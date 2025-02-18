Туристический налог: как рассчитать, уплатить и отчитаться

Кто будет платить туристический налог
Компании и ИП, которые предоставляют места для временного размещения — гостиницы, санатории, хостелы, туристические базы. Законодательно это закрепили в Налоговом кодексе — глава 33.1 «Туристический налог» и изменениями, которые внесли в закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ.
Чтобы бизнес стал плательщиком налога, необходимо несколько условий:
Муниципалитет решил ввести туристический налог — принял соответствующий нормативный акт. Так поступили, например, Анапа, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Тула, Пятигорск. Муниципалитет имеет право и не вводить налог — это право, а не обязанность местных властей.
Недвижимость, где можно разместить постояльцев или туристов, должна принадлежать налогоплательщику на праве собственности. Альтернативный вариант — доверительное управление, в таком случае ФНС будет считать налогоплательщиком доверительного управляющего.
Жилищные фонды или «средства размещения» должны быть в специальном реестре средств размещения — посмотреть перечень можно на общедоступном портале «Гостеприимство». Как будут формировать реестр и что нужно, чтобы средство размещения туда попало, прописали в постановлении Правительства от 27.12.2024 № 1952. Некоторые объекты туристической недвижимости, например, санатории в курортных зонах, где муниципалитеты ввели налог, занесли в реестр по умолчанию.
Наш эксперт уточняет: физические лица, ИП и даже компании, которые сдают дома или квартиры посуточно, платить налог не будут. Ключевое условие — отсутствие отдельной квартиры в реестре. Но если эти квартиры или дома будут создавать совокупный жилой фонд, который управляется одним человеком или группой лиц (общим персоналом), то ФНС могут заинтересоваться таким объектом недвижимости в рамках включения в реестр и уплаты туристического налога.
По какой ставке платить туристический налог
Максимальная ставка в 2025 году — 1% от налоговой базы, но не менее 100 рублей в сутки. Правительство планирует повышать размер налога постепенно:
в 2026 году — 2%;
в 2027 году — 3%;
в 2028 году — 4%;
с 2029 года — 5%.
Туристический налог стал косвенным — его включают в стоимость номеров для постояльцев, а плательщики налога будут рассчитывать, перечислять и подавать декларации.
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Как определить налоговую базу
Надо посчитать стоимость услуг за проживание гостя или туриста, без учета суммы самого налога и НДС. Стоимость надо считать в момент расчета с физлицом, например, за неделю проживания, когда постоялец оплатил 100% услуги. В гостиничном бизнесе часто вносят предоплату за бронирование — в этом случае налоговую базу считают в том периоде, когда было оплачена полная стоимость номера. Такую позицию Минфин и ФНС обосновали в своих письмах от 05.11.2024 № 03-05-08/108773, от 04.10.2024 № 03-05-08/96119, ФНС от 12.11.2024 № СД-4-3/12869@, информация ФНС от 13.11.2024.
В некоторых случаях налог считать не нужно — если предприниматель или компания предоставляют услуги льготным категориям граждан. Категории перечислены в статье 418.4. НК. К ним относятся, например, ветераны и инвалиды боевых действий, герои Труда, люди с инвалидностью первой и второй групп, инвалиды с детства, дети с инвалидностью.
Как рассчитать туристический налог
Чтобы правильно рассчитать туристический налог, необходимо посчитать его два раза — для этого есть две формулы, а потом — взять большее из значений для уплаты.
Пример. Михаил Красильников приехал в Нижний Новгород и поселился в гостиничный номер ООО «Лето» на пять суток. Суточная стоимость номера — 3500 рублей.
1. Рассчитываем минимальную сумму налога, исходя из лимита «не меньше 100 рублей в сутки» по формуле:
МТН = 100 х КС, где:
МТН — минимальный туристический налог, 100 — минимальная ставка в рублях за сутки, а КС — количество суток.
МТН = 500 рублей.
2. Рассчитываем общую сумму налога по ставке, которую установил муниципалитет Нижнего Новгорода — 1%. Применяем формулу:
ТН = СТН х НБ, где:
ТН — туристический налог, СТН — ставка туристического налога (1%), а НБ — налоговая база, 100% стоимости услуги или 17500 рублей.
ТН = 175 рублей.
В этом случае ООО «Лето» обязано уплатить налог по минимальному значению — 100 рублей в сутки, так как 500 рублей больше, чем 175. То, что компании и ИП должны платить налог по большему значению, Минфин обосновал в своем письме от 04.10.2024 № 03-05-08/96065.
Эксперт обращает внимание: у расчета туристического налога есть несколько нюансов. Например, в одном номере может жить семья, гостиница заключает договор об оказании услуг с отцом семейства — он оплачивает услугу. Отец семейства может оказаться ветераном боевых действий, в этом случае налог платить не нужно.
Другой частый нюанс — санатории, которые могут оказывать лечебные услуги за счет государственных средств. В этом случае удерживать и перечислять налог тоже не нужно. В остальных случаях санатории всегда платят налоги по минимальной ставке — 100 рублей в сутки.
Когда платить и отчитываться
Уплатить туристический налог необходимо не позднее 28 числа месяца, который следует за кварталом, в котором исчислили налог. Подавать декларацию нужно в ИФНС по месту нахождения гостиницы, хостела или турбазы не позднее 25 числа того же месяца. Форму декларации уже утвердили — КНД 1153008, она вступит в силу 24 февраля 2025 года.
Собрали все сроки в 2025 году в удобную таблицу.
Отчетный период 2025 года
Когда сдавать декларацию
Когда уплатить налог
1 квартал
25 апреля 2025 года
28 апреля 2025 года
2 квартал
25 июля 2025 года
28 июля 2025 года
3 квартал
25 октября 2025 года
28 октября 2025 года
4 квартал
25 января 2026 года
28 января 2026 года
Если крайний день уплаты или подачи декларации выпал на нерабочий или выходной день, то можно исполнить обязанности налогоплательщика в следующий рабочий день.
Скачать образец бланка налоговой декларации по туристическому налогу.
Туристический налог включили в состав единого налогового платежа (ЕНП), поэтому средства для его оплаты можно зачислить на единый налоговый счет (ЕНС). При перечислении в поле 104 платежного поручения укажите КБК 18201061201010000510. Самому туристическому налогу присвоили КБК 18210303000011000110 — его нужно проставить в декларации.
Как учитывать туристический налог в налоговом и бухгалтерском учете
Если налогоплательщик применяет ОСН, ЕСХН или УСН, то этот налог нельзя заносить в расходы или доходы, не отражать его в КУДиР.
В бухучете надо отразить его на отдельном субсчете «Расчеты по туристическому налогу» счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Сумму налога не нужно включать в бухгалтерские доходы.
Необходимо сделать такие проводки:
Оплачена стоимость услуг по временному проживанию с туристическим налогом — Дт 51 – Кт 91-1.
Начислен туристический налог со стоимости услуг по временному проживанию — Дт 91-5 – Кт 68.
Уплачен туристический налог — Дт 68 – Кт 51.
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