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Банкротство физических лиц

Банкротство ИП: как происходит и какие будут последствия

Рассказываем, что представляет собой процедура банкротства ИП, в каких ситуациях предприниматель признается банкротом и какие у этой процедуры последствия.
Банкротство ИП: как происходит и какие будут последствия
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Банкротство ИП — это ситуация, когда предприниматель не может оплатить долги кредиторам, либо не может перечислить обязательные платежи, например, налоги или взносы. 

Неплатежеспособный предприниматель может быть признан банкротом

По закону о банкротстве ИП признают неплатежеспособным, если есть хотя бы один из признаков:

  • перестал платить кредиторам по своим долгам или не уплатил вовремя налоги; 

  • больше 10% всех его долгов не оплачены уже больше одного месяца;

  • размер долгов превысил стоимость его имущества;

  • есть постановление суда об окончании исполнительного производства из-за того, что у ИП нет имущества, которое можно продать и расплатиться по долгам.

Но если есть основания считать, что ИП в ближайшее время полностью оплатит свои долги, то банкротом его признать нельзя. Например, предприниматель в ближайшее время ждет поступления крупной суммы денег от клиента, или клиент уже перевел деньги, но банк еще не зачислил платеж. 

Пример

Индивидуальный предприниматель Васнецов — владелец фотомагазина. У него в подчинении один сотрудник. Последние полгода у Васнецова почти нет выручки, поэтому он задолжал: банку — 300 000 рублей, сотруднику 50 000 рублей зарплаты, по налогам в бюджет — 100 000 рублей. Кредиторы и сотрудник ждут от него денег уже четыре месяца и планируют подавать иск к предпринимателю в суд. У Васнецова есть месяц на решение проблемы с момента, как кредиторы заявят свои требования погасить долг, иначе ему придется подавать заявление на банкротство.

Процедура судебного банкротства ИП

Дела о банкротстве индивидуальных предпринимателей рассматривает арбитражный суд по месту жительства ИП. Место жительства ИП — это адрес постоянной или временной регистрации предпринимателя.

В арбитражный суд с заявлением о банкротстве ИП могут обратиться:

  • кредиторы предпринимателя — конкурсный кредитор, либо налоговый орган; 

  • сам ИП.

Но кредиторы или ИП могут обратиться в арбитражный суд только после того,как выполнили действия:

  • составили уведомление о своем намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве;

  • за 15 календарных дней до дня обращения в арбитражный суд опубликовали уведомление на Федресурсе.

То есть, кредиторы должны предупредить должника о том, что намерены обратиться в суд для того, чтобы признать его банкротом.

К заявлению в суд о банкротстве ИП конкурсный кредитор или налоговик  должен приложить:

  • Выписку из ЕГРИП. Документ нужно получить не ранее чем за пять рабочих дней до даты подачи в арбитражный суд заявления. 

  • Документы, предусмотренные процессуальным законодательством. Например, документы, подтверждающие задолженность, списки кредиторов и должников, опись имущества должника.

ИП-должник может обратиться в суд самостоятельно, и в некоторых случаях он просто обязан это сделать. 

ИП обязан обратиться с заявлением о банкротстве через суд, если:

  • размер его задолженности — не менее 500 000 рублей;

  • он не платил по своим долгам в течение трех месяцев с даты, когда он должен был оплатить кредитору товар, работы, услуги или налоги в бюджет.

ИП обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом не позднее 30 рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о том, что не сможет расплатиться по долгам.

Если предприниматель не подаст заявление о банкротстве, налоговые органы могут его оштрафовать — от 5 000 до 10 000 рублей. За повторное правонарушение по статье 14.13 КоАП будет штраф — от 3 000 до 5 000 рублей, должностных лиц ждет дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.

ИП имеет право подать в арбитражный суд заявление о банкротстве также в случае, если его долг меньше 500 000 рублей, но он не может его погасить. Например, предприниматель, задолжавший кредиторам 100 000 рублей, может подать заявление. Если суд установит, что  ИП действительно не может расплатиться по долгам, он запустит процедуру банкротства. 

Против ИП можно возбудить только одно дело о банкротстве. Нельзя возбудить и рассматривать одновременно два дела о банкротстве — как гражданина и как индивидуального предпринимателя (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13.11.2017 № А74-4527/2017).

При обращении в суд с заявлением о банкротстве предприниматель обязан представить доказательства того, что он публиковал на Федресурсе соответствующее уведомление. Если ИП не опубликует уведомление, суд не будет рассматривать его заявление.

Упрощенное банкротство ИП

С 1 сентября 2020 года ИП могут пройти процедуру банкротства в упрощенном внесудебном порядке — через МФЦ. 

Для этого ИП должен соблюсти одновременно два условия:

  • общая сумма задолженности должна быть от 50 000 до 500 000 рублей;

  • в отношении него не должно вестись исполнительное производство.

Если ИП соответствует этим условиям, он может подать заявление о признании себя банкротом в МФЦ по месту жительства или пребывания. Вместе с заявлением гражданин подает список кредиторов, о которых он знает.

В списке нужно указать:

  • наименование или Ф.И.О. кредиторов;

  • суммы кредиторской и дебиторской задолженности;

  • места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина.

В течение одного рабочего дня МФЦ проверяет, не ведется ли в отношении ИП исполнительное производство. Если исполнительных производств нет, МФЦ в течение трех рабочих дней вносит запись о возбуждении банкротства на Федресурс.

Если окажется, что в отношении ИП возбуждено исполнительное производство, то МФЦ вернет заявление. В этом случае обратиться с заявлением повторно можно не раньше чем через месяц. Возврат можно обжаловать в арбитражном суде по месту жительства.

Если во время внесудебного банкротства у ИП существенно улучшится имущественное положение, он должен в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ. Без такого уведомления кредитор не сможет обратиться в суд с заявлением о признании гражданина банкротом. 

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Особенности рассмотрения обоснованности заявления о банкротстве ИП 

Когда суд рассматривает дело о банкротстве индивидуального предпринимателя, он может применять процедуры:

  • реструктуризации долгов;

  • реализации имущества;

  • мирового соглашения.

Реструктуризация долга — это процедура, которую применяют для погашения долгов перед кредиторами по плану реструктуризации долгов. То есть, должнику будет дана возможность погасить долги за счет продления сроков выплаты.

Со дня начала процедуры реструктуризации долгов:

  • В отношении ИП будет действовать мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей.

  • Не будут начислять неустойки, другие финансовые санкции и проценты по большинству обязательств.

  • Снимут арест имущества и другие ограничения на него.

  • Приостановят имущественные взыскания по исполнительным документам, за исключением требований кредиторов, которые ИП не указал в заявлении, и требований по делам:

    • возмещении вреда жизни или здоровью;

    • выплате заработной платы и выходного пособия;

    • возмещении морального вреда;

    • взыскании алиментов;

    • других требований, которые неразрывно связаны с личностью кредитора.

Процедура реструктуризации долгов может быть заменена на процедуру продажи имущества в случаях:

  • Если при реструктуризации долгов не был представлен план реструктуризации. Тогда одновременно с принятием решения о признании гражданина банкротом начинается процедура продажи его имущества. 

  • Если у должника нет дохода, чтобы оплатить все долги кредиторам во время процедуры реструктуризации долгов.

Продажа имущества — это процедура, применяемая к ИП-банкроту для соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Все имущество, материальные активы предпринимателя после признания его банкротом обращаются в конкурсную массу и будет проданы для погашения долгов ИП перед кредиторами в порядке очереди.

Даже если ИП закрыл бизнес, но у него осталось имущество, которое он использовал в предпринимательской деятельности, оно тоже может быть продано. Но это не касается имущества, не предназначенного для ведения бизнеса, например, личных вещей и необходимых предметов быта: одежды, мебели и посуды.

Мировое соглашение — это процедура, в ходе которой ИП может договориться с кредиторами о снижении суммы долга, об отсрочке либо рассрочке. Мировое соглашение заключают письменно, подписывают все заинтересованные стороны и утверждает арбитражный суд. Когда оно утверждено, суд прекращает процедуру банкротства ИП и закрывает дело.

Мировое соглашение должно содержать положения:

  • о порядке выплаты долга и сроках перечисления денег кредиторам; 

  • о закрытии долга, если должник передал в счет долга какое-то имущество; 

  • об обмене суммы долга на доли в уставном капитале должника; 

  • об изменении сроков и порядка уплаты обязательных платежей, например, процентов, налогов, включенных в реестр требований кредиторов. 

Надо ли ИП закрывать бизнес перед банкротством 

Принудительно ФНС не будет закрывать ИП-банкрота. Но если ИП не закроет бизнес сам, долги будут только расти, так как Социальный фонд будет ежегодно начислять страховые взносы по итогам года. Наличие долгов перед контрагентами и бюджетом не помешает закрыть ИП. Но надеяться на то, что долги спишут, не стоит. 

Банкротство ИП: последствия 

Срок 

Последствия (ст. 216 закона о банкротстве)

С момента принятия арбитражным судом решения о признании ИП банкротом и о введении реализации имущества

Государственная регистрация в качестве ИП утрачивает силу

Аннулируются выданные лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности

В течение пяти лет с момента завершения процедуры банкротства ИП

Нельзя открыть ИП после банкротства 

Запрет на предпринимательскую деятельности, а также на занятие должностей в органах управления юридического лица или участие в его управлении иным способом

В течение десяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве ИП

Запрет занимать должности в органах управления кредитной организации, иным образом участвовать в ее управлении

Главное в статье 

  1. Нельзя стать банкротом только потому что накопились долги, а платить по ним не хочется. Предприниматель должен отвечать признакам финансовой несостоятельности: объективно не справляться с долговой нагрузкой даже при условии продажи имущества.

  2. Для судебного банкротства нужно собрать много документов. Полный список приведен в статье 213.4 «Закона о банкротстве».

  3. Внесудебное банкротство подойдет не всем. Сумма долга не должна превышать 500 000 рублей, но должна быть больше 50 000 рублей. Еще против предпринимателя не должно быть открыто исполнительное производство. 

  4. Долги банкрота спишут только после продажи имущества.

  5. Пока идет процедура банкротства, у предпринимателя заблокируют счета, финансовый управляющий будет контролировать поступление доходов, оставляя на карте прожиточный минимум и деньги на обязательные расходы.

  6. Новые кредиты и займы после процедуры банкротства банки не дадут. 

  7. Во время процедуры банкротства кредиторам запрещено взыскивать с должника задолженности, начислять проценты и неустойки.

  8. Новый бизнес предприниматель сможет открыть только через 5 лет.

  9. Если допустить ошибки при подаче заявления на банкротство, суд может признать банкротом, но не списать долги. 

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