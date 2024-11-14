Как в ППР оспорили штраф клиента на 150 000 ₽ за парковку на газоне

Один из клиентов ППР — московская компания, сотрудники которой часто и много ездят по Москве. В августе они получили постановление от Московской административной дорожной инспекции на сумму в 150 000 ₽.

Определить, законный ли штраф, может быть трудно. Нарушения правил парковки фиксируют одним из четырех способов:

через камеры ГИБДД — стационарные или передвижные;

нарушение заметил проезжающий патруль;

штраф выписали пешие инспекторы МАДИ;

житель города отправил жалобу через приложение «Помощник Москвы».