Большая маркировка для малой розницы: торговля никогда не будет прежней

Пилотные проекты маркировки товаров обретают реальные черты, подкрепленные соответствующими постановлениями Правительства РФ. Система прослеживания товарооборота призвана стать уникальной по своей масштабности: процесс затронет цепочку движения продукции от производителя до конечного потребителя.

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Минное поле для черного рынка

Если сейчас большое количество «левой» продукции беспрепятственно попадает к конечному потребителю, то маркировка ее не пропустит. Главная цель создаваемой системы маркировки – поставить решительный заслон контрафакту. О масштабах рынка нелегальных товаров говорят исследования экспертных организаций. Например, доля одежды и обуви кустарного производства, по оценкам экспертов Высшей школы экономики, достигает на рынке 35%. С введением маркировки такие товары уже не попадут на прилавки магазинов, потребитель может быть уверен в качестве продукта, государство - в прозрачности рынка. А контрафакту, при попытке легализоваться, придется пройти буквально по минному полю. Позиции добросовестных ритейлеров будут укрепляться, единый стандарт маркировки подстегнет также развитие сервисов глобальной аналитики, подобных тем, что сейчас реализуют производители онлайн-касс и ОФД. Товар последует строго по цепочке «производитель-дистрибьютор-розница-потребитель».

DataMatrix – «цифровая родинка» маркированного товара

Маркировка призвана изменить привычное представление о торговле. Совсем скоро не только предприниматель, но и потребитель, смогут узнать историю конкретного товара, будь то пачка сигарет или пара сапог. Для этого достаточно просканировать специальный код – DataMatrix, в мобильном приложении ФНС. Это так называемая «цифровая родинка» товара – она уникальна, наносится с момента производства и остается вплоть до выбытия товара из оборота, т.е. на протяжении всей его «жизни». У властей уже сформировано четкое понимание, как будет контролироваться процесс реализации такой продукции. Принимаются законы и постановления правительства, предусматривающие формирование и внедрение системы мониторинга различных категорий продукции. Система позволит унифицировать маркированные товары, предоставить доступ к данным о них, при этом коммерческая информация по товарообороту будет под государственным контролем.

Что важно знать рознице

Ритейл, в особенности малый бизнес, всегда чувствительны к подобным глобальным изменениям, поскольку это ведет к последующей перестройке бизнес-процессов. Что важно знать предпринимателям о работе с маркированными товарами?

Краткий чек-лист: 1. ЭДО.

Оборот маркированного товара – полностью сопровождается электронным документооборотом. Оператор системы маркировки (оператор-ЦРПТ) таким образом цифровизирует весь процесс передачи данных в систему и движения товара по цепочке. Это означает, что необходимо подключиться к электронному документообороту. ЭДО (электронный документооборот) является связующим звеном для всех участников цепочки, без него работа с маркированными товарами невозможна.



2. КЭП.

Чтобы работать с маркировкой, необходимо зарегистрироваться в Национальной системе цифровой маркировки «Честный знак», и получить квалифицированную электронную подпись. КЭП необходим для подписания УПД (универсальных передаточных документов) от поставщиков в системе ЭДО.



3. Онлайн-ККТ.

В наличии у ритейлера обязательно должна быть онлайн-касса. Причем подходящая под определенные требования – ККТ должна иметь актуальную прошивку 1.05 и выше, поскольку кассы такого формата имеют возможность пробивать в чеке реквизит «код товара», подразумевающий цифровой формат DataMatrix.



4. Товароучетная система.

Поддерживать обмен документами по ЭДО и интегрироваться с системой «Честный знак» может товароучетная система, которая обеспечит и хранение информации о продаже маркированных товаров. Для этого предпринимателю необходимо ее обновить с помощью специалистов сервисного центра.



5. Сканер DataMatrix.

Конечный этап жизни маркированного товара – продажа конечному потребителю. На этом этапе маркируемый товар выбывает из оборота. Однако тут одной кассы недостаточно. У продавца должен быть специальный сканер, который считывает 2D штрих-код DataMatrix. По крайней мере, такое требование распространяется сейчас на продажу маркированной табачной продукции. После пробития кассой товара, электронный чек примет ОФД, и сообщит в ЦРПТ о выбытии товара, подобно передаче чеков в ФНС.

На низком старте – табак и обувь

Первые проекты маркировки, связанные с меховыми изделиями, алкоголем и некоторыми медикаментами, уже показали свою эффективность. К 2024 году планируется «замаркировать» остальные категории товаров. Этот процесс будет происходить постепенно. Однако уже в этом году, с марта, коснется рынка табака. Крупнейшие производители табака, дистрибьютеры и магазины уже больше года участвуют в пилотном проекте. Большинство участников табачного оборота уже внедрили все необходимые бизнес-процессы, обучили персонал и приобрели необходимую технику. Следом, с июля 2019 года, маркировка придет на рынок обуви. Технически, этот сегмент уже готов к работе с цифровыми кодами – об успешном тестировании системы в декабре 2018 года заявляли компании «АТОЛ», «Платформа ОФД» и ЦРПТ. Эксперимент еще продолжается, на сегодняшний день уже выпущено более 2 млн. кодов маркировки обуви. Затем, с декабря 2019 года, будут также замаркированы парфюмерия, автомобильные шины и покрышки, кожаная одежда, женские блузки, пальто, плащи, куртки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты, фотовспышки. Это значит, время для активной подготовки малого ритейла к маркировке - уже наступило. А вы, готовы?