Малый бизнес интересуется методами повышения среднего чека продаж

3 апреля в Москве «Платформа ОФД» совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы» и телеграм-каналом «Чекъ» провела практический семинар «Как повысить средний чек магазина и кафе? ОФД и Big Data».

Эксперты обсудили с предпринимателями столицы возможности повышения среднего чека, выручки магазина или кафе, с использованием инструментов анализа продаж, мотивации сотрудников на результат, работы с лояльностью покупателей.

Директор по работе с ключевыми клиентами «Платформа ОФД» Руслан Иванов рассказал участникам семинара о стратегиях ведения торговли крупными ритейлерами, основных принципах работы с данными о покупках и новых технологиях анализа продаж. Р. Иванов презентовал продукт «Аренда» для торговых центров и торговых точек, с помощью которого арендодатель формирует гибкие условия аренды для предпринимателей, ведет маркетинговые активности по привлечению клиентского трафика.

Большой интерес участников семинара вызвали вопросы внедрения обязательной маркировки товаров и функционала электронного документооборота для работы в системе прослеживаемости товаров. Подробнее об этом рассказал руководитель направления маркировки и ЭДО «Платформа ОФД» Сергей Васильев, а также разъяснил, как грамотно подготовить магазин к торговле маркированными товарами, какие сервисы и оборудование, в какие сроки необходимо приобрести с учетом поэтапного перехода.

В семинаре приняли участие представители компании «Эвотор», которые рассказали о возможностях современных онлайн-касс, их роли в автоматизации торговли и развитии бизнеса.

Авторы телеграм-канала о покупках россиян @check_news также поделились с предпринимателями лайфхаками, как планировать кампании по повышению среднего чека магазинов и кафе.