Как оформить договор с поставщиком и ничего не упустить

Правильно составленный договор поставки защитит ваши интересы, если в сотрудничестве что-то пойдет не так: например, если поставщик без предупреждения поднимет цены, сорвет сроки или изменит условия доставки. Разбираем 8 моментов в договоре, на которые надо обратить особое внимание.

Договор поставки оформляет закупку товара для бизнеса. Такой договор — частный случай договора купли-продажи, но со своими особенностями:

договор поставки всегда заключается между двумя юридическими лицами;

товары по договору приобретаются только для предпринимательской деятельности, а не для личного использования.

Для того, чтобы договор считался заключенным, можно составить его на бумаге, в электронном виде или даже обменяться письменными сообщениями с указанием товара и срока поставки.

Кроме того, если одна сторона сделки отправит договор, а вторая его не подпишет, но подтвердит согласие своими действиями (например, начнет отгружать товар), договор будет считаться заключенным.

Поэтому очень важно заранее составить и согласовать договор, который полностью вас устраивает. Разберем нюансы, на которые нужно обратить особое внимание.

Предмет договора

В договоре поставки обязательно нужно описать его предмет — то есть, товар, который поставщик передает покупателю. Без этого договор не считается заключенным (ст. 455 ГК).

Опишите товар как можно конкретнее. Например, если обозначить в договоре поставку стиральных машин, без уточнений, но на словах договориться на конкретные модели и производителей, то в суде доказать несоответствие моделей будет невозможно.

В большинстве случаев подробное описание товара и его характеристики выносят в приложение к договору — спецификацию, которую тоже подписывают обе стороны. В ней прописывают:

модель товара;

производителя;

марку;

серийный номер;

артикул;

сорт;

размер, вес и габариты;

количество товара;

качество, если оно измеряется конкретными параметрами (например, сметана жирностью 15%).

Там же указывают особенности товара — например, б/у, или заранее согласованные недостатки товара — и комплектацию. Если товар состоит из двух и более частей, необходимо прописать это в договоре и перечислить все детали.

По закону продавец обязан вместе с вещью передать ее комплектующие и относящиеся к ней документы: технический паспорт, сертификат, инструкцию по эксплуатации. В договоре можно перечислить эти документы.

Обратите внимание на то, как заполнен предмет договора и спецификации. Со стороны поставщика документ могли составлять по шаблону, и допустить в нем ошибки.

Сроки поставки

Если в договоре не прописан срок поставки, он не считается заключенным, и поставщик вам ничего не должен (ст. 506 ГК).

Укажите или проверьте в договоре даты поставки или условия, по которым определяется дата. Например, «поставщик обязуется передать товар в течение месяца с даты заключения договора». Если для вас важна конкретная дата, или даже точное время, раньше или позже которого не должно быть поставки, пропишите это в документе.

Если вам важно получить поставку как можно раньше — напишите об этом, и обязательно добавьте пункт о предварительном уведомлении. Например: «Поставка раньше указанного срока возможна при условии уведомления покупателя за два дня».

В длительных договорах срок записывают в график поставки или заявку покупателя (ст. 508 ГК). Для заявки обычно прописывают порядок подачи. В таком случае соблюдайте порядок, иначе поставщик не отвечает за срыв сроков (ст. 509 ГК).

Обратите внимание, как в договоре отсчитывается срок отгрузки. Он может начинаться как от даты получения заявки, так и от момента перевода аванса.

Цена товара

Цена за товар может быть указана как общая или за единицу измерения, например, за килограмм.

В идеальном случае в договоре будет указано, что цена товара не изменится в течение срока действия договора. На практике так почти никогда не бывает: сырье может подорожать, и поставщики это понимают.

Однако в договоре обязательно должно быть прописано, что цена товара определена в спецификации на день заключения договора, и об ее изменении поставщик обязан известить в письменной форме заранее, например, за 10 дней.

Сроки оплаты и способ расчета

Оцените, подходят ли вам сроки оплаты, указанные в договоре. За просрочку оплаты поставленных товаров поставщик вправе начислить пени в размере 7,5 % годовых (ст. 486 ГК). По договору пени может быть еще больше.

Оплачивать товар покупатель может наличными или безналичным переводом, с предоплатой или без нее.

Обычно в основной договор включают только способ расчетов — например, по расчетному счету платежными поручениями на основании счетов поставщика — в сроки выносят в приложения к договору, по каждой конкретной поставке.

Пропишите в договоре, в каких случаях обязательства по договору могут считаться выполненными. Возможен один из трех вариантов:

В момент списания денег с расчетного счета покупателя. В момент зачисления денег на расчетный счет поставщика. В момент зачисления денег на корреспондентский счет банка поставщика.

Третий вариант уравнивает риски поставщика и покупателя. В этом случае покупатель исполнил свои обязательства, поскольку деньги в банке поставщика, но еще не попали на его счет.

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Доставка

По умолчанию, доставка товара — это ответственность поставщика (ст. 510 ГК). Однако в договоре может быть прописан самовывоз товара силами продавца.

Если доставлять товар будет поставщик, пропишите в договоре, страхуется ли груз при доставке, какой транспорт будет использоваться, кто будет доставлять товары и как поставщик будет сообщать о способе и дате доставки. Например, если на территории покупателя пропускной режим, о доставке нужно предупредить заранее.

Кроме того, проверьте, кто занимается разгрузкой, и входит ли она вместе с доставкой в стоимость товара.

Можно добавить в договор пункт о том, что покупатель вправе осмотреть товар на складе поставщика и самостоятельно его забрать за определенный срок. Если покупатель не заберет товары вовремя, поставщик имеет право требовать их оплаты или отказаться исполнять договор.

Обязанности сторон

Проверьте, перечислены ли в договоре все необходимые вам обязанности поставщика и покупателя.

Главная обязанность поставщика — передать товар надлежащего качества и в установленный срок. Однако помимо этого в обязанности можно включить:

предоставление покупателю всех необходимых документов, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям;

тщательная упаковка товара и его крепление перед перевозкой для защиты от повреждений;

маркировка товара с трех сторон: на двух противоположных боковых сторонах и сверху, водостойкой краской с обозначениями на русском или английском языке;

помощь покупателю в получении документов для экспорта или импорта при необходимости.

В договоре обязательно должно быть прописано, что поставщик несет все риски, которым может подвергаться товар до момента передачи покупателю.

В обязанности покупателя, помимо приемки и оплаты товара, можно включить:

осмотр товара и проверка его качества в указанные сроки, со своевременным сообщением поставщику о возникающих проблемах;

дополнительные расходы в связи с приемкой, если они потребуются.

Все расходы и риски с момента передачи товара — ответственность покупателя.

Приемка товара

Проследите, чтобы в договоре был согласован порядок приемки товара.

В нем должно быть указано:

кто будет принимать товар и на основе каких документов;

в какие сроки пройдет приемка.

Сроки приемки особенно важны, если товар скоропортящийся или крупногабаритный. Если приемка товара должна произойти как можно скорее, пропишите в договоре, срок приемки, например, сутки.

Для крупногабаритного товара может потребоваться специальная подъемно-погрузочная техника, и об ее использовании лучше договориться заранее.

Принимать товар покупатель обязан по инструкции из договора поставки (ст. 513 ГК). Если окажется, что товара не хватает, или он не соответствует качеству, об этом нужно будет сразу сообщить поставщику и не подписывать накладные.

На этот случай в договоре стоит установить срок на допоставку, чтобы поставщик привез отсутствующий товар или устранил недостатки в точно определенный срок. При этом нужно договориться, что покупатель принимает товар на ответственное хранение.

Ответственность сторон

Обратите внимание, какую ответственность несет поставщик и покупатель при нарушении своих обязательств.

Обычно прописывают неустойки за нарушение сроков поставки (для поставщика) и сроков оплаты (для покупателя). Стандартная практика — это «зеркальная ответственность». То есть, одинаковый процент неустойки при нарушениях со стороны покупателя и продавца.

При очень высокой стоимости товара можно установить верхний предел неустойки — «не более суммы основного долга» или «0,3% в сутки от стоимости неоплаченного товара» вместо процента от суммы договора.

Если поставщик откажется выполнять договор уже после его заключения, и покупателю придется закупить товар по более высоким ценам, он вправе взыскать с поставщика неустойку по замещающей сделке. Она покроет разницу в стоимости товаров.

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