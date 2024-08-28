Что такое комплаенс, для чего нужен компании

Комплаенс — это комплекс мер, которые применяют, чтобы снизить риски бизнеса в той или иной сфере. Эти меры направлены на то, чтобы внутренние процессы и решения компании, а также действия ее сотрудников соответствовали законодательству, требованиям контролирующих органов, локальным актам и другим документам организации.

Цель комплаенса — предотвратить нарушение обязательных требований, минимизировать риски штрафных санкций и других возможных мер ответственности, а также исключить репутационный вред.

Простой пример внедрения комплаенса — разработка мер по противодействию коррупции в организации. Например, компания принимает специальные локальные нормативные акты, организовывает проверку знаний сотрудников, назначает ответственных за антикоррупционную политику и предусматривает внутренние процедуры, в рамках которых будет оценивать риски несоблюдения законодательства. Это позволяет снизить вероятность коррупционных преступлений сотрудников и, как следствие, избежать материального и репутационного ущерба организации.