 2012. — 200 с.

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Федор Езерский не только пишет о преимуществах своей оригинальной тройной системы счетоводства, но и выступает с критикой двойной системы бухгалтерии. По его мнению, двойная система не позволяет определить место и характер ошибок, и чтобы отыскать ошибку, приходится проверять весь учет или же действовать наугад. Также к недостаткам двойной системы Езерский относит отсутствие граф убытка и прибыли, из-за чего нет возможности оценить финансовый результат в хронологическом и систематическом порядке. Кроме того, верность учета по двойной системе проверить очень сложно.

В течение нескольких лет тройная русская бухгалтерия привлекала общественное внимание и становилась предметом активных дискуссий. Многие критиковали эту систему, поскольку Езерский посмел пойти против основного принципа бухгалтерии — двойной записи. Но система имела и много сторонников и получила признание, в том числе на международном уровне, что подтверждают дипломы, медали и похвальные грамоты.

Счеты Езерского

В 1872 году Федор Венедиктович усовершенствовал русские счеты. Новая модель позволяла получать частные и произведения, которые после можно было складывать.

Счеты Федора Езерского

В 1874 году Езерский получил патент на производство «машинки для умножения и деления» от Департамента мануфактур и торговли. Счеты Езерского выпускались для продажи в различных модификациях. Однако, несмотря на все усилия, эта счетная машина не смогла завоевать широкую популярность среди пользователей.

Бухгалтерские курсы

А точнее, счетоводные. Езерский был сторонником использовать русские слова для обозначения профессиональных терминов. Например, вместо «бухгалтер» — «счетовод», «кредитор» — «доверитель», «дебитор» — «заборщик».

В 1874 году Федор Венедиктович основал счетоводные курсы. Он был не только ученым, но и предпринимателем, и он использовал свои знания и изобретения для того, чтобы открыть бизнес и получить прибыль. Сначала курсы открылись в Санкт-Петербурге, и вскоре они приобрели популярность и стали массовыми. С 1887 года такие же курсы были открыты в Москве и других городах Российской империи. Это были одни из первых и крупнейших бухгалтерских, простите, счетоводных курсов в России. Курсы не только предлагали обучение, но и помогали выпускникам найти работу. Очень популярный и в наше время формат.

Основной аудиторией курсов становятся молодые женщины, именно Езерский впервые привлекает женщин к бухгалтерской работе. Свое внимание к женской аудитории он отражает и в названиях брошюр, например «Счетоводство аккуратной хозяйки».

Для тех, кто не мог посещать курсы очно, Езерский разработал систему удаленного обучения (опять же, очень современная идея): обучающиеся получали на руки план занятий и список литературы.

Здание курсов Ф. В. Езерского, Тверская, 16



Учебники и журналы Езерского

Федор Езерский был талантливым человеком и разносторонней личностью. Кроме изобретения собственной системы ведения бухгалтерии, счетов, курсов он писал учебники и сам их издавал. Езерский владел собственной типографией и книжными лавками. Только по счетоводству он выпустил более ста учебников и брошюр.

Реклама книг Ф.В. Езерского

В 1889 году Езерский основал иллюстрированный бухгалтерский журнал «Практическая жизнь». В нем публиковались не только бухгалтерские материалы. Читатели могли познакомиться с современным художественными произведениями, научными статьями из самых разнообразных сфер. Вскоре журнал стал еженедельным и продолжал свое существование до 1914 года. Естественно, что редактором был сам Федор Венедиктович, который позднее привлек в эту деятельность своего сына Николая Федоровича.

Конференция счетоводов

Но вернемся в декабрь 1891 год, когда в рамках своих московских курсов Федор Езерский организовал счетоводную выставку. Именно на этой выставке прошел Первый Всероссийский съезд счетоводов. Другими словами, это была первая всероссийская конференция бухгалтеров.

Комьюнити счетоводов

А в 1892 году Федор Езерский основал Общество счетоводов. Опять же, одно из первых подобных обществ в России. Такое комьюнити по роду занятий помогало объединить людей, которые интересовались вопросами экономики и счетоводства. Люди могли приятно провести вместе время, обсудить последние новости из мира бухгалтерии. Общество помогало его членам трудоустроиться на желаемую должность. Там же Езерский продвигал в Обществе свои идеи — тройную систему счетоводства.

Резюме

Умер Федор Езерский в 1915 году. После его смерти интерес к тройной системе довольно скоро сошел на нет, сказалась и приверженность двойной системе, и общая политическая ситуация.

В истории Езерский остался русским светочем бухгалтерской мысли, новатором учета, видным общественным деятелем, писателем, издателем, редактором и самым известным русским бухгалтером.

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