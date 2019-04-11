Пора узнать о маркировке все

Moonaqua За прошлый год пришлось разбираться с долгами организации, было возбуждено 18 исполнительных прои... Что сейчас с главбухом, с которого взыскивают 640 тыс

Alexey Ermolov У нас в Office 365 есть Skype for business, поэтому исторически используем)))... Обзор мобильных сервисов для управления бизнесом

ale96433132 Ну так и возращаемся к тому, что и сказал с самого начала: аутсосрсинг бухгалтерских услуг не кон... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Надежда-25 как правило, нужен штатный бух для формирования исходящей первички, обработки входящей и разнесен... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

ddd061 Сниму кассу и отвезу её в ремонт. Как же меня зае**ла эта страна, с её законами, высосанными из п... Что делать, если онлайн-касса сломалась?

Nаdine Ну на таком предприятии действительно приходилось работать "от и до" и "после до". Доки, правда, ... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Надежда-25 А в малом бизнесе такой вот ежеминутной востребованности именно бухгалтера чаще всего и нет.потом... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

ale96433132 Как же вы далеки от реальности ))Вопрос, а так ли необходим учёт событий хозяйственной деятельнос... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Над.К Аутсосер не может вести полноценный учёт в организации, в которой действительно ежеминутно происх... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Над.К Аутсосер не может вести полноценный учёт в организации, в которой действительно ежеминутно происх... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Над.К Да не будут такие сотрудницы решение принимать, что за ерунда? Еще один слух распространяете? :(... Чем чаще всего занимаются самозанятые

Nаdine Вопрос, а так ли необходим учёт событий хозяйственной деятельности в режиме реального времени? ча... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Nаdine Товарищи, я даже не могу сказать "за что купила - за то и продаю", т.к. разговор был не со мной :... Чем чаще всего занимаются самозанятые

Bobian Уже с 2020 вся Россия будет. Но у любой пилюли красивая и сладкая оболочка, но горькая сердцевина... Как стать самозанятым: инструкция для ИП на спецрежимах

Max Ponamarev УСЛУГИ ПО ВЗЛОМУ СОЦ.СЕТЕЙ, ПОЧТЫ, МЕСЕНДЖЕРОВ и дрВЗЛОМ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:Взлом В контакте (vkonta... Что делать если мой компьютер взломали?

aaaaaa это уже пройденный вариант, такой же рабский труд как в Мск, но з/п не 100 при этом а только хоро... Налоговая ОПГ? Бухгалтеры жалуются на беспредел в ИФНС

ale96433132 Пока "тонкий английский и прочий иносказательный юмор" оскорблением считаться не будет. Но вы же ... Запрет на оскорбление чиновников: как теперь правильно критиковать власть?

ale96433132 Как это опровергает всё что я сказал? Аутсосер не может вести полноценный учёт в организации, в к... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Над.К Аутсорсинг придумали недогруженные бухгалтера. Это совершенно не так. Многие бухагалтерЫ занимают... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Nаdine Вообще-то в сутках 24 часа, а не 8 :) Ну ладно, 4 часа надо на сон, получается 20. Всё равно не... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Над.К И вот из диалога налоговички с ним я поняла очень интересную вещь: якобы если 1 месяц не послать ... Чем чаще всего занимаются самозанятые

бух2007 необходимо пояснение как минимум от Центрального банка, что если у нас есть такое законодательств... Банки получат доступ к реестру самозанятых

бух2007 Василий Макар является гражданским мужем заместителя начальника УФНС Петербурга Ольги Морозовой. ... Два петербургских налоговика задержаны за «крышевание» бизнеса

ale96433132 Зарплатное рабство переложили на работодателя, теперь он прислуга у работника. Совершенно не учли... Как избежать обвинений в зарплатном рабстве

ToT Ну а для каких целей вы его юзаете? Есть же hangouts.google.com Обзор мобильных сервисов для управления бизнесом

Зеленая долина аутсорсинг придумали бухгалтера, которым либо недоплачивают, либо не платят вообще упа... Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Gvozdi4ca вопрос: когда на очередной перл дается комментарий типа того, что когда котику скучно, то он усил... Запрет на оскорбление чиновников: как теперь правильно критиковать власть?

ale96433132 Ну, как бы, вас никто не заставляет. Революции действительно делаются в столицах, как уже писали ... Запрет на оскорбление чиновников: как теперь правильно критиковать власть?