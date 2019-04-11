Пора узнать о маркировке все

Всероссийская конференция от #ЦРПТ #ПлатформаОФД #Эвотор #ЭТИМ
19 апреля состоится конференция по маркировке табака.
Место проведения:
в Москве - ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство.
в Санкт-Петербурге - ул. Лодейнопольская, д. 5, КЦ ПетроКонгресс, зал «Санкт-Петербург АБ», 1 этаж.
На конференции выступят эксперты Министерства промышленности и торговли, крупных табачных компаний, Центра развития перспективных технологий. Представители «Эвотор», «АТОЛ», «ЭТИМ», «Платформа ОФД» и других компаний расскажут, как подключиться к системе маркировки, как розница будет работать с маркированным табаком, что будет в переходный период, с немаркированными товарами, и причем здесь ЭДО и ОФД.
Участие бесплатное, при условии регистрации.