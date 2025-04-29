Новые штрафы за обработку персональных данных в 2025

Что сделать для организации хранения и обработки персональных данных

Чтобы не вызывать вопросы со стороны контрольных органов и не создавать риски для утечки, компании или индивидуальному предпринимателю стоит регулярно выполнять несколько мероприятий.

Опубликовать политику компании по использованию персональных данных. Важно предоставить физический доступ к документу, например, разместить его на специальном стенде в офисе. Если у предпринимателя нет офиса или сотрудники находятся на «удаленке», то опубликовать политику на интернет-ресурсе с общим доступом, например, на официальном сайте компании. Более того, если у бизнеса есть свой сайт, то опубликовать там политику обработки персональных данных пользователей нужно в обязательном порядке.

Если документ не сделать или не опубликовать, то можно получить штраф:

1,5 – 3 тыс. руб. для физических лиц;

6 – 12 тыс. руб. для должностных лиц;

10 – 20 тыс. руб. для ИП;

30 – 60 тыс. руб. для компаний.

Скачать образец политики защиты и обработки персональных данных

Скачать образец политики обработки персональных данных пользователей интернет-сайта

Вовремя отвечать за запросы владельца персональных данных. Сотрудник может спросить работодателя — как именно он обрабатывает и хранит его данные. На его запрос важно не только ответить, но и сделать это вовремя — в течение 30 дней.

Если игнорировать запрос, то можно получить штраф:

2 – 4 тыс. руб. для физических лиц;

8 – 12 тыс. руб. для должностных лиц;

20 – 30 тыс. руб. для ИП;

40 – 80 тыс. руб. для компаний.

Организовать хранение персональных данных. Закон разделяет два вида обработки данных — автоматизированный и неавтоматизированный. Если сведения о сотрудниках вносятся в компьютерные базы, значит, надо организовать защиту электронных носителей информации, например:

установить режим безопасности в помещениях, где находится компьютер с базой данных;

определить лиц, которым разрешат доступ к базам;

применять шифровальные (криптографические) средства для защиты и копирования информации.

Если персональные данные обрабатывают без автоматизации — на бланках или карточках — надо организовать защиту места хранения. Например, приобрести надежный сейф, ограничить доступ в комнату, где хранятся данные.

Если не обеспечить сохранность носителей, то назначат штраф:

1,5 – 4 тыс. руб. для физических лиц;

8 – 20 тыс. руб. для должностных лиц;

20 – 40 тыс. руб. для ИП;

50 – 100 тыс. руб. для компаний.

Следить за уничтожением персональных данных. Сотрудник или его уполномоченный представитель, на которого он оформил доверенность, могут потребовать уничтожить персональные данные, отозвать согласие на обработку. Их требования будут обоснованы, если информация:

утратила актуальность;

была получена незаконно;

используется в целях, которые не закреплены в политике защиты и обработки данных.

Если владелец персональных данных потребовал их уничтожить, то продолжать обработку и хранение нельзя, иначе придется заплатить штраф:

2 – 4 тыс. руб. для физических лиц, в случае повторного нарушения — 20 – 30 тыс. руб.

8 – 20 тыс. руб. для должностных лиц, в случае повторного нарушения — 30 – 50 тыс. руб.

20 – 40 тыс. руб. для ИП, в случае повторного нарушения — 50 – 100 тыс. руб.

50 – 90 тыс. руб. для компаний, в случае повторного нарушения — 300 – 500 тыс. руб.

А еще важно уложиться в сроки уничтожения — 7 дней в случае требования от сотрудника, 10 дней, если ошибку нашел сам оператор, и 30 дней, если данные надо уничтожить, потому что выполнена цель их обработки.

Бумажные носители можно измельчить в шредере или сжечь, компьютерные файлы — стереть, носители — отформатировать.

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