Как обезопасить данные клиентов и не стать жертвой хитрых подчиненных

Далее поговорим о том, как правильно хранить информацию о клиентах и уберечь ее от посторонних глаз.

Главная ценность любого бизнеса — клиенты. Именно они генерируют прибыль, обеспечивают стабильный доход и рост компании. Эту простую истину хорошо знает наша героиня — бухгалтер Лариса Федоровна. Она персонаж вымышленный, а вот вероятность похищения базы данных клиентов или ее продажи недобросовестными сотрудниками — это проблема реальная.

Люди и компании

Вся информация о клиентах в ПланФиксе хранится в разделе «Контакты». Клиенты по умолчанию делятся на две категории: контакты (конкретные люди) или компании. Например, вот карточка компании «Вектор», которую взяли на бухгалтерское сопровождение:

А вот карточка Сергея Геннадьевича — директора «Вектора»:

Как видите, в полях карточки клиента и карточки компании хранится важная информация.

В ПланФиксе доступ ко всем данным можно гибко настраивать, причем по каждому клиенту индивидуально.

Задаются такие права на уровне шаблона контакта:

Кроме этого, можно отдельно настроить права доступа сотрудников к созданным фильтрам клиентов или дополнительным полям:

Безопасные связи

В ПланФикс можно интегрировать различные каналы связи с клиентами — мессенджеры, соцсети, электронную почту:

Это также обезопасит данные. Сотрудник будет общаться с клиентом только в ПланФиксе и не увидит его почты или телефона, если руководитель не предоставит ему соответствующего доступа:

Руководитель сам определяет, кто из сотрудников может просматривать базу клиентов, редактировать карточки контактов, или кто только отвечает на вопросы и работает по клиентским задачам:

А чтобы злоумышленники не получили доступ к аккаунту в ПланФиксе, не забудьте включить двухфакторную аутентификацию:

И обяжите сделать то же самое всех сотрудников:

Такой комплекс мер в разы уменьшит риск того, что информация о клиентах «уплывет» к конкурентам или «уйдет» вместе с уволившимся сотрудником.

Зарегистрируйтесь в ПланФиксе и защитите свою базу клиентов самостоятельно или запишитесь на бесплатную консультацию.

Запишитесь на бесплатную консультацию Оставьте свои контакты, наш менеджер с вами свяжется: Отправить

Реклама: ООО «Сфера», ИНН 7720483717, erid: LjN8KGPPW