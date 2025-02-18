Туристический налог: как рассчитать, уплатить и отчитаться

Чтобы правильно рассчитать туристический налог, необходимо посчитать его два раза — для этого есть две формулы, а потом — взять большее из значений для уплаты.

Пример. Михаил Красильников приехал в Нижний Новгород и поселился в гостиничный номер ООО «Лето» на пять суток. Суточная стоимость номера — 3500 рублей.

1. Рассчитываем минимальную сумму налога, исходя из лимита «не меньше 100 рублей в сутки» по формуле:

МТН = 100 х КС, где:

МТН — минимальный туристический налог, 100 — минимальная ставка в рублях за сутки, а КС — количество суток.

МТН = 500 рублей.

2. Рассчитываем общую сумму налога по ставке, которую установил муниципалитет Нижнего Новгорода — 1%. Применяем формулу:

ТН = СТН х НБ, где:

ТН — туристический налог, СТН — ставка туристического налога (1%), а НБ — налоговая база, 100% стоимости услуги или 17500 рублей.

ТН = 175 рублей.

В этом случае ООО «Лето» обязано уплатить налог по минимальному значению — 100 рублей в сутки, так как 500 рублей больше, чем 175. То, что компании и ИП должны платить налог по большему значению, Минфин обосновал в своем письме от 04.10.2024 № 03-05-08/96065.

Эксперт обращает внимание: у расчета туристического налога есть несколько нюансов. Например, в одном номере может жить семья, гостиница заключает договор об оказании услуг с отцом семейства — он оплачивает услугу. Отец семейства может оказаться ветераном боевых действий, в этом случае налог платить не нужно.



Другой частый нюанс — санатории, которые могут оказывать лечебные услуги за счет государственных средств. В этом случае удерживать и перечислять налог тоже не нужно. В остальных случаях санатории всегда платят налоги по минимальной ставке — 100 рублей в сутки.