Клерк.Ру
Онлайн-кассы и ОФД

Пора узнать о маркировке все

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Всероссийская конференция от #ЦРПТ #ПлатформаОФД #Эвотор #ЭТИМ

19 апреля состоится конференция по маркировке табака. 

Место проведения:

в Москве - ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство.

Регистрируйтесь.

в Санкт-Петербурге - ул. Лодейнопольская, д. 5, КЦ ПетроКонгресс, зал «Санкт-Петербург АБ», 1 этаж.

Регистрируйтесь. 

На конференции выступят эксперты Министерства промышленности и торговли, крупных табачных компаний, Центра развития перспективных технологий. Представители «Эвотор», «АТОЛ», «ЭТИМ», «Платформа ОФД» и других компаний расскажут, как подключиться к системе маркировки, как розница будет работать с маркированным табаком, что будет в переходный период, с немаркированными товарами, и причем здесь ЭДО и ОФД.

Участие бесплатное, при условии регистрации.

Онлайн-кассы и ОФД

54-ФЗ, ККТ, ОФД, ФН. Главное. А также все, что будет интересно бухгалтеру и предпринимателю - по вопросам работы с кассами, операторами фискальных данных, передаче данных с ККТ в ФНС, по новым инструментам аналитики бизнеса.

https://platformaofd.ru/