Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»: команда профессионалов

В процессе предпринимательской деятельности встречается немало ситуаций, в которых, по мнению законодателя, можно найти признаки состава преступления или административного правонарушения.

При возникновении вопросов со стороны правоохранительных органов нужно позаботиться о комплексной правовой защите.

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» специализируется на преступлениях и правонарушениях в налоговой сфере, а также экономических и должностных преступлениях, обеспечивая при этом эффективную защиту прав и законных интересов доверителей на различных этапах — от проведения анализа претензий, возникших в ходе налоговой проверки, уголовного дела и др., до участия в судебном разбирательстве.

Участвуем от и до во всех стадиях и этапах разбирательств.

Почему клиенты выбирают коллегию адвокатов «Петухов и партнеры»

Налоговые, экономические и должностные преступления — сложное и объемное направление, требующее от адвоката высочайшего уровня профессионализма и практики.

Своевременные действия адвокатов способны минимизировать уголовно-правовые риски экономической деятельности и создавать условия для стабильной и комфортной работы бизнеса.

Коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» — это свыше 20 лет успешной адвокатской практики и более 1 млрд рублей выгоды для клиентов.

Главное направление — защита интересов клиентов при выездных налоговых проверках и иных мероприятиях налогового контроля.

Также — комплексная защита и представительство крупного бизнеса в сферах строительства, производства, ай-ти, товарооборота, медицины и фармацевтики и др. по линии налоговых, экономических и должностных преступлений.

Коллегия «Петухов и партнеры» специализируется в области:

Налоговых правонарушений (выездные налоговые проверки комплексные, выездные налоговые проверки, тематические, камеральные налоговые проверки, иные претензии налоговых органов и мероприятия налогового контроля).

Налоговых преступлений (уклонение от уплаты налогов физическими и юридическими лицами, сокрытие денежных средств/имущества).

Экономических преступлений (мошенничество, незаконная банковская деятельность, коммерческий подкуп, легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем, уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств, совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов).

Должностных преступлений (превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями).

Комплексной защите бизнесе (минимизация возможных рисков, минимизация возможных негативных правовых последствий, а также консультирование по вопросам налогообложения, внешнеэкономический деятельности, взаимодействия с правоохранительными и контрольно-надзорными органами в ПРИОРИТЕТНОМ порядке).

Сотрудничество с коллегией адвокатов «Петухов и партнеры» начинается с изучения всех обстоятельств сложившейся ситуации и знакомства с документами, после чего происходит оценка вероятности успешного исхода.

При принятии положительного решения согласовывается план действий, клиенту сообщается стоимость услуг. Затем адвокаты коллегии непосредственно приступают к работе: предоставляют квалифицированную юридическую помощь в соответствии с действующим законодательством и на основе обширного практического опыта.

Успешные кейсы

Путем подготовки и подачи адвокатами возражений к акту налоговой проверки к моменту вынесения решения сумма доначисления недоимки сократилась более чем на 700 млн руб. Налогоплательщиком по решению уплачена сумма в бюджет РФ, не превышающая порог, необходимый для квалификации налогового правонарушения по ст. 199 УК, а также налогоплательщик полностью закрыл «проблемный» налоговый период. Путем защиты обвиняемого по уголовному делу коррупционной направленности и благодаря выработке правильной правовой позиции, обвиняемый с учетом представленной суду правовой позиции получил условный срок.

Подробнее об услугах

Налоговые проверки. Изучение и оспаривание претензий налоговых органов в процессе налоговых проверок (выездные налоговые проверки, тематические налоговые проверки и т.д.) и других контрольных мероприятий ФНС, в том числе участие в допросах, разработка стратегии и подготовка ответов на требования.

Налоговые, экономические и должностные преступления. Обеспечение защиты прав и законных интересов клиентов в процессе материалов проверок, расследований уголовных дел и на стадии судебного разбирательства. Работа по данному направлению включает в себя анализ документации, разработку стратегии, участие в опросах и допросах, подготовку ответов на запросы правоохранительных органов. Ведение ситуации от начала до конца с учетом всех возможных правовых инструментов:

Комплексная защита бизнеса. Консультирование по правовым вопросам, а также составление необходимых документов. Разработка плана действий, который поможет избежать правовых рисков в соответствии с действующим законодательством.

Заказать консультацию можно на сайте коллегии. Клиенту будет назначена встреча в офисе для обсуждения всех нюансов дела.

Основные преимущества сотрудничества с «Петухов и партнеры»

Высокопрофессиональная команда со значительным практическим опытом. Кирилл Игоревич Петухов — председатель коллегии — адвокат с опытом работы в правоохранительных органах по линии налоговых преступлений и криминальных банкротств. Также в команду коллегии входят практики Следственного комитета РФ и органов внутренних дел, работавшие на передовых должностях по линиям экономической безопасности и противодействия коррупции, профессиональные адвокаты и юристы, имеющие ученые степени докторов и кандидатов юридических наук. Владение профессиональными правовыми механизмами позволяют обеспечивать эффективную правовую защиту клиентов даже в самых сложных и запутанных ситуациях.

Безусловное соблюдение адвокатской тайны. Один из ведущих принципов работы «Петухов и партнеры» — соблюдение адвокатской тайны. Доверителям гарантируется конфиденциальность отношений, при которой вам станет известна реальная проблематика ситуации.

Комплексный подход к оказанию правовой помощи. Адвокаты «Петухов и партнеры» готовы помочь при проведении проверок, в процессе расследования уголовных дел, при вызове для дачи объяснений, при вызове на допрос в налоговую в качестве свидетеля и в других неприятных и иногда неожиданных ситуациях.

Безупречная репутация. Большое количество успешных кейсов по всем направлениям работы позволило зарекомендовать себя в качестве надежного партнера, а высокий уровень профессионализма адвокатов был многократно подтвержден на практике.

Приоритет интересов доверителей, превентивное нивелирование правовых рисков деятельности компаний и построение эффективных с точки зрения бизнеса и безукоризненных в плане действующего законодательства моделей защиты — главные ценности коллегии адвокатов «Петухов и партнеры».

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» Специализируемся в области налоговых, экономических и должностных преступлений. Станем надёжными помощниками по защите вашего бизнеса Связаться с нами: Отправить

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