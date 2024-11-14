Как в ППР оспорили штраф клиента на 150 000 ₽ за парковку на газоне

Чтобы получить штраф за нарушение правил парковки, необязательно парковать машину на траве. Даже если автомобиль стоит на голой земле, по документам участок может относиться к зеленым насаждениям.
Получить штраф можно не только от сотрудника ГИБДД, но и от сотрудника Московской административной дорожной инспекции или по заявлению жителей города.
Причина
Один из клиентов ППР — московская компания, сотрудники которой часто и много ездят по Москве. В августе они получили постановление от Московской административной дорожной инспекции на сумму в 150 000 ₽.
Определить, законный ли штраф, может быть трудно. Нарушения правил парковки фиксируют одним из четырех способов:
через камеры ГИБДД — стационарные или передвижные;
нарушение заметил проезжающий патруль;
штраф выписали пешие инспекторы МАДИ;
житель города отправил жалобу через приложение «Помощник Москвы».
На нашего клиента пожаловались через приложение «Помощник Москвы». Это онлайн-карта с зонами, где запрещена стоянка или парковка. Клиент посчитал штраф за парковку неправомерным, поэтому обратился в ППР.
Задача
ППР было необходимо разобраться в обстоятельствах штрафа и обжаловать его. Сделать это можно в течение 10 дней после получения постановления. Клиент обратился в компанию через 3 дня — оставалась неделя. За этот срок нужно успеть:
изучить постановление и выяснить причину нарушения;
оценить, законно ли выписали штраф;
определить, в какое ведомство подать жалобу, — если допустить ошибку, жалобу отклонят, время будет упущено;
собрать доказательства и подготовить доводы, чтобы правильно оформить текст;
подать жалобу в установленный срок.
После этого нужно отслеживать статус жалобы до получения результатов рассмотрения. Если суд отклонит претензию, нужно идти в вышестоящие инстанции: изучить решение по жалобе, добавить доводы и аргументы и подать её повторно.
Изучили обстоятельства нарушения
«Первым делом мы выяснили, действительно ли автомобиль припаркован с нарушениями. Это не так просто, данные могут быть некорректны или неактуальны. По документам там газон, а фактически может быть голая земля. Или, наоборот, машина стоит на траве, но в плане указана парковка», — Вера Альгина, менеджер продукта «Платежные сервисы».
В правилах дорожного движения нет понятия «газон», поэтому для определения термина пользуются локальными нормативными актами — строительными нормами, КоАП регионов, отдельными региональными законами.
В ППР выяснили, что в Москве запрещена парковка в местах зеленых насаждений, к которым относятся:
городские леса;
парки;
бульвары;
скверы;
сады;
газоны;
растительность — деревья, кустарники.
За нарушение предусмотрен штраф — юридических лиц обяжут выплатить до 500 000 ₽. В Москве и Санкт-Петербурге с компании-нарушителя возьмут от 150 000 до 500 000 ₽. В других регионах штрафы за подобное нарушение гораздо меньше или их нет вовсе.
Собрали документы и обжаловали штраф
В суде нет разницы, кто и для каких целей использовал машину — передвигался лично или перевозил продукцию. Если машина принадлежит юрлицу, штраф придет компании.
«Официальная статистика по обжалованиям штрафов не ведётся, но, по нашему опыту, она не очень успешная. Чаще всего собственники машин ошибаются с доводами для отмены штрафа. Они пишут о некорректной классификации нарушения или управлении автомобилем физическим лицом на основании договора аренды. Оба этих довода не подходят для обжалования», — Вера Альгина, менеджер продукта «Платежные сервисы»
В ППР изучили обстоятельства постановления и решили, что доказательств для штрафа недостаточно. Этого хватило для обжалования. Подготовили и направили в суд комплект документов:
жалобу на постановление — текст жалобы и аргументы в ней напрямую влияют на удовлетворение;
приложения к жалобе — чем полнее собранные доказательства, тем успешнее и быстрее будет процесс обжалования.
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