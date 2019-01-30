Российские сельпо проходят цифровую трансформацию

В Москве состоялась «Большая конференция ИТ-специалистов организаций потребительской кооперации «Цифровая трансформация». Генеральным партнером и оператором мероприятия выступила «Платформа ОФД».

Форум собрал региональных специалистов Центросоюза со всей России – от Калининграда до Хабаровска, которые познакомились с технологическими трендами 2019 года от ведущих отечественных ИТ-компаний, работающих в области автоматизации и цифровизации торговли.

Главной темой обсуждений стали изменения в законодательстве для ритейла, введение обязательной маркировки товаров, внедрение электронного документооборота, взаимодействие с ОФД и другие процессы, связанные с автоматизацией бизнеса.



Конференцию открывали председатель Правления Центросоюза РФ Владислав Грибков и старший советник председателя Совета Центросоюза РФ Олег Кораблев. Спикерами были эксперты «Платформа ОФД», Центра развития перспективных технологий, компаний-производителей контрольно-кассовой техники «АТОЛ», «Эвотор», «Дримкас», «Кристалл», разработчики и поставщики программного обеспечения для автоматизации розничных магазинов и предприятий общественного питания «Профи-менеджер», «АТМ-Альянс», «1С-Рарус», представители региональных отделений потребительской кооперации.

Участники мероприятия обсудили также дополнительные возможности онлайн-касс и ОФД в автоматизации бизнеса, изменения моделей развития бизнеса на основе использования цифровых платформ. Особое внимание уделили роли ИТ-специалистов в повышении эффективности бизнес-процессов сектора потребкооперации России.