ЭДО и ОФД теперь в едином окне

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» запустил в работу сервис «Платформа ЭДО», чтобы обеспечить клиентам удобство и оперативность обмена документами, а также предоставлять новые услуги с использованием инфраструктуры ЭДО.

Уже сейчас, например, после регистрации в «Платформе ЭДО» (в личном кабинете клиента) в течение трех дней будут доступны закрывающие документы.

Решение позволяет бизнесу как получать доступ к документообороту в электронном виде, так и интегрировать инструменты ЭДО и ОФД в систему собственных розничных продаж, что особенно актуально в преддверии старта в 2019 году обязательной маркировки табака, обуви и других категорий товаров.

Автоматизированная передача документов является одним из обязательных условий реализации маркированной продукции. Механизм предполагает мгновенный обмен данными с ЦРПТ и ФНС о поступлении товара ритейлеру и его последующем выбытии из оборота при продаже покупателю.

«Платформа ОФД» занимает активную позицию в предоставлении клиентам качественного сервиса в рамках документооборота, сверки и сдачи отчетности, управления продажами и обеспечения других потребностей в ведении бизнеса. В частности, мы планомерно развиваем решения с учетом сроков и условий вступления розничного рынка к обязательной маркировке товаров», - отметил Алексей Баров, генеральный директор «Платформа ОФД».