Онлайн-кассы и ОФД. Осталось два месяца. Как выбирать?

Как соблюсти требования закона с экономией и наибольшей выгодой.

К 1 июля 2019 года к работе с онлайн-ККТ приступят предприниматели, для которых ранее действовала отсрочка. Основную долю новых пользователей составит бизнес сферы услуг, а также организации торговли и общепита без наемных сотрудников. По всей РФ ожидается установка около 1 млн. касс. Чтобы соответствовать 54-ФЗ, выбирать нужно как саму кассу, так и оператора фискальных данных (ОФД). На что следует обратить внимание, как соблюсти требования закона с экономией и наибольшей выгодой?

Налоговый вычет получат не все. Почему нужно действовать уже сейчас.

По закону, при покупке онлайн-кассы предприниматель имеет право на получение налогового вычета и вернуть часть расходов на сумму до 18 тысяч рублей, которые тратятся на приобретение онлайн-кассы, фискального накопителя, подключение к услугам ОФД. За эти деньги можно купить, например, смарт-терминал АТОЛ SIGMA 7, с кассовой программой и личным кабинетом в облаке, - такое решение дает онлайн-контроль бизнеса из любой точки мира. Отметим, возмещение затрат получат самые расторопные – те, кто подключит онлайн-кассы и ОФД до 1 июля 2019. Вычет положен ИП на ЕНВД и ПСН. Остается всего 2 месяца.

Встречают по одёжке. На что обратить внимание при выборе ОФД

ОФД обеспечивает главный смысл закона 54-ФЗ – передачу фискальных данных с кассы в налоговую. Поэтому в первую очередь важно, чтобы ОФД был лицензирован ФНС. Ежегодный рейтинг операторов выпускает CNews Analytics. Согласно рейтингу, крупнейшим и самым удобным по сервису является «Платформа ОФД». Компания передает данные с более четверти касс по всей России. Помимо масштабов бизнеса, она лидирует по показателям гибкости тарифной линейки, удобству работы с личным кабинетом, качеству работы техподдержки.

Фискальные данные должны работать на ваш бизнес

Располагая огромным объемом обезличенных данных о розничных продажах по всей стране, ОФД планомерно развивает сервисы по аналитике и автоматизации бизнес-процессов. Например, дает анализ ассортимента, ранжируя товары по выручке, частоте покупок, перспективности продаж в наборе с другими товарами. Раньше такие инструменты были доступны в основном лишь крупным сетям. Новые сервисы помогают выстраивать и честные отношения между арендаторами и арендодателями в торговых центрах. На основе агрегированных обезличенных данных продаж, формируется гибкая система арендной платы для торговых точек, проводятся маркетинговые активности для увеличения потока покупателей.

Бизнес требует больше, чем ОФД

Рынок ОФД насчитывает более 20 компаний, которые дают стандартную услугу передачи чеков в ФНС. Но прогрессивным предпринимателям недостаточно этого функционала. При выборе операторов они отдают предпочтение компаниям, развивающим дополнительные сервисы. Специально для таких потребностей работает отдельный портал с полезными приложениями для магазинов и кафе market.platformaofd.ru. Он позволяет бухгалтерам экономить время и силы на составление отчетности, а руководителям – контролировать дела в любой точке мира, через смартфон.

Сегодня бизнес все больше следит за трендами в автоматизации процессов. В связи с переходом к маркировке, растет спрос на сервис ЭДО. Бухгалтеры приобщаются к электронной сдаче госотчетности. Важно, чтобы все это можно было получить в одном окне.