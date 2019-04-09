Торговля получит скидки и автоподбор ассортимента от «Платформа ОФД» и сервиса «на_полке»

Магазины и кафе получат премиальные условия закупки товаров по специальным ценам от «Платформа ОФД» и сервиса «на_полке».

В рамках весенней акции от компаний-партнеров, первый заказ в сервисе оптовых закупок — будет дешевле на 500 руб. для клиентов «Платформа ОФД». Скидка действует по промо-коду, который можно получить в личном кабинете lk.platformaofd.ru.

«Платформа ОФД» и «на_полке» вскоре также предоставят пользователям персональный подбор товаров — систему рекомендаций ассортимента для каждой торговой точки, основанную на анализе предпочтений заказчика в выборе различных товарных позиций.

Это позволит предпринимателям эффективнее организовать процедуру закупок: получать информацию о товарах быстро, в удобном формате, и делать закупки по лучшим ценам на рынке.

Воспользоваться специальными условиями закупок в сервисе «на_полке» можно уже сейчас. Для этого нужно лишь сделать заказ в разделе «Закупки» (раздел «Сервис и услуги») в личном кабинете «Платформа ОФД». Дополнительной регистрации и перехода в интерфейс сервиса «на_полке» не потребуется (в ЛК «Платформа ОФД» реализована бесшовная регистрация и закупка товаров в сервисе «на_полке»).

Клиенту останется ввести промокод из личного кабинета lk.platformaofd.ru при оформлении заказа (при добавлении товаров в корзину покупок), размер скидки за заказ отразится автоматически.

Сервис «на_полке» помогает предпринимателям и компаниям малого бизнеса покупать товары по выгодным ценам у проверенных поставщиков. Сейчас здесь собрано более 100 крупнейших поставщиков различной продукции, среди которых Metro Cash & Carry, Coca-Cola HBC Евразия, ПивДом, Молочное дело, Тайди Сити. В сервисе размещено более 60 тыс. наименований товаров. Ассортимент ориентирован на «магазины у дома», магазины бытовой химии, косметики, кафе, бары и в целом на сегмент HoReCa. Сервис помогает сократить временные затраты на закупки в 2-3 раза, прогнозировать объемы закупок, повышать прозрачность закупочных процедур. Он доступен в личном кабинете «Платформа ОФД» https://lk.platformaofd.ru — в разделе "Сервис и услуги"/"Закупки«.

Алексей Баров, генеральный директор «Платформа ОФД»:

— «Платформа ОФД» начала сотрудничество с сервисом закупок «на_полке» еще в 2018 году, в период его запуска. Мы ориентируемся на развитие комплекса услуг для клиентов, на их удобство, поэтому рады предложить предпринимателям не просто бесшовную регистрацию и заказ товаров в личном кабинете ОФД, но и специальные условия закупок — скидки, бонусы. Следующим этапом нашего стратегического партнерства станет запуск системы индивидуального подбора ассортимента и других совместных проектов.

Алексей Ширяев, CEO сервиса «на_полке»:

— «Платформа ОФД» крупнейший оператор фискальных данных и наш стратегический партнер. Мы вместе еще с этапа тестирования «на_полке», за несколько месяцев уже добились серьезных результатов, и будем разрабатывать новые полезные решения для предпринимателей. Наша общая задача — обеспечить бизнесу высокое качество и удобство пользования сервисом.